Apache CouchDB-এ 68% পর্যন্ত ছাড়

এক ক্লিকে অ্যাপাচি কাউচডিবি স্থাপন করুন।

মাল্টি-প্রাইমারি ডকুমেন্ট ডেটাবেস একটি স্বজ্ঞাত HTTP/JSON API সহ, যা নির্ভরযোগ্যতা এবং অফলাইন-ফার্স্ট রেপ্লিকেশনের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

তাৎক্ষণিকভাবে আপনার অ্যাপ্লিকেশন লঞ্চ করুন
ফ্রি অটোমেটিক উইকলি ব্যাকআপ
AI-ম্যানেজড VPS
819 /মাস
প্ল্যান বেছে নিন
৩০-দিনের মানি-ব্যাক গ্যারান্টি
এক ক্লিকে অ্যাপাচি কাউচডিবি স্থাপন করুন।

Apache CouchDB-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন

64% ছাড়
KVM 1
2,259
819 /মাস
প্ল্যান বেছে নিন
৳1,369/মাস-এ রিনিউ হবে (2 বছরের জন্য) যেকোনো সময় বাতিল করুন।
1 vCPU কোর
4 GB RAM
50 GB NVMe ডিস্ক স্পেস
4 TB ব্যান্ডউইথ
সবচেয়ে জনপ্রিয়
62% ছাড়
KVM 2
2,879
1,099 /মাস
প্ল্যান বেছে নিন
৳1,639/মাস-এ রিনিউ হবে (2 বছরের জন্য) যেকোনো সময় বাতিল করুন।
2 vCPU কোর
8 GB RAM
100 GB NVMe ডিস্ক স্পেস
8 TB ব্যান্ডউইথ
68% ছাড়
KVM 4
4,789
1,509 /মাস
প্ল্যান বেছে নিন
৳3,289/মাস-এ রিনিউ হবে (2 বছরের জন্য) যেকোনো সময় বাতিল করুন।
4 vCPU কোর
16 GB RAM
200 GB NVMe ডিস্ক স্পেস
16 TB ব্যান্ডউইথ
65% ছাড়
KVM 8
8,479
3,009 /মাস
প্ল্যান বেছে নিন
৳6,019/মাস-এ রিনিউ হবে (2 বছরের জন্য) যেকোনো সময় বাতিল করুন।
8 vCPU কোর
32 GB RAM
400 GB NVMe ডিস্ক স্পেস
32 TB ব্যান্ডউইথ
64% ছাড়
KVM 1
2,259
819 /মাস
প্ল্যান বেছে নিন
৳1,369/মাস-এ রিনিউ হবে (2 বছরের জন্য) যেকোনো সময় বাতিল করুন।
1 vCPU কোর
4 GB RAM
50 GB NVMe ডিস্ক স্পেস
4 TB ব্যান্ডউইথ
সবচেয়ে জনপ্রিয়
62% ছাড়
KVM 2
2,879
1,099 /মাস
প্ল্যান বেছে নিন
৳1,639/মাস-এ রিনিউ হবে (2 বছরের জন্য) যেকোনো সময় বাতিল করুন।
2 vCPU কোর
8 GB RAM
100 GB NVMe ডিস্ক স্পেস
8 TB ব্যান্ডউইথ
68% ছাড়
KVM 4
4,789
1,509 /মাস
প্ল্যান বেছে নিন
৳3,289/মাস-এ রিনিউ হবে (2 বছরের জন্য) যেকোনো সময় বাতিল করুন।
4 vCPU কোর
16 GB RAM
200 GB NVMe ডিস্ক স্পেস
16 TB ব্যান্ডউইথ
65% ছাড়
KVM 8
8,479
3,009 /মাস
প্ল্যান বেছে নিন
৳6,019/মাস-এ রিনিউ হবে (2 বছরের জন্য) যেকোনো সময় বাতিল করুন।
8 vCPU কোর
32 GB RAM
400 GB NVMe ডিস্ক স্পেস
32 TB ব্যান্ডউইথ

