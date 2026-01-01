Apache Druid-এ 68% পর্যন্ত ছাড়

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একটি রিয়েল-টাইম অ্যানালিটিক্স ডেটাবেস যা বৃহৎ পরিসরে স্ট্রিমিং এবং ঐতিহাসিক ইভেন্ট ডেটার উপর দ্রুত স্লাইস-অ্যান্ড-ডাইস কোয়েরির জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

তাৎক্ষণিকভাবে আপনার অ্যাপ্লিকেশন লঞ্চ করুন
ফ্রি অটোমেটিক উইকলি ব্যাকআপ
AI-ম্যানেজড VPS
819 /মাস
প্ল্যান বেছে নিন
৩০-দিনের মানি-ব্যাক গ্যারান্টি
এক ক্লিকে অ্যাপাচি ড্রুইড স্থাপন করুন।

Apache Druid-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন

64% ছাড়
KVM 1
2,259
819 /মাস
প্ল্যান বেছে নিন
৳1,369/মাস-এ রিনিউ হবে (2 বছরের জন্য) যেকোনো সময় বাতিল করুন।
1 vCPU কোর
4 GB RAM
50 GB NVMe ডিস্ক স্পেস
4 TB ব্যান্ডউইথ
সবচেয়ে জনপ্রিয়
62% ছাড়
KVM 2
2,879
1,099 /মাস
প্ল্যান বেছে নিন
৳1,639/মাস-এ রিনিউ হবে (2 বছরের জন্য) যেকোনো সময় বাতিল করুন।
2 vCPU কোর
8 GB RAM
100 GB NVMe ডিস্ক স্পেস
8 TB ব্যান্ডউইথ
68% ছাড়
KVM 4
4,789
1,509 /মাস
প্ল্যান বেছে নিন
৳3,289/মাস-এ রিনিউ হবে (2 বছরের জন্য) যেকোনো সময় বাতিল করুন।
4 vCPU কোর
16 GB RAM
200 GB NVMe ডিস্ক স্পেস
16 TB ব্যান্ডউইথ
65% ছাড়
KVM 8
8,479
3,009 /মাস
প্ল্যান বেছে নিন
৳6,019/মাস-এ রিনিউ হবে (2 বছরের জন্য) যেকোনো সময় বাতিল করুন।
8 vCPU কোর
32 GB RAM
400 GB NVMe ডিস্ক স্পেস
32 TB ব্যান্ডউইথ
64% ছাড়
KVM 1
2,259
819 /মাস
প্ল্যান বেছে নিন
৳1,369/মাস-এ রিনিউ হবে (2 বছরের জন্য) যেকোনো সময় বাতিল করুন।
1 vCPU কোর
4 GB RAM
50 GB NVMe ডিস্ক স্পেস
4 TB ব্যান্ডউইথ
সবচেয়ে জনপ্রিয়
62% ছাড়
KVM 2
2,879
1,099 /মাস
প্ল্যান বেছে নিন
৳1,639/মাস-এ রিনিউ হবে (2 বছরের জন্য) যেকোনো সময় বাতিল করুন।
2 vCPU কোর
8 GB RAM
100 GB NVMe ডিস্ক স্পেস
8 TB ব্যান্ডউইথ
68% ছাড়
KVM 4
4,789
1,509 /মাস
প্ল্যান বেছে নিন
৳3,289/মাস-এ রিনিউ হবে (2 বছরের জন্য) যেকোনো সময় বাতিল করুন।
4 vCPU কোর
16 GB RAM
200 GB NVMe ডিস্ক স্পেস
16 TB ব্যান্ডউইথ
65% ছাড়
KVM 8
8,479
3,009 /মাস
প্ল্যান বেছে নিন
৳6,019/মাস-এ রিনিউ হবে (2 বছরের জন্য) যেকোনো সময় বাতিল করুন।
8 vCPU কোর
32 GB RAM
400 GB NVMe ডিস্ক স্পেস
32 TB ব্যান্ডউইথ

প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু

ডকার ম্যানেজার
Quick access to container logs
One-click updates
AMD EPYC প্রসেসর
NVMe SSD স্টোরেজ
1 Gbps নেটওয়ার্ক স্পিড
পাবলিক API
বিশ্বজুড়ে ডেটা সেন্টার
১ বছরের জন্য ফ্রি ডোমেইন
ডকার ম্যানেজার
Quick access to container logs
One-click updates
AMD EPYC প্রসেসর
NVMe SSD স্টোরেজ
1 Gbps নেটওয়ার্ক স্পিড
পাবলিক API
বিশ্বজুড়ে ডেটা সেন্টার
১ বছরের জন্য ফ্রি ডোমেইন

সব প্ল্যানের পেমেন্ট অগ্রিম নেওয়া হয়। প্ল্যানের মোট মূল্যকে আপনার প্ল্যানের মাসের সংখ্যা দিয়ে ভাগ করে মাসিক রেট হিসাব করা হয়।

