এক ক্লিকে অ্যাপাচি অ্যামোরো স্থাপন করুন।
Apache Iceberg, Mixed-Iceberg, Mixed-Hive, এবং Paimon টেবিলের জন্য ওপেন-সোর্স লেকহাউস ব্যবস্থাপনা পরিষেবা।
Apache Amoro-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
Apache Amoro দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
অ্যাপাচি অ্যামোরো একটি ইনকিউবেটিং অ্যাপাচি প্রকল্প যা ওপেন লেকহাউস ফরম্যাটের উপরে একটি স্ব-পরিচালন স্তর যুক্ত করে, ক্যাটালগ, টেবিল এবং নিরবচ্ছিন্ন স্ব-অপ্টিমাইজেশনের জন্য একটি সমন্বিত ওয়েব ড্যাশবোর্ড সরবরাহ করে। এটি ফ্লিংক, স্পার্ক এবং ট্রিনোর সাথে একত্রিত হয় যাতে প্ল্যাটফর্ম দলগুলি এক জায়গা থেকে একাধিক টেবিল ফরম্যাট জুড়ে টেবিল রক্ষণাবেক্ষণ, ফাইল কম্প্যাকশন, স্ন্যাপশট মেয়াদোত্তীর্ণকরণ এবং ডেটা ধারণ নীতিগুলি কেন্দ্রীভূত করতে পারে।
অ্যামোরো স্ব-হোস্টিং আপনার নিয়ন্ত্রিত পরিকাঠামোতে ক্যাটালগ মেটাডেটা, টেবিল পরিসংখ্যান এবং অপ্টিমাইজার কার্যকলাপ রাখে, যা প্রতি-টেবিল SaaS ফি থেকে মুক্ত। বান্ডেল করা ওয়েব UI টেবিলের আকার, অপ্টিমাইজ করার অগ্রগতি, স্ন্যাপশট ইতিহাস এবং SQL টার্মিনাল অ্যাক্সেস প্রদর্শন করে, যা ডেটা প্ল্যাটফর্ম দলগুলিকে একটি অপারেশনাল কনসোল দেয় যা কাঁচা আইসবার্গ বা পাইমন ডিপ্লয়মেন্টে বিদ্যমান নেই।
Apache Amoro-এর মূল ফিচারগুলো
একীভূত লেকহাউস ড্যাশবোর্ড
SQL না লিখে একটি একক ওয়েব UI থেকে আইসবার্গ, মিক্সড-আইসবার্গ, মিক্সড-হাইব এবং পাইমন ফরম্যাট জুড়ে ক্যাটালগ, স্কিমা, টেবিল, স্ন্যাপশট এবং পার্টিশন ব্রাউজ করুন।
স্ব-অপ্টিমাইজিং ইঞ্জিন
ছোট ফাইলগুলিকে ক্রমাগত সংকুচিত করে, মুছে ফেলা ফাইলগুলিকে একত্রিত করে এবং ব্যাকগ্রাউন্ডে ম্যানিফেস্টগুলি পুনরায় লেখে যাতে স্ট্রিমিং এবং CDC টেবিলগুলি ম্যানুয়াল রক্ষণাবেক্ষণের কাজ ছাড়াই দ্রুত কোয়েরিযোগ্য থাকে।
মাল্টি-ফরম্যাট ক্যাটালগ
অভ্যন্তরীণ অ্যামোরো ক্যাটালগ নিবন্ধন করুন অথবা বিদ্যমান হাইভ মেটাস্টোর, AWS গ্লু, REST, এবং হ্যাডুপ ক্যাটালগগুলির সাথে সংযোগ করুন এবং একটি নিয়ন্ত্রণ প্লেন থেকে প্রতিটি সমর্থিত টেবিল ফর্ম্যাট পরিচালনা করুন।
প্লাগেবল অপ্টিমাইজার কন্টেইনার
একটি স্থানীয় কন্টেইনারে সরাসরি অপ্টিমাইজেশন কাজ চালান অথবা ডেটা ভলিউম বাড়ার সাথে সাথে বাহ্যিক ফ্লিংক, স্পার্ক, বা কুবেরনেটিস অপ্টিমাইজার কন্টেইনারগুলিতে স্কেল আউট করুন।
বিল্ট-ইন SQL টার্মিনাল
এমবেডেড স্থানীয় স্পার্ক টার্মিনাল ব্যবহার করে ড্যাশবোর্ড থেকে সরাসরি টেবিল কোয়েরি এবং পরিদর্শন করুন, অথবা শেয়ার্ড প্রোডাকশন-গ্রেড SQL অ্যাক্সেসের জন্য Kyuubi সংযোগ করুন।
কেন Hostinger-এ Apache Amoro রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
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Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
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