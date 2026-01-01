Lychee-এ 68% পর্যন্ত ছাড়

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গুরুত্বপূর্ণ ফটোগ্রাফারদের জন্য তৈরি একটি স্ব-হোস্টেড ফটো ম্যানেজমেন্ট প্ল্যাটফর্ম, যেখানে অ্যালবাম সংগঠন, শেয়ারিং নিয়ন্ত্রণ এবং মেটাডেটা-সচেতন ব্রাউজিং সুবিধা রয়েছে।

তাৎক্ষণিকভাবে আপনার অ্যাপ্লিকেশন লঞ্চ করুন
ফ্রি অটোমেটিক উইকলি ব্যাকআপ
AI-ম্যানেজড VPS
1,069/মাস
প্ল্যান বেছে নিন
৩০-দিনের মানি-ব্যাক গ্যারান্টি
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সবচেয়ে জনপ্রিয়
63% ছাড়
KVM 2
2,879
1,069/মাস
প্ল্যান বেছে নিন
৳1,639/মাস-এ রিনিউ হবে (2 বছরের জন্য) যেকোনো সময় বাতিল করুন।
2 vCPU কোর
8 GB RAM
100 GB NVMe ডিস্ক স্পেস
8 TB ব্যান্ডউইথ
68% ছাড়
KVM 4
4,789
1,509/মাস
প্ল্যান বেছে নিন
৳3,289/মাস-এ রিনিউ হবে (2 বছরের জন্য) যেকোনো সময় বাতিল করুন।
4 vCPU কোর
16 GB RAM
200 GB NVMe ডিস্ক স্পেস
16 TB ব্যান্ডউইথ
65% ছাড়
KVM 8
8,479
3,009/মাস
প্ল্যান বেছে নিন
৳6,019/মাস-এ রিনিউ হবে (2 বছরের জন্য) যেকোনো সময় বাতিল করুন।
8 vCPU কোর
32 GB RAM
400 GB NVMe ডিস্ক স্পেস
32 TB ব্যান্ডউইথ
সবচেয়ে জনপ্রিয়
63% ছাড়
KVM 2
2,879
1,069/মাস
প্ল্যান বেছে নিন
৳1,639/মাস-এ রিনিউ হবে (2 বছরের জন্য) যেকোনো সময় বাতিল করুন।
2 vCPU কোর
8 GB RAM
100 GB NVMe ডিস্ক স্পেস
8 TB ব্যান্ডউইথ
68% ছাড়
KVM 4
4,789
1,509/মাস
প্ল্যান বেছে নিন
৳3,289/মাস-এ রিনিউ হবে (2 বছরের জন্য) যেকোনো সময় বাতিল করুন।
4 vCPU কোর
16 GB RAM
200 GB NVMe ডিস্ক স্পেস
16 TB ব্যান্ডউইথ
65% ছাড়
KVM 8
8,479
3,009/মাস
প্ল্যান বেছে নিন
৳6,019/মাস-এ রিনিউ হবে (2 বছরের জন্য) যেকোনো সময় বাতিল করুন।
8 vCPU কোর
32 GB RAM
400 GB NVMe ডিস্ক স্পেস
32 TB ব্যান্ডউইথ

প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু

ডকার ম্যানেজার
Quick access to container logs
One-click updates
AMD EPYC প্রসেসর
NVMe SSD স্টোরেজ
1 Gbps নেটওয়ার্ক স্পিড
পাবলিক API
বিশ্বজুড়ে ডেটা সেন্টার
১ বছরের জন্য ফ্রি ডোমেইন
ডকার ম্যানেজার
Quick access to container logs
One-click updates
AMD EPYC প্রসেসর
NVMe SSD স্টোরেজ
1 Gbps নেটওয়ার্ক স্পিড
পাবলিক API
বিশ্বজুড়ে ডেটা সেন্টার
১ বছরের জন্য ফ্রি ডোমেইন

সব প্ল্যানের পেমেন্ট অগ্রিম নেওয়া হয়। প্ল্যানের মোট মূল্যকে আপনার প্ল্যানের মাসের সংখ্যা দিয়ে ভাগ করে মাসিক রেট হিসাব করা হয়।

Lychee দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন

Lychee একটি পরিশীলিত ওপেন-সোর্স ফটো ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম যা যে কোনো ইমেজের ফোল্ডারকে একটি সুন্দরভাবে উপস্থাপিত অনলাইন গ্যালারিতে পরিণত করে। এটি EXIF এবং IPTC মেটাডেটা ইনডেক্স করে, প্রতিক্রিয়াশীল থাম্বনেইল তৈরি করে, ছবিগুলোকে নেস্টেড অ্যালবামে সংগঠিত করে এবং একক অ্যালবাম বা একক ছবির জন্য পাবলিক, পাসওয়ার্ড-সুরক্ষিত এবং প্রাইভেট শেয়ারিংয়ের সুযোগ দেয় — সবকিছু একটি পরিষ্কার, মোবাইল-ফ্রেন্ডলি ওয়েব UI দ্বারা সমর্থিত।