প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু

ডকার ম্যানেজার
Quick access to container logs
One-click updates
AMD EPYC প্রসেসর
NVMe SSD স্টোরেজ
1 Gbps নেটওয়ার্ক স্পিড
পাবলিক API
বিশ্বজুড়ে ডেটা সেন্টার
১ বছরের জন্য ফ্রি ডোমেইন
ডকার ম্যানেজার
Quick access to container logs
One-click updates
AMD EPYC প্রসেসর
NVMe SSD স্টোরেজ
1 Gbps নেটওয়ার্ক স্পিড
পাবলিক API
বিশ্বজুড়ে ডেটা সেন্টার
১ বছরের জন্য ফ্রি ডোমেইন

সব প্ল্যানের পেমেন্ট অগ্রিম নেওয়া হয়। প্ল্যানের মোট মূল্যকে আপনার প্ল্যানের মাসের সংখ্যা দিয়ে ভাগ করে মাসিক রেট হিসাব করা হয়।

Apache CouchDB দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন

অ্যাপাচি কাউচডিবি হল একটি ওপেন-সোর্স NoSQL ডকুমেন্ট ডেটাবেস যা JSON ডকুমেন্ট হিসাবে ডেটা সংরক্ষণ করে এবং একটি পরিষ্কার HTTP/REST API-এর মাধ্যমে প্রতিটি অপারেশন প্রকাশ করে। বেশিরভাগ ডেটাবেসের বিপরীতে, কাউচডিবি ডিজাইনগতভাবে মাল্টি-প্রাইমারি — প্রতিটি নোড রিড এবং রাইট গ্রহণ করে, এবং নেটওয়ার্ক বিভাজন ও অনিয়মিত সংযোগের পরেও ইনক্রিমেন্টাল রেপ্লিকেশন-এর মাধ্যমে নোডগুলির (এবং এমনকি ব্রাউজার ক্লায়েন্টগুলির) মধ্যে পরিবর্তনগুলি প্রবাহিত হয়।

আপনার নিজের VPS-এ কাউচডিবি সেলফ-হোস্টিং আপনাকে অফলাইন-ফার্স্ট মোবাইল অ্যাপস, এজ ডিপ্লয়মেন্ট এবং স্থিতিস্থাপক ওয়েব পরিষেবাগুলির জন্য একটি প্রোডাকশন-গ্রেড ডেটাবেস সরবরাহ করে, যেখানে প্রতি-ডকুমেন্ট মূল্য বা বিক্রেতা-পরিচালিত সীমা থাকে না। বান্ডেল করা ফক্সটন ওয়েব কনসোল কোয়েরি, রেপ্লিকেশন সেটআপ, ব্যবহারকারী ব্যবস্থাপনা এবং ডিজাইন ডকুমেন্ট সম্পাদনার জন্য সম্পূর্ণ প্রশাসনিক অ্যাক্সেস সরবরাহ করে।

শুরু করুন
{name} দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন

Apache CouchDB-এর মূল ফিচারগুলো

একাধিক-প্রাথমিক প্রতিলিপিকরণ

প্রতিটি নোড রাইট গ্রহণ করে এবং ক্রমবর্ধমানভাবে পরিবর্তনগুলি সিঙ্ক করে — যা সক্রিয়-সক্রিয় ক্লাস্টার, এজ নোড এবং PouchDB বা Couchbase Lite-এর সাথে মোবাইল সিঙ্কের জন্য উপযুক্ত।

HTTP/JSON API

প্রতিটি অপারেশন একটি স্ট্যান্ডার্ড HTTP অনুরোধ যা JSON ফিরিয়ে আনে, ফলে CouchDB একটি নেটিভ ড্রাইভার ছাড়াই যেকোনো ভাষা বা রানটাইম থেকে ব্যবহারযোগ্য হয়।

ফক্সটন অ্যাডমিন ইউআই

ডেটাবেস ব্রাউজ করা, ম্যাঙ্গো কোয়েরি চালানো, ডিজাইন ডকুমেন্ট সম্পাদনা করা এবং রেপ্লিকেশন কনফিগার করার জন্য ব্রাউজার-ভিত্তিক ড্যাশবোর্ড।