Apache Druid দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন

Apache Druid হল একটি উচ্চ-পারফরম্যান্স, রিয়েল-টাইম অ্যানালিটিক্স ডেটাবেস যা ইভেন্ট-চালিত ডেটার উপর সাব-সেকেন্ড OLAP কোয়েরির জন্য বিশেষভাবে তৈরি করা হয়েছে। মূলত মেটামার্কেটস-এ তৈরি হয়েছিল এবং এখন একটি অ্যাপাচি টপ-লেভেল প্রজেক্ট, Druid নেটফ্লিক্স, কনফ্লুয়েন্ট, এয়ারবিএনবি, লিফট এবং ওয়ালমার্টের মতো সংস্থাগুলিতে ব্যবহারকারী-কেন্দ্রিক অ্যানালিটিক্স, নেটওয়ার্ক টেলিমেট্রি, অ্যাপ্লিকেশন পারফরম্যান্স মনিটরিং এবং ক্লিকস্ট্রিম ড্যাশবোর্ডগুলিকে শক্তি যোগায়।

আপনার VPS-এ Druid স্ব-হোস্ট করা আপনাকে একটি কলাম-ভিত্তিক কোয়েরি ইঞ্জিন দেয় যা Kafka এবং Kinesis থেকে স্ট্রিমিং ইনজেশন, টাইম-সিরিজ ফিল্টারিং এবং উচ্চ-একযোগে অ্যাগ্রিগেশনের জন্য অপ্টিমাইজ করা হয়েছে — প্রতি-কোয়েরি ক্লাউড ফি বা ভেন্ডর লক-ইন ছাড়াই। বিল্ট-ইন ওয়েব কনসোল SQL এক্সপ্লোরেশন, ইনজেশন স্পেকস, ডেটাসোর্স ম্যানেজমেন্ট এবং ক্লাস্টার স্বাস্থ্য একটি একক ব্রাউজার ট্যাব থেকে পরিচালনা করে।

শুরু করুন
{name} দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন

Apache Druid-এর মূল ফিচারগুলো

বিল্ট-ইন ওয়েব কনসোল

একটি পৃথক ক্লায়েন্ট ছাড়াই SQL কোয়েরি, ইনজেশন স্পেকস, ডেটাসোর্স ব্যবস্থাপনা এবং ক্লাস্টার স্বাস্থ্য পর্যবেক্ষণের জন্য ব্রাউজার-ভিত্তিক UI।

রিয়েল-টাইম গ্রহণ

Kafka, Kinesis, বা HTTP থেকে ইভেন্টগুলি কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে ক্যোয়ারিযোগ্য ডেটাসোর্সে স্ট্রিম করুন, ঠিক একবার ডেলিভারি গ্যারান্টি সহ।

কলামভিত্তিক সময়-ক্রম ভান্ডার

বিটম্যাপ সূচক এবং সময়-ভিত্তিক বিভাজন সহ কলাম-ভিত্তিক স্টোরেজ বিলিয়ন বিলিয়ন সারির উপর সাব-সেকেন্ড ফিল্টার এবং অ্যাগ্রিগেশন সরবরাহ করে।

ল্যাম্বডা আর্কিটেকচার

স্ট্রিমিং এবং ব্যাচ ডেটা সোর্সগুলির উপর একটি সমন্বিত ক্যোয়ারি স্তর ড্যাশবোর্ডগুলিকে ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটের সাথে রিয়েল-টাইম ইভেন্টগুলিকে স্বচ্ছভাবে একত্রিত করতে দেয়।

SQL এবং নেটিভ ক্যোয়ারী

স্ট্যান্ডার্ড ANSI SQL এবং একটি JSON-ভিত্তিক নেটিভ কোয়েরি API বিশ্লেষক ও অ্যাপ্লিকেশনগুলিকে একই ডেটাসোর্সে নমনীয় অ্যাক্সেস দেয়।

কেন Hostinger-এ Apache Druid রান করবেন

এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন

একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।

এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন

নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি

বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।

নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি

বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার

এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।

বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার

এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন

একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।

এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন

নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি

বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।

নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি

বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার

এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।

বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার

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লোকালি লঞ্চ করুন। গ্লোবালি গ্রো করুন

লোডিং স্পিড বাড়াতে আপনার অডিয়েন্সের কাছাকাছি একটি সার্ভার লোকেশন বেছে নিন। উত্তর আমেরিকা, ইউরোপ, এশিয়া এবং দক্ষিণ আমেরিকা জুড়ে আমাদের ডেটা সেন্টার রয়েছে।
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লোকালি লঞ্চ করুন। গ্লোবালি গ্রো করুন

নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀

Noel
Noel

অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।

Omkar
Omkar

আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।

Sylvain
Sylvain

আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।

Herriman
Herriman

Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।

Martin K
Martin K

কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।

৩০-দিনের মানি-ব্যাক গ্যারান্টি

আমাদের ৩০-দিনের মানি-ব্যাক গ্যারান্টির সাথে এটি রিস্ক-ফ্রি ট্রাই করুন। বিস্তারিত জানতে আমাদের রিফান্ড পলিসি দেখুন।

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