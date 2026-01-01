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এসকিউএল না লিখে পোস্টগ্রেএসকিউএল ডেটাবেস অন্বেষণ ও সম্পাদনার জন্য একটি ওপেন-সোর্স স্প্রেডশীট-সদৃশ ইন্টারফেস।
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প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
Mathesar দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
ম্যাথেসার একটি ওপেন-সোর্স ওয়েব অ্যাপ্লিকেশন যা যেকোনো পোস্টগ্রেএসকিউএল (PostgreSQL) ডেটাবেসের উপরে একটি স্প্রেডশীট-স্টাইলের ইন্টারফেস স্থাপন করে। আপনার ডেটাবেস প্রতিস্থাপন না করে, এটি সরাসরি নেটিভ পোস্টগ্রেএসকিউএল (PostgreSQL) রোল এবং অনুমতি ব্যবহার করে সংযুক্ত হয়, যাতে প্রতিটি ব্যবহারকারী ঠিক সেই ডেটা দেখতে পায় যা তারা অ্যাক্সেস করার জন্য অনুমোদিত — কোনো পৃথক পরিচয় স্তরের প্রয়োজন হয় না।
ম্যাথেসারকে স্ব-হোস্ট করা আপনার ডেটাকে আপনার নিয়ন্ত্রণে রাখে, একই সাথে অ-প্রযুক্তিগত দলের সদস্যদের একটি পরিচিত গ্রিড ইন্টারফেসের মাধ্যমে রেকর্ডগুলি কোয়েরি, ফিল্টার এবং সম্পাদনা করার একটি উপায় দেয়। ডেভেলপাররা অন্তর্নিহিত পোস্টগ্রেস (Postgres) স্কিমাতে সম্পূর্ণ অ্যাক্সেস বজায় রাখে, যার অর্থ ম্যাথেসার আপনার বিদ্যমান সরঞ্জামগুলির পাশাপাশি কাজ করে, সেগুলিকে প্রতিস্থাপন করে না।
Mathesar-এর মূল ফিচারগুলো
স্প্রেডশীট-শৈলীর সম্পাদনা
একটি পরিচিত গ্রিডের মাধ্যমে যেকোনো টেবিলের সারিগুলি ব্রাউজ করুন, ফিল্টার করুন, সাজান এবং সম্পাদনা করুন — কোনো SQL বা ডেটাবেস ক্লায়েন্টের প্রয়োজন নেই।
ভিজ্যুয়াল ক্যোয়ারি বিল্ডার
জয়েন, অ্যাগ্রিগেশন এবং ফিল্টার সহ একটি পয়েন্ট-অ্যান্ড-ক্লিক ইন্টারফেসের মাধ্যমে কোয়েরি তৈরি করুন যা আপনার পোস্টগ্রেস স্কিমার সাথে সিঙ্কে থাকে।
নেটিভ অ্যাক্সেস নিয়ন্ত্রণ
ম্যাথেসার আসল PostgreSQL রোল এবং অনুমতি ব্যবহার করে, তাই ব্যবহারকারীরা কী দেখতে এবং সম্পাদনা করতে পারবে তা সর্বদা আপনার ডেটাবেসের নিজস্ব নিরাপত্তা নিয়ম দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়।
CSV আমদানি এবং রপ্তানি
CSV বা TSV ফাইল সরাসরি টেবিলে আপলোড করুন, অথবা অফলাইন বিশ্লেষণের জন্য যেকোনো ভিউ একটি স্প্রেডশীটে এক্সপোর্ট করুন।
শেয়ারযোগ্য ডেটা ফর্ম
সহজ ইনপুট ফর্ম তৈরি করুন যা সহযোগীদের একটি টেবিলে সারি যোগ করতে দেয় সম্পূর্ণ ডেটাবেস ইন্টারফেস প্রকাশ না করেই।
কেন Hostinger-এ Mathesar রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।