Mango ক্যোয়ারি ভাষা

MongoDB-স্টাইলের JSON ক্যোয়ারী সিনট্যাক্স ডিক্লারেটিভ সিলেক্টর এবং ইনডেক্স সহ — সাধারণ লুকআপের জন্য জাভাস্ক্রিপ্ট ভিউ লেখার প্রয়োজন নেই।

ক্র্যাশ-অনলি ডিজাইন

শুধুমাত্র সংযোজনযোগ্য বি-ট্রি স্টোরেজ মানে কাউচডিবি আকস্মিক বিদ্যুৎ বিভ্রাট থেকে কোনো ডেটা নষ্ট না হয়ে রক্ষা পায় এবং পুনরায় চালু করার সাথে সাথে তাৎক্ষণিকভাবে পুনরুদ্ধার হয়।

কেন Hostinger-এ Apache CouchDB রান করবেন

এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন

একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।

এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন

নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি

বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।

নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি

বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার

এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।

বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার

এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন

একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।

এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন

নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি

বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।

নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি

বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার

এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।

বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার

সুপারিশকৃত সার্ভার লোকেশন:

চেক করা হচ্ছে...

লোকালি লঞ্চ করুন। গ্লোবালি গ্রো করুন

লোডিং স্পিড বাড়াতে আপনার অডিয়েন্সের কাছাকাছি একটি সার্ভার লোকেশন বেছে নিন। উত্তর আমেরিকা, ইউরোপ, এশিয়া এবং দক্ষিণ আমেরিকা জুড়ে আমাদের ডেটা সেন্টার রয়েছে।
শুরু করুন
লোকালি লঞ্চ করুন। গ্লোবালি গ্রো করুন

নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀

Noel
Noel

অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।

Omkar
Omkar

আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।

Sylvain
Sylvain

আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।

Herriman
Herriman

Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।

Martin K
Martin K

কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।

৩০-দিনের মানি-ব্যাক গ্যারান্টি

আমাদের ৩০-দিনের মানি-ব্যাক গ্যারান্টির সাথে এটি রিস্ক-ফ্রি ট্রাই করুন। বিস্তারিত জানতে আমাদের রিফান্ড পলিসি দেখুন।

শুরু করুন

ডিপ্লয় করার জন্য আরও অ্যাপ এক্সপ্লোর করুন

Apache Amoro

Apache Amoro

স্ব-অপ্টিমাইজিং ড্যাশবোর্ড সহ আইসবার্গ এবং পাইমনের জন্য লেকহাউস ব্যবস্থাপনা

সিলেক্ট করুন
Apache Doris

Apache Doris

রিয়েল-টাইম MPP অ্যানালিটিক্স ডেটাবেস, সাব-সেকেন্ড SQL এবং ইউনিফাইড ডেটা ওয়্যারহাউজিং এর জন্য

সিলেক্ট করুন
Apache Gravitino

Apache Gravitino

একটি এপিআই-এর মাধ্যমে আইসবার্গ, হাইভ এবং জেডিবিসি ক্যাটালগগুলিকে একীভূতকারী ওপেন-সোর্স মেটাডেটা লেক

সিলেক্ট করুন
সব অ্যাপ্লিকেশন দেখুন

আমরা আপনার গোপনীয়তাকে গুরুত্ব দিই

এই ওয়েবসাইটটি সঠিকভাবে কাজ করার জন্য, আপনি কীভাবে এর সাথে ইন্টারঅ্যাক্ট করেন তার ডেটা পেতে এবং মার্কেটিংয়ের উদ্দেশ্যে কুকিজ (cookies) ব্যবহার করে। অ্যাক্সেপ্ট করার মাধ্যমে, আপনি আমাদের কুকি পলিসিতে বর্ণিত অ্যাড টার্গেটিং, পার্সোনালাইজেশন এবং অ্যানালিটিক্সের জন্য আপনার ডিভাইসে কুকিজ স্টোর করতে সম্মত হচ্ছেন।