এক ক্লিকে অ্যাপাচি হার্টজবিট স্থাপন করুন।
সার্ভার, ডেটাবেস এবং ক্লাউড পরিষেবা নিরীক্ষণের জন্য একটি ওপেন-সোর্স, এজেন্টবিহীন, রিয়েল-টাইম পর্যবেক্ষণ প্ল্যাটফর্ম।
Apache HertzBeat-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
Apache HertzBeat দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
Apache HertzBeat হল একটি কমিউনিটি-চালিত, এজেন্টবিহীন পর্যবেক্ষণ প্ল্যাটফর্ম যা সার্ভার, ডেটাবেস, মিডলওয়্যার, ক্লাউড পরিষেবা এবং কাস্টম HTTP ও JMX এন্ডপয়েন্টগুলি কনফিগারযোগ্য প্রোটোকল টেমপ্লেটের মাধ্যমে পর্যবেক্ষণ করে। প্রতিটি টার্গেটে কালেক্টর ইনস্টল করার পরিবর্তে, এটি SSH, SNMP, JDBC, JMX, HTTP এবং আরও অনেক প্রোটোকলের মাধ্যমে এন্ডপয়েন্টগুলি পোল করে, তারপর একটি সমন্বিত ইন্টারফেস থেকে ড্যাশবোর্ড, সতর্কতা এবং স্ট্যাটাস পেজগুলি রেন্ডার করে।
আপনার VPS-এ HertzBeat স্ব-হোস্ট করা আপনার নিয়ন্ত্রিত অবকাঠামোর মধ্যে পর্যবেক্ষণ ডেটা, সতর্কতা নিয়মাবলী এবং টার্গেট ক্রেডেনশিয়াল রাখে, কোনো প্রতি-মেট্রিক মূল্য বা ভেন্ডর লক-ইন ছাড়াই। বান্ডেল করা PostgreSQL এবং VictoriaMetrics স্ট্যাক কনফিগারেশন এবং টাইম-সিরিজ মেট্রিকস স্থানীয়ভাবে সংরক্ষণ করে, যা প্রথম দিন থেকেই স্থাপনকে সম্পূর্ণরূপে স্ব-নির্ভর করে তোলে।
Apache HertzBeat-এর মূল ফিচারগুলো
এজেন্টবিহীন মনিটরিং
প্রতিটি টার্গেট মেশিনে কালেক্টর ইনস্টল না করেই SSH, SNMP, JDBC, JMX, এবং HTTP ব্যবহার করে সার্ভার, ডেটাবেস এবং API-গুলি পোল করুন।
থ্রেশহোল্ড সতর্কীকরণ
এক্সপ্রেশন-ভিত্তিক থ্রেশহোল্ড ব্যবহার করে সতর্কতা নিয়ম সংজ্ঞায়িত করুন এবং ইমেল, স্ল্যাক, ডিসকর্ড, টেলিগ্রাম, ওয়েবহুক এবং এসএমএস প্রদানকারীদের কাছে বিজ্ঞপ্তি পাঠান।
পাবলিক স্ট্যাটাস পেজ
অভ্যন্তরীণ ড্যাশবোর্ড প্রকাশ না করে নির্বাচিত নিরীক্ষিত পরিষেবাগুলির আপটাইম এবং ঘটনা রিপোর্ট করে এমন গ্রাহক-মুখী স্ট্যাটাস পেজ প্রকাশ করুন।
কাস্টম প্রোটোকল
YAML অ্যাপ্লিকেশন টেমপ্লেট লিখে নতুন মনিটরিং প্রকার যোগ করুন, যাতে বিক্রেতার ইন্টিগ্রেশনের জন্য অপেক্ষা না করে বিশেষ সিস্টেমগুলি পর্যবেক্ষণ করা যায়।
একত্রিত সময়-ক্রম স্টোর
কার্যকর দীর্ঘমেয়াদী মেট্রিক সংরক্ষণের জন্য VictoriaMetrics এবং কনফিগারেশনের জন্য PostgreSQL সহ আসে, যা বাহ্যিক ডেটাবেস সংযোগ করার প্রয়োজনীয়তা দূর করে।
কেন Hostinger-এ Apache HertzBeat রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।