এক ক্লিকে ইনস্টলেশনে ব্লুডিট স্থাপন করুন।
ব্যক্তিগত ব্লগ এবং ছোট সাইটগুলির জন্য একটি সহজ, দ্রুত এবং সুরক্ষিত ফ্ল্যাট-ফাইল সিএমএস, যার জন্য কোনো ডেটাবেসের প্রয়োজন নেই।
Bludit-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
Bludit দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
Bludit হলো একটি ওপেন-সোর্স ফ্ল্যাট-ফাইল কন্টেন্ট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম যা প্রতিটি পোস্ট, পেজ এবং সেটিং ডিস্কে Markdown এবং JSON ফাইল হিসেবে সংরক্ষণ করে। যেহেতু এটির জন্য MySQL, PostgreSQL বা অন্য কোনো ডেটাবেসের প্রয়োজন হয় না, তাই ঐতিহ্যবাহী PHP CMS-এর তুলনায় এর পুরো স্ট্যাকটি হালকা, দ্রুত ব্যাকআপ করা যায় এবং সার্ভারগুলোর মধ্যে মাইগ্রেট করা সহজ।
একটি VPS-এ Bludit সেলফ-হোস্ট করা ব্লগার এবং ছোট সাইটের মালিকদের তাদের কন্টেন্ট ও থিমের সম্পূর্ণ মালিকানা দেয়, কোনো থার্ড-পার্টি হোস্টিং ফি এবং প্ল্যাটফর্ম লক-ইন ছাড়াই। পোস্টগুলো ব্রাউজার-ভিত্তিক অ্যাডমিন থেকে বা সরাসরি ফাইলসিস্টেমে এডিট করা যায়, এবং এই প্রজেক্টটি একটি বিল্ট-ইন ইমেজ ম্যানেজার, প্লাগইন সিস্টেম এবং কাস্টমাইজ করার জন্য প্রস্তুত আধুনিক থিম সহ আসে।
Bludit-এর মূল ফিচারগুলো
কোনো ডাটাবেসের প্রয়োজন নেই
সমস্ত বিষয়বস্তু ফ্ল্যাট মার্কডাউন এবং JSON ফাইলগুলিতে সংরক্ষণ করে, যাতে স্থাপন, ব্যাকআপ এবং সংস্করণ নিয়ন্ত্রণ একটি ফোল্ডার কপি করার মতোই সহজ হয়।
মার্কডাউন প্রকাশনা
একটি ব্রাউজার-ভিত্তিক এডিটর ব্যবহার করে মার্কডাউনে পোস্ট এবং পেজ লিখুন, যা ড্রাফ্ট, নির্ধারিত প্রকাশনা এবং ক্যাটাগরি সমর্থন করে।
থিম এবং প্লাগইন
বিল্ট-ইন আধুনিক থিম ব্যবহার করে চেহারা কাস্টমাইজ করুন এবং মূল কোডে হাত না দিয়ে একটি প্লাগইন সিস্টেমের মাধ্যমে কার্যকারিতা বাড়ান।
বিল্ট-ইন ইমেজ ম্যানেজার
বাহ্যিক স্টোরেজ পরিষেবা ছাড়াই অ্যাডমিন প্যানেলে একত্রিত একটি মিডিয়া লাইব্রেরি থেকে ছবি আপলোড করুন, সংগঠিত করুন এবং এম্বেড করুন।
একাধিক ব্যবহারকারীর ভূমিকা
সম্পাদক এবং লেখকদের স্বতন্ত্র অনুমতি সহ আমন্ত্রণ জানান যাতে একাধিক অবদানকারী একটি অ্যাকাউন্ট শেয়ার না করে প্রকাশ করতে পারে।
কেন Hostinger-এ Bludit রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।