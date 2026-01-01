এক ক্লিকে ইনস্টলেশনে অ্যাপাচি ডরিস স্থাপন করুন।
পেটাবাইট স্কেলে রিয়েল-টাইম রিপোর্টিং, অ্যাড-হক এসকিউএল এবং সমন্বিত ডেটা ওয়্যারহাউজিংয়ের জন্য উচ্চ-ক্ষমতাসম্পন্ন এমপিপি অ্যানালিটিক্স ডেটাবেস।
Apache Doris-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
Apache Doris দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
অ্যাপাচি ডরিস হলো একটি আধুনিক, রিয়েল-টাইম MPP অ্যানালিটিক্স ডেটাবেস যা JD.com, টেনসেন্ট, শাওমি, মেইতুয়ান এবং বাইটড্যান্স সহ হাজার হাজার সংস্থা শত শত টেরাবাইট ডেটার উপর ড্যাশবোর্ড, অ্যাড-হক অ্যানালাইসিস এবং কাস্টমার-ফেসিং অ্যানালিটিক্স পরিচালনা করতে ব্যবহার করে। এর ভেক্টরাইজড এক্সিকিউশন ইঞ্জিন, কলামনার স্টোরেজ এবং কস্ট-বেসড অপ্টিমাইজার বিলিয়ন বিলিয়ন সারির ডেটার উপর সাব-সেকেন্ড SQL সরবরাহ করে এবং MySQL প্রোটোকলের সাথে ওয়্যার-কম্প্যাটিবল থাকে, যাতে বিদ্যমান BI টুলস এবং ড্রাইভারগুলো কোনো পরিবর্তন ছাড়াই সংযুক্ত হতে পারে।
আপনার নিজস্ব VPS-এ ডরিস সেলফ-হোস্ট করলে কোয়েরি ল্যাটেন্সি, রিটেনশন পলিসি এবং ইনজেশন পাইপলাইন কোনো পার-কোয়েরি বিলিং বা ভেন্ডর লক-ইন ছাড়াই সরাসরি নিয়ন্ত্রণে থাকে। বান্ডেল করা ফ্রন্টএন্ডে ক্লাস্টার স্ট্যাটাস, কোয়েরি প্রোফাইলিং এবং SQL এক্সপ্লোরেশনের জন্য একটি ইন্টিগ্রেটেড ওয়েব কনসোল থাকে।
Apache Doris-এর মূল ফিচারগুলো
MySQL-এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ SQL
MySQL ওয়্যার প্রোটোকল ব্যবহার করে, যাতে JDBC, ODBC, BI টুলস এবং বিদ্যমান ড্যাশবোর্ডগুলি কোনো কোড পরিবর্তন ছাড়াই ডরিসের সাথে সংযোগ করতে পারে।
ভেক্টরাইজড MPP ইঞ্জিন
ভেক্টরাইজড এক্সিকিউশন এবং একটি খরচ-ভিত্তিক অপ্টিমাইজার সহ কলামার স্টোরেজ বিলিয়ন বিলিয়ন সারির ডেটা জুড়ে সাব-সেকেন্ডে SQL ফলাফল প্রদান করে।
রিয়েল-টাইম ইনজেশন
স্ট্রিম লোড, কাফকা থেকে রুটিন লোড, এবং ফ্লিংক/স্পার্ক কানেক্টরগুলি সেকেন্ডের মধ্যে ক্যোয়ারিযোগ্য টেবিলগুলিতে নতুন ডেটা ঠেলে দেয়।
ফেডারেটেড লেকহাউস ক্যোয়ারি
মাল্টি-ক্যাটালগ সরাসরি হাইভ, আইসবার্গ, হুডি, পাইমন এবং জেডিবিসি উৎসগুলি পড়ে, যাতে আপনি লেকের ডেটা কপি না করেই কোয়েরি করতে পারেন।
বিল্ট-ইন ওয়েব কনসোল
ফ্রন্টএন্ড ক্লাস্টারের অবস্থা, চলমান SQL, কোয়েরি প্রোফাইল পরিদর্শন এবং ব্যবহারকারী ও ভূমিকা পরিচালনার জন্য একটি ব্রাউজার UI নিয়ে আসে।
কেন Hostinger-এ Apache Doris রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
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