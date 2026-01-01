এক ক্লিকে Lychee ইনস্টল করুন।
গুরুত্বপূর্ণ ফটোগ্রাফারদের জন্য তৈরি একটি স্ব-হোস্টেড ফটো ম্যানেজমেন্ট প্ল্যাটফর্ম, যেখানে অ্যালবাম সংগঠন, শেয়ারিং নিয়ন্ত্রণ এবং মেটাডেটা-সচেতন ব্রাউজিং সুবিধা রয়েছে।
Lychee-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
Lychee দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
Lychee একটি পরিশীলিত ওপেন-সোর্স ফটো ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম যা যে কোনো ইমেজের ফোল্ডারকে একটি সুন্দরভাবে উপস্থাপিত অনলাইন গ্যালারিতে পরিণত করে। এটি EXIF এবং IPTC মেটাডেটা ইনডেক্স করে, প্রতিক্রিয়াশীল থাম্বনেইল তৈরি করে, ছবিগুলোকে নেস্টেড অ্যালবামে সংগঠিত করে এবং একক অ্যালবাম বা একক ছবির জন্য পাবলিক, পাসওয়ার্ড-সুরক্ষিত এবং প্রাইভেট শেয়ারিংয়ের সুযোগ দেয় — সবকিছু একটি পরিষ্কার, মোবাইল-ফ্রেন্ডলি ওয়েব UI দ্বারা সমর্থিত।
আপনার VPS-এ Lychee স্ব-হোস্টিং করলে পূর্ণ-রেজোলিউশনের অরিজিনাল, লোকেশন ডেটা এবং ভিউয়িং ইতিহাস আপনার নিয়ন্ত্রণে থাকা অবকাঠামোতে থাকে, তৃতীয় পক্ষের ফটো প্ল্যাটফর্মে হস্তান্তরিত হয় না। অ্যাপটি MySQL, MariaDB, PostgreSQL, অথবা SQLite কে ব্যাকএন্ড হিসেবে সমর্থন করে এবং অবজেক্ট স্টোরেজ, LDAP, এবং OAuth প্রদানকারীদের সাথে পরিষ্কারভাবে সংহত হয় — এটি একটি ব্যক্তিগত ফটো আর্কাইভ বা একটি ছোট দলের শেয়ার করা লাইব্রেরির জন্য সমানভাবে উপযুক্ত।
Lychee-এর মূল ফিচারগুলো
নেস্টেড অ্যালবাম হায়ারার্কি
ড্র্যাগ-এন্ড-ড্রপ ব্যবহার করে পুনরায় সাজানো, কভার ছবি নির্বাচন এবং প্রতিটি অ্যালবামের জন্য শেয়ারিং নিয়ন্ত্রণ সহ ছবিগুলিকে অ্যালবাম ও সাব-অ্যালবামে সাজান।
EXIF এবং IPTC মেটাডেটা
ক্যামেরা, লেন্স, এক্সপোজার, জিপিএস এবং আইপিটিসি ট্যাগগুলির স্বয়ংক্রিয় নিষ্কাশন, যাতে অ্যালবামগুলি ক্যামেরা বডি, ফোকাল দৈর্ঘ্য বা অবস্থান অনুসারে অনুসন্ধানযোগ্য এবং ফিল্টারযোগ্য হয়।
বিস্তারিত শেয়ারিং নিয়ন্ত্রণ
অ্যালবামগুলিকে সর্বজনীন, পাসওয়ার্ড-সুরক্ষিত, অথবা শুধুমাত্র আমন্ত্রিতদের জন্য তৈরি করুন, এবং আপনার লাইব্রেরির বাকি অংশ প্রকাশ না করে প্রতি অ্যালবাম বা প্রতি ছবির জন্য শেয়ার লিঙ্ক তৈরি করুন।
RAW এবং HEIC সমর্থন
RAW ফরম্যাট এবং HEIC-এর নেটিভ হ্যান্ডলিং, JPEG, PNG এবং ভিডিওর পাশাপাশি — Lychee ওয়েবের জন্য ট্রান্সকোড করে মূল ফাইলটি সংরক্ষণ করে।
OAuth এবং LDAP লগইন
বিদ্যমান পরিচয় প্রদানকারীদের সাথে সংযোগ করুন, যার মধ্যে রয়েছে Google, GitHub, এবং যেকোনো LDAP ডিরেক্টরি, যাতে অবদানকারীরা তাদের বিদ্যমান শংসাপত্র ব্যবহার করে সাইন ইন করতে পারে।
অবজেক্ট স্টোরেজ ব্যাকএন্ড
ঐচ্ছিকভাবে S3-কম্প্যাটিবল অবজেক্ট স্টোরেজে ছবি সংরক্ষণ করুন যাতে আপনার লাইব্রেরি স্থানীয় ডিস্কের বাইরে স্কেল করা যায় এবং একই UX বজায় থাকে।
কেন Hostinger-এ Lychee রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।