আইপি ঠিকানা, র্যাক এবং সার্কিটের জন্য ওপেন-সোর্স নেটওয়ার্ক অবকাঠামো মডেলিং এবং ডকুমেন্টেশন প্ল্যাটফর্ম।
NetBox-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
NetBox দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
NetBox হলো নেটওয়ার্ক ইনফ্রাস্ট্রাকচার মডেলিং এবং ডকুমেন্ট করার জন্য একটি শীর্ষস্থানীয় ওপেন-সোর্স প্ল্যাটফর্ম। মূলত DigitalOcean দ্বারা ডেভেলপ করা, এটি IP অ্যাড্রেস ম্যানেজমেন্ট (IPAM), ডেটা সেন্টার ইনফ্রাস্ট্রাকচার ম্যানেজমেন্ট (DCIM), সার্কিট, কানেকশন এবং ভার্চুয়ালাইজেশন রিসোর্সের জন্য একটি ব্যাপক 'সোর্স অফ ট্রুথ' প্রদান করে। নেটওয়ার্ক ইঞ্জিনিয়াররা তাদের সম্পূর্ণ ইনফ্রাস্ট্রাকচার জুড়ে প্রতিটি ডিভাইস, ক্যাবল, IP অ্যাড্রেস এবং VLAN ট্র্যাক করতে NetBox ব্যবহার করেন।
আপনার VPS-এ NetBox সেল্ফ-হোস্ট করা সমস্ত নেটওয়ার্ক ডকুমেন্টেশনকে ব্যক্তিগত এবং আপনার অপারেশনস টিমের কাছে অ্যাক্সেসযোগ্য রাখে। এই ডিপ্লয়মেন্টে ডেটা স্টোরেজের জন্য PostgreSQL, ক্যাশিং এবং ব্যাকগ্রাউন্ড টাস্কের জন্য Redis, এবং নির্ভরযোগ্য টাস্ক এক্সিকিউশনের জন্য একটি ডেডিকেটেড ওয়ার্কার প্রসেস অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। ডিপ্লয়মেন্টের সময় কনফিগার করা ক্রেডেনশিয়ালসহ প্রথম লঞ্চে স্বয়ংক্রিয়ভাবে একটি অ্যাডমিন অ্যাকাউন্ট তৈরি হয়।
NetBox-এর মূল ফিচারগুলো
IP অ্যাড্রেস ব্যবস্থাপনা
আইপি প্রিফিক্স, ঠিকানা, পরিসর এবং ভিএলএএন-কে স্তরক্রমিক সংগঠন এবং ব্যবহার নিরীক্ষণের মাধ্যমে ট্র্যাক করুন।
ডিভাইস তালিকা
র্যাক এলিভেশন ডায়াগ্রাম এবং কেবল ট্রেস সহ নেটওয়ার্ক ডিভাইস, ডিভাইসের প্রকার, প্রস্তুতকারক এবং প্ল্যাটফর্ম মডেল করুন।
সার্কিট ট্র্যাকিং
WAN সার্কিট, প্রদানকারী এবং সংযোগগুলি A/Z টার্মিনেশন ম্যাপিং এবং চুক্তির বিবরণ সহ নথিভুক্ত করুন।
REST এবং GraphQL APIs
সম্পূর্ণ REST এবং GraphQL API অটোমেশন, মনিটরিং টুলের সাথে ইন্টিগ্রেশন এবং প্রোগ্রাম্যাটিক অবকাঠামো ব্যবস্থাপনা সক্ষম করে।
কাস্টম ফিল্ড
আপনার প্রতিষ্ঠানের নির্দিষ্ট ডকুমেন্টেশনের প্রয়োজন মেটাতে কাস্টম ফিল্ড, ট্যাগ এবং বৈধতা নিয়ম ব্যবহার করে যেকোনো অবজেক্ট টাইপ প্রসারিত করুন।
পরিবর্তন লগিং
অবকাঠামো রেকর্ডে প্রতিটি পরিবর্তনের সম্পূর্ণ নিরীক্ষা পথ, ব্যবহারকারীর অ্যাট্রিবিউশন এবং টাইমস্ট্যাম্প সহ।
কেন Hostinger-এ NetBox রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।