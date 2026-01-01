এক ক্লিকে অ্যাপাচি কাউচডিবি স্থাপন করুন।
মাল্টি-প্রাইমারি ডকুমেন্ট ডেটাবেস একটি স্বজ্ঞাত HTTP/JSON API সহ, যা নির্ভরযোগ্যতা এবং অফলাইন-ফার্স্ট রেপ্লিকেশনের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।
Apache CouchDB-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
Apache CouchDB দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
অ্যাপাচি কাউচডিবি হল একটি ওপেন-সোর্স NoSQL ডকুমেন্ট ডেটাবেস যা JSON ডকুমেন্ট হিসাবে ডেটা সংরক্ষণ করে এবং একটি পরিষ্কার HTTP/REST API-এর মাধ্যমে প্রতিটি অপারেশন প্রকাশ করে। বেশিরভাগ ডেটাবেসের বিপরীতে, কাউচডিবি ডিজাইনগতভাবে মাল্টি-প্রাইমারি — প্রতিটি নোড রিড এবং রাইট গ্রহণ করে, এবং নেটওয়ার্ক বিভাজন ও অনিয়মিত সংযোগের পরেও ইনক্রিমেন্টাল রেপ্লিকেশন-এর মাধ্যমে নোডগুলির (এবং এমনকি ব্রাউজার ক্লায়েন্টগুলির) মধ্যে পরিবর্তনগুলি প্রবাহিত হয়।
আপনার নিজের VPS-এ কাউচডিবি সেলফ-হোস্টিং আপনাকে অফলাইন-ফার্স্ট মোবাইল অ্যাপস, এজ ডিপ্লয়মেন্ট এবং স্থিতিস্থাপক ওয়েব পরিষেবাগুলির জন্য একটি প্রোডাকশন-গ্রেড ডেটাবেস সরবরাহ করে, যেখানে প্রতি-ডকুমেন্ট মূল্য বা বিক্রেতা-পরিচালিত সীমা থাকে না। বান্ডেল করা ফক্সটন ওয়েব কনসোল কোয়েরি, রেপ্লিকেশন সেটআপ, ব্যবহারকারী ব্যবস্থাপনা এবং ডিজাইন ডকুমেন্ট সম্পাদনার জন্য সম্পূর্ণ প্রশাসনিক অ্যাক্সেস সরবরাহ করে।
Apache CouchDB-এর মূল ফিচারগুলো
একাধিক-প্রাথমিক প্রতিলিপিকরণ
প্রতিটি নোড রাইট গ্রহণ করে এবং ক্রমবর্ধমানভাবে পরিবর্তনগুলি সিঙ্ক করে — যা সক্রিয়-সক্রিয় ক্লাস্টার, এজ নোড এবং PouchDB বা Couchbase Lite-এর সাথে মোবাইল সিঙ্কের জন্য উপযুক্ত।
HTTP/JSON API
প্রতিটি অপারেশন একটি স্ট্যান্ডার্ড HTTP অনুরোধ যা JSON ফিরিয়ে আনে, ফলে CouchDB একটি নেটিভ ড্রাইভার ছাড়াই যেকোনো ভাষা বা রানটাইম থেকে ব্যবহারযোগ্য হয়।
ফক্সটন অ্যাডমিন ইউআই
ডেটাবেস ব্রাউজ করা, ম্যাঙ্গো কোয়েরি চালানো, ডিজাইন ডকুমেন্ট সম্পাদনা করা এবং রেপ্লিকেশন কনফিগার করার জন্য ব্রাউজার-ভিত্তিক ড্যাশবোর্ড।
Mango ক্যোয়ারি ভাষা
MongoDB-স্টাইলের JSON ক্যোয়ারী সিনট্যাক্স ডিক্লারেটিভ সিলেক্টর এবং ইনডেক্স সহ — সাধারণ লুকআপের জন্য জাভাস্ক্রিপ্ট ভিউ লেখার প্রয়োজন নেই।
ক্র্যাশ-অনলি ডিজাইন
শুধুমাত্র সংযোজনযোগ্য বি-ট্রি স্টোরেজ মানে কাউচডিবি আকস্মিক বিদ্যুৎ বিভ্রাট থেকে কোনো ডেটা নষ্ট না হয়ে রক্ষা পায় এবং পুনরায় চালু করার সাথে সাথে তাৎক্ষণিকভাবে পুনরুদ্ধার হয়।
কেন Hostinger-এ Apache CouchDB রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
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Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
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Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
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