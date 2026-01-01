এক ক্লিকে LibreNMS স্থাপন করুন।
সম্প্রদায়-চালিত, স্বয়ংক্রিয়ভাবে-শনাক্তকারী নেটওয়ার্ক পর্যবেক্ষণ সিস্টেম যা হাজার হাজার ডিভাইস মডেলের জন্য গভীর SNMP সমর্থন সহ।
LibreNMS-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
LibreNMS দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
LibreNMS হল একটি সম্পূর্ণ বৈশিষ্ট্যযুক্ত, GPL-লাইসেন্সপ্রাপ্ত নেটওয়ার্ক মনিটরিং সিস্টেম যা SNMP, CDP, LLDP, OSPF, BGP, এবং ARP এর মাধ্যমে আপনার সম্পূর্ণ পরিকাঠামো স্বয়ংক্রিয়ভাবে আবিষ্কার করে। এটি Cisco, Juniper, MikroTik, Arista, HPE, Fortinet, এবং আরও অনেক ব্র্যান্ডের হাজার হাজার ডিভাইস মডেলকে সমর্থন করে, যা আপনাকে প্রতি-পোর্ট ট্র্যাফিক গ্রাফ, অ্যালার্টিং এবং টপোলজি ম্যাপিং প্রদান করে প্রতি-ডিভাইস লাইসেন্সিং ফি ছাড়াই।
আপনার VPS-এ LibreNMS স্ব-হোস্টিং করলে সংবেদনশীল পরিকাঠামো টেলিমেট্রি আপনার নিয়ন্ত্রিত হার্ডওয়্যারে থাকে, নিরীক্ষিত ডিভাইসগুলিতে কোনও এজেন্ট ফুটপ্রিন্ট ছাড়াই। এই স্থাপনাটি LibreNMS-কে MariaDB, Redis, এবং একটি ডেডিকেটেড পোলার ডিসপ্যাচার কন্টেইনারের সাথে একত্রিত করে যাতে ওয়েব UI এর পাশাপাশি পোলিং এবং অ্যালার্টিং নির্ভরযোগ্যভাবে চলতে থাকে।
LibreNMS-এর মূল ফিচারগুলো
SNMP স্বয়ংক্রিয় আবিষ্কার
ম্যানুয়াল ইনভেন্টরি কাজ ছাড়াই SNMP, CDP, LLDP, OSPF, BGP, এবং ARP এর মাধ্যমে স্বয়ংক্রিয়ভাবে ডিভাইস এবং তাদের ইন্টারফেসগুলি আবিষ্কার করুন।
বিস্তৃত ডিভাইস সমর্থন
Cisco, Juniper, MikroTik, HPE, Fortinet, এবং আরও অনেকের হাজার হাজার নেটওয়ার্ক, সার্ভার এবং IoT ডিভাইস মডেলের জন্য সমর্থন সহ আসে।
সতর্কতা এবং বিজ্ঞপ্তি
টেমপ্লেটেড অ্যালার্ট সহ নিয়ম সংজ্ঞায়িত করুন এবং ইমেল, স্ল্যাক, ডিসকর্ড, মাইক্রোসফ্ট টিমস, পেজারডিউটি, ওয়েবহুক এবং ৮০+ ট্রান্সপোর্টের মাধ্যমে বিতরণ করুন।
বিলিং এবং ব্যান্ডউইথ
সার্কিট এবং গ্রাহক ইন্টারফেসের জন্য 95তম পার্সেন্টাইল বিলিং রিপোর্ট সহ প্রতি-পোর্ট ট্র্যাফিক ট্র্যাক করুন, যা আইএসপি এবং পরিচালিত পরিষেবা প্রদানকারীদের জন্য আদর্শ।
API এবং ইন্টিগ্রেশন
সম্পূর্ণ REST API এবং Grafana, Oxidized, NetBox, Rancid, smokeping-এর সাথে প্রথম শ্রেণীর ইন্টিগ্রেশন, এবং OpenStreetMap-ভিত্তিক মানচিত্র।
বিতরণকৃত পোলিং
ডিসপ্যাচার পরিষেবা একাধিক ওয়ার্কার কন্টেইনার জুড়ে পোলিংকে বিস্তৃত করে, যার ফলে বড় নেটওয়ার্কগুলি কোনো বিরতি না হারিয়ে প্রতিক্রিয়াশীল থাকে।
কেন Hostinger-এ LibreNMS রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।