এক ক্লিকে ইনস্টলেশনের মাধ্যমে FossFLOW স্থাপন করুন।
পরিকাঠামো এবং সিস্টেম আর্কিটেকচার ভিজ্যুয়ালাইজ করার জন্য গোপনীয়তা-প্রথম ব্রাউজার-ভিত্তিক আইসোমেট্রিক ডায়াগ্রামিং টুল।
FossFLOW-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
FossFLOW দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
FossFLOW হল একটি ওপেন-সোর্স প্রগ্রেসিভ ওয়েব অ্যাপ যা আপনার ব্রাউজারেই সরাসরি পেশাদার আইসোমেট্রিক অবকাঠামো ডায়াগ্রাম তৈরি করার জন্য। ক্লাউড ডায়াগ্রামিং টুলগুলির বিপরীতে যা আপনার আর্কিটেকচার ডকুমেন্টেশন তৃতীয় পক্ষের সার্ভারে সংরক্ষণ করে, FossFLOW সম্পূর্ণরূপে ক্লায়েন্ট-সাইডে কাজ করে। প্রতি 5 সেকেন্ডে স্বয়ংক্রিয় সংরক্ষণ, JSON এক্সপোর্ট এবং অফলাইন সমর্থন সহ, এটি সংবেদনশীল নেটওয়ার্ক টপোলজি এবং সিস্টেম ডিজাইনগুলিকে সর্বদা আপনার নিয়ন্ত্রণে রাখে।
আপনার VPS-এ FossFLOW স্থাপন করলে সার্ভার-সাইড ডায়াগ্রাম পার্সিস্টেন্স যোগ হয় যাতে ডায়াগ্রামগুলি ব্রাউজার সেশনগুলি টিকে থাকে এবং আপনার পুরো দল যেকোনো ডিভাইস থেকে অ্যাক্সেস করতে পারে — ফাইল ইমেল করা বা ডেটা ধরে রাখার নীতি এবং নিরাপত্তা লঙ্ঘনের অধীন বাণিজ্যিক প্ল্যাটফর্মগুলির উপর নির্ভর না করে।
FossFLOW-এর মূল ফিচারগুলো
আইসোমেট্রিক চিত্রাঙ্কন
3D-স্টাইলের আইসোমেট্রিক ডায়াগ্রাম তৈরি করুন যা অবকাঠামোর বিন্যাস, র্যাক কনফিগারেশন এবং সিস্টেম স্তরগুলিকে ফ্ল্যাট 2D ডায়াগ্রামের চেয়ে আরও স্পষ্টভাবে বোঝায়।
প্রতি 5 সেকেন্ডে স্বয়ংক্রিয় সংরক্ষণ
কাজ প্রতি ৫ সেকেন্ডে স্বয়ংক্রিয়ভাবে সংরক্ষিত হয়, দীর্ঘ ডায়াগ্রামিং সেশনের সময় অগ্রগতি হারানোর ঝুঁকি দূর করে।
অফলাইন সাপোর্ট
ইন্টারনেট সংযোগ ছাড়াই ডায়াগ্রাম তৈরি ও সম্পাদনা করুন — সমস্ত প্রক্রিয়াকরণ আপনার ব্রাউজারে হয়, কোনো সার্ভার রাউন্ড-ট্রিপের প্রয়োজন নেই।
JSON আমদানি ও রপ্তানি
পোর্টেবল JSON ফাইল হিসাবে ডায়াগ্রাম শেয়ার করুন অথবা কোনো মালিকানাধীন ফরম্যাট লক-ইন ছাড়াই সম্পাদনার জন্য বিদ্যমান ডায়াগ্রাম আমদানি করুন।
কোনো অ্যাকাউন্টের প্রয়োজন নেই
অ্যাপ্লিকেশনটির জন্য কোনো ব্যবহারকারী নিবন্ধন বা প্রমাণীকরণের প্রয়োজন নেই, যা আপনার দলের যে কারো জন্য এটিকে তাৎক্ষণিকভাবে অ্যাক্সেসযোগ্য করে তোলে।
কেন Hostinger-এ FossFLOW রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।