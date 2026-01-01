এক ক্লিকে ইনস্টলেশনের মাধ্যমে অ্যালার্টা স্থাপন করুন।
ওপেন-সোর্স অ্যালার্ট ম্যানেজমেন্ট প্ল্যাটফর্ম যা যেকোনো উৎস থেকে মনিটরিং অ্যালার্টগুলিকে একটি একক রিয়েল-টাইম ড্যাশবোর্ডে একত্রিত করে।
Alerta-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
Alerta দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
অ্যালার্টা হল একটি ওপেন-সোর্স অ্যালার্ট ম্যানেজমেন্ট এবং একত্রীকরণ প্ল্যাটফর্ম যা প্রোমিথিউস, নাগিওস, গ্রাফানা, জাবিক্স, সেনসু, ক্লাউডওয়াচ এবং আরও অনেক মনিটরিং টুল থেকে অ্যালার্টগুলিকে একটি একক রিয়েল-টাইম ওয়েব কনসোলে একত্রিত করে। আগত অ্যালার্টগুলিকে ডিডুপ্লিকেট এবং কোরিলেট করার মাধ্যমে, অ্যালার্টা অ্যালার্ট স্টর্ম দূর করে এবং অন-কল দলগুলিকে কী আসলে সক্রিয় হচ্ছে এবং কী সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সে সম্পর্কে একটি স্পষ্ট ধারণা দেয়।
একটি ভিপিএস-এ অ্যালার্টা স্ব-হোস্ট করা আপনার অপারেশনস টিমকে অ্যালার্টিং অবকাঠামো, ডেটা ধরে রাখার নীতি এবং প্রমাণীকরণের উপর সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ দেয় — কোনো তৃতীয় পক্ষের পরিষেবাতে মনিটরিং ডেটা না পাঠিয়ে। বিল্ট-ইন মাল্টি-টেনেন্সি মানে একটি অ্যালার্টা ইনস্ট্যান্স একই সাথে একাধিক দল বা ক্লায়েন্ট পরিবেশকে পরিষেবা দিতে পারে।
Alerta-এর মূল ফিচারগুলো
মাল্টি-সোর্স ইনজেশন
প্রোমিথিউস, নাগিওস, গ্রাফানা, জাবিক্স, ক্লাউডওয়াচ এবং আরও অনেক কিছু থেকে একটি একক REST API এর মাধ্যমে সতর্কতা পান, আপনার মনিটরিং স্ট্যাক পুনরায় কনফিগার না করেই।
সতর্কতা ডিডুপ্লিকেশন
স্বয়ংক্রিয়ভাবে পুনরাবৃত্ত সতর্কতাগুলিকে ডিডুপ্লিকেট এবং সম্পর্কযুক্ত করুন যাতে অন-কল প্রকৌশলীরা শত শত অভিন্ন বিজ্ঞপ্তির পরিবর্তে একটি কার্যকর আইটেম দেখতে পান।
রক্ষণাবেক্ষণের সময়কাল
পরিষেবা, পরিবেশ বা ট্যাগ দ্বারা ব্ল্যাকআউট সময়কাল নির্ধারণ করুন যাতে মনিটর নিষ্ক্রিয় না করে পরিকল্পিত রক্ষণাবেক্ষণের সময় প্রত্যাশিত সতর্কতা দমন করা যায়।
মাল্টি-টেন্যান্সি
গ্রাহক ভিউ এবং স্কোপড API কী ব্যবহার করে একটি একক Alerta ইনস্ট্যান্স থেকে একাধিক দল বা ক্লায়েন্ট পরিবেশকে পরিষেবা দিন।
নমনীয় প্রমাণীকরণ
Basic Auth, LDAP, GitHub, GitLab, Google, Keycloak, SAML2, অথবা Azure AD ব্যবহার করে প্রমাণীকরণ করুন — কোনো তৃতীয় পক্ষের পরিচয় প্রদানকারী প্রয়োজন নেই।
কেন Hostinger-এ Alerta রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।