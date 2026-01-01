এক ক্লিকে ফিনিক্স স্থাপন করুন।
প্রোডাকশনে থাকা LLM অ্যাপ্লিকেশন এবং এআই এজেন্টদের ট্রেসিং, ইভালুয়েটিং এবং মনিটরিংয়ের জন্য ওপেন-সোর্স এআই অবজার্ভেবিলিটি প্ল্যাটফর্ম।
Phoenix-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
Phoenix দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
ফিনিক্স হল একটি ওপেন-সোর্স এআই অবজার্ভেবিলিটি প্ল্যাটফর্ম যা আরিজ এআই দ্বারা তৈরি করা হয়েছে সেই দলগুলির জন্য যারা বৃহৎ ভাষা মডেল, এজেন্ট এবং রিট্রিভাল পাইপলাইন ব্যবহার করে অ্যাপ্লিকেশন তৈরি করে। এটি স্ট্যান্ডার্ড ওপেনটেলিমেট্রি ইনস্ট্রুমেন্টেশনের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশন দ্বারা উৎপাদিত প্রতিটি ট্রেস ক্যাপচার করে, ল্যাটেন্সি, টোকেন ব্যবহার এবং প্রতিক্রিয়ার গুণমান প্রকাশ করে যাতে প্রকৌশলীরা গ্রাহকদের কাছে পৌঁছানোর আগেই ত্রুটিগুলি চিহ্নিত করতে পারে। ল্যাংচেইন, লামা ইনডেক্স, ওপেনএআই, অ্যানথ্রোপিক এবং অন্যান্য বেশিরভাগ এআই ফ্রেমওয়ার্কের জন্য আউট-অফ-দ্য-বক্স ইন্টিগ্রেশন সহ, ফিনিক্স কোড রিরাইট ছাড়াই বিদ্যমান পাইপলাইনগুলিতে ফিট করে।
আপনার নিজের ভিপিএস-এ ফিনিক্স স্ব-হোস্ট করা প্রম্পট, মডেল আউটপুট এবং রিট্রিভাল কনটেক্সট আপনার নিয়ন্ত্রিত অবকাঠামোতে রাখে। কোনো প্রতি-ট্রেস ফি বা ডেটা রেসিডেন্সি সীমাবদ্ধতা নেই — আপনার ডিস্ক যতখানি অনুমতি দেয় ততখানি টেলিমেট্রি সংরক্ষণ করুন।
Phoenix-এর মূল ফিচারগুলো
OpenTelemetry ট্রেসিং
স্ট্যান্ডার্ড OTLP প্রোটোকল ব্যবহার করে প্রতিটি LLM কল, টুল ইনভোকেশন এবং পুনরুদ্ধার ধাপের সম্পূর্ণ এক্সিকিউশন ট্রি ক্যাপচার করুন।
মূল্যায়ন কাঠামো
স্থাপনার আগে প্রতিক্রিয়ার গুণমান পরিমাপ করতে এবং ত্রুটি ধরতে, ডেটাসেট জুড়ে LLM-কে বিচারক হিসাবে এবং কোড-ভিত্তিক মূল্যায়নকারীদের চালান।
প্রম্পট প্লেগ্রাউন্ড
অ্যাপ্লিকেশন কোড স্পর্শ না করে বা পুনরায় স্থাপন না করে মডেল এবং প্যারামিটার জুড়ে প্রম্পটগুলিতে পাশাপাশি পুনরাবৃত্তি করুন।
ফ্রেমওয়ার্ক একীকরণ
LangChain, LlamaIndex, DSPy, Haystack, OpenAI, Anthropic, Bedrock, এবং Vertex AI-এর জন্য ড্রপ-ইন ইনস্ট্রুমেন্টেশন।
ডেটা সেট পরীক্ষা
প্রোডাকশন ট্রেস থেকে ডেটাসেট তৈরি করুন এবং আউটপুট তুলনা করার জন্য নতুন প্রম্পট বা মডেল সংস্করণের বিরুদ্ধে সেগুলিকে পুনরায় চালান।
এম্বেডিং বিশ্লেষণ
এম্বেডিং ভিজ্যুয়ালাইজেশন সহ পুনরুদ্ধার গুণমান পরিদর্শন করুন যা ড্রিফট, ক্লাস্টার এবং কম-প্রাসঙ্গিক ফলাফল প্রকাশ করে।
কেন Hostinger-এ Phoenix রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।