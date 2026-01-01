এক ক্লিকে অ্যাপাচি ড্রুইড স্থাপন করুন।
একটি রিয়েল-টাইম অ্যানালিটিক্স ডেটাবেস যা বৃহৎ পরিসরে স্ট্রিমিং এবং ঐতিহাসিক ইভেন্ট ডেটার উপর দ্রুত স্লাইস-অ্যান্ড-ডাইস কোয়েরির জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।
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প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
Apache Druid দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
Apache Druid হল একটি উচ্চ-পারফরম্যান্স, রিয়েল-টাইম অ্যানালিটিক্স ডেটাবেস যা ইভেন্ট-চালিত ডেটার উপর সাব-সেকেন্ড OLAP কোয়েরির জন্য বিশেষভাবে তৈরি করা হয়েছে। মূলত মেটামার্কেটস-এ তৈরি হয়েছিল এবং এখন একটি অ্যাপাচি টপ-লেভেল প্রজেক্ট, Druid নেটফ্লিক্স, কনফ্লুয়েন্ট, এয়ারবিএনবি, লিফট এবং ওয়ালমার্টের মতো সংস্থাগুলিতে ব্যবহারকারী-কেন্দ্রিক অ্যানালিটিক্স, নেটওয়ার্ক টেলিমেট্রি, অ্যাপ্লিকেশন পারফরম্যান্স মনিটরিং এবং ক্লিকস্ট্রিম ড্যাশবোর্ডগুলিকে শক্তি যোগায়।
আপনার VPS-এ Druid স্ব-হোস্ট করা আপনাকে একটি কলাম-ভিত্তিক কোয়েরি ইঞ্জিন দেয় যা Kafka এবং Kinesis থেকে স্ট্রিমিং ইনজেশন, টাইম-সিরিজ ফিল্টারিং এবং উচ্চ-একযোগে অ্যাগ্রিগেশনের জন্য অপ্টিমাইজ করা হয়েছে — প্রতি-কোয়েরি ক্লাউড ফি বা ভেন্ডর লক-ইন ছাড়াই। বিল্ট-ইন ওয়েব কনসোল SQL এক্সপ্লোরেশন, ইনজেশন স্পেকস, ডেটাসোর্স ম্যানেজমেন্ট এবং ক্লাস্টার স্বাস্থ্য একটি একক ব্রাউজার ট্যাব থেকে পরিচালনা করে।
Apache Druid-এর মূল ফিচারগুলো
বিল্ট-ইন ওয়েব কনসোল
একটি পৃথক ক্লায়েন্ট ছাড়াই SQL কোয়েরি, ইনজেশন স্পেকস, ডেটাসোর্স ব্যবস্থাপনা এবং ক্লাস্টার স্বাস্থ্য পর্যবেক্ষণের জন্য ব্রাউজার-ভিত্তিক UI।
রিয়েল-টাইম গ্রহণ
Kafka, Kinesis, বা HTTP থেকে ইভেন্টগুলি কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে ক্যোয়ারিযোগ্য ডেটাসোর্সে স্ট্রিম করুন, ঠিক একবার ডেলিভারি গ্যারান্টি সহ।
কলামভিত্তিক সময়-ক্রম ভান্ডার
বিটম্যাপ সূচক এবং সময়-ভিত্তিক বিভাজন সহ কলাম-ভিত্তিক স্টোরেজ বিলিয়ন বিলিয়ন সারির উপর সাব-সেকেন্ড ফিল্টার এবং অ্যাগ্রিগেশন সরবরাহ করে।
ল্যাম্বডা আর্কিটেকচার
স্ট্রিমিং এবং ব্যাচ ডেটা সোর্সগুলির উপর একটি সমন্বিত ক্যোয়ারি স্তর ড্যাশবোর্ডগুলিকে ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটের সাথে রিয়েল-টাইম ইভেন্টগুলিকে স্বচ্ছভাবে একত্রিত করতে দেয়।
SQL এবং নেটিভ ক্যোয়ারী
স্ট্যান্ডার্ড ANSI SQL এবং একটি JSON-ভিত্তিক নেটিভ কোয়েরি API বিশ্লেষক ও অ্যাপ্লিকেশনগুলিকে একই ডেটাসোর্সে নমনীয় অ্যাক্সেস দেয়।
কেন Hostinger-এ Apache Druid রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
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