আপনার VPS-এ Lychee স্ব-হোস্টিং করলে পূর্ণ-রেজোলিউশনের অরিজিনাল, লোকেশন ডেটা এবং ভিউয়িং ইতিহাস আপনার নিয়ন্ত্রণে থাকা অবকাঠামোতে থাকে, তৃতীয় পক্ষের ফটো প্ল্যাটফর্মে হস্তান্তরিত হয় না। অ্যাপটি MySQL, MariaDB, PostgreSQL, অথবা SQLite কে ব্যাকএন্ড হিসেবে সমর্থন করে এবং অবজেক্ট স্টোরেজ, LDAP, এবং OAuth প্রদানকারীদের সাথে পরিষ্কারভাবে সংহত হয় — এটি একটি ব্যক্তিগত ফটো আর্কাইভ বা একটি ছোট দলের শেয়ার করা লাইব্রেরির জন্য সমানভাবে উপযুক্ত।

শুরু করুন
{name} দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন

Lychee-এর মূল ফিচারগুলো

নেস্টেড অ্যালবাম হায়ারার্কি

ড্র্যাগ-এন্ড-ড্রপ ব্যবহার করে পুনরায় সাজানো, কভার ছবি নির্বাচন এবং প্রতিটি অ্যালবামের জন্য শেয়ারিং নিয়ন্ত্রণ সহ ছবিগুলিকে অ্যালবাম ও সাব-অ্যালবামে সাজান।

EXIF এবং IPTC মেটাডেটা

ক্যামেরা, লেন্স, এক্সপোজার, জিপিএস এবং আইপিটিসি ট্যাগগুলির স্বয়ংক্রিয় নিষ্কাশন, যাতে অ্যালবামগুলি ক্যামেরা বডি, ফোকাল দৈর্ঘ্য বা অবস্থান অনুসারে অনুসন্ধানযোগ্য এবং ফিল্টারযোগ্য হয়।

বিস্তারিত শেয়ারিং নিয়ন্ত্রণ

অ্যালবামগুলিকে সর্বজনীন, পাসওয়ার্ড-সুরক্ষিত, অথবা শুধুমাত্র আমন্ত্রিতদের জন্য তৈরি করুন, এবং আপনার লাইব্রেরির বাকি অংশ প্রকাশ না করে প্রতি অ্যালবাম বা প্রতি ছবির জন্য শেয়ার লিঙ্ক তৈরি করুন।

RAW এবং HEIC সমর্থন

RAW ফরম্যাট এবং HEIC-এর নেটিভ হ্যান্ডলিং, JPEG, PNG এবং ভিডিওর পাশাপাশি — Lychee ওয়েবের জন্য ট্রান্সকোড করে মূল ফাইলটি সংরক্ষণ করে।

OAuth এবং LDAP লগইন

বিদ্যমান পরিচয় প্রদানকারীদের সাথে সংযোগ করুন, যার মধ্যে রয়েছে Google, GitHub, এবং যেকোনো LDAP ডিরেক্টরি, যাতে অবদানকারীরা তাদের বিদ্যমান শংসাপত্র ব্যবহার করে সাইন ইন করতে পারে।

অবজেক্ট স্টোরেজ ব্যাকএন্ড

ঐচ্ছিকভাবে S3-কম্প্যাটিবল অবজেক্ট স্টোরেজে ছবি সংরক্ষণ করুন যাতে আপনার লাইব্রেরি স্থানীয় ডিস্কের বাইরে স্কেল করা যায় এবং একই UX বজায় থাকে।

কেন Hostinger-এ Lychee রান করবেন

এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন

একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।

এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন

নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি

বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।

নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি

বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার

এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।

বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার

এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন

একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।

এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন

নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি

বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।

নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি

বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার

এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।

বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার

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লোকালি লঞ্চ করুন। গ্লোবালি গ্রো করুন

লোডিং স্পিড বাড়াতে আপনার অডিয়েন্সের কাছাকাছি একটি সার্ভার লোকেশন বেছে নিন। উত্তর আমেরিকা, ইউরোপ, এশিয়া এবং দক্ষিণ আমেরিকা জুড়ে আমাদের ডেটা সেন্টার রয়েছে।
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লোকালি লঞ্চ করুন। গ্লোবালি গ্রো করুন

নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀

Noel
Noel

অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।

Omkar
Omkar

আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।

Sylvain
Sylvain

আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।

Herriman
Herriman

Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।

Martin K
Martin K

কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।

৩০-দিনের মানি-ব্যাক গ্যারান্টি

আমাদের ৩০-দিনের মানি-ব্যাক গ্যারান্টির সাথে এটি রিস্ক-ফ্রি ট্রাই করুন। বিস্তারিত জানতে আমাদের রিফান্ড পলিসি দেখুন।

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