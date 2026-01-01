এক ক্লিকে নেক্সটক্লাউড স্থাপন করুন।
ফাইল সিঙ্ক, সহযোগী সম্পাদনা, ক্যালেন্ডার এবং ভিডিও কল সহ একটি স্ব-হোস্টেড প্রোডাক্টিভিটি স্যুট — আপনার ডেটা, আপনার পরিকাঠামো।
Nextcloud-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
Nextcloud দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
Nextcloud হলো একটি ব্যাপক ওপেন-সোর্স প্রোডাক্টিভিটি প্ল্যাটফর্ম যা Google Workspace এবং Dropbox-কে ফাইল সিনক্রোনাইজেশন, রিয়েল-টাইম ডকুমেন্ট এডিটিং, ক্যালেন্ডার, কন্টাক্টস, ভিডিও কনফারেন্সিং এবং আরও অনেক কিছু দিয়ে প্রতিস্থাপন করে। প্রতিটি প্ল্যাটফর্মের জন্য ডেস্কটপ এবং মোবাইল ক্লায়েন্ট সহ, এটি আপনার সমস্ত ডেটা আপনার নিজের সার্ভারে রেখে দৈনন্দিন কর্মপ্রবাহে নির্বিঘ্নে একত্রিত হয়।
আপনার VPS-এ Nextcloud সেল্ফ-হোস্ট করা প্রতি-ব্যবহারকারী সাবস্ক্রিপশন ফি দূর করে, ক্লাউড প্রোভাইডারদের দ্বারা আরোপিত স্টোরেজ সীমা সরিয়ে দেয় এবং সংবেদনশীল ফাইল ও যোগাযোগ কোথায় থাকে তার উপর আপনাকে সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ দেয় — যা কমপ্লায়েন্সের প্রয়োজনীয়তা বা গোপনীয়তার উদ্বেগযুক্ত দলগুলির জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।
Nextcloud-এর মূল ফিচারগুলো
ফাইল সিঙ্ক ও শেয়ার
ডেস্কটপ এবং মোবাইল অ্যাপ ব্যবহার করে আপনার সমস্ত ডিভাইসে ফাইল সিঙ্ক করুন এবং পাসওয়ার্ড-সুরক্ষিত, মেয়াদোত্তীর্ণ লিঙ্ক ব্যবহার করে সহকর্মী বা ক্লায়েন্টদের সাথে শেয়ার করুন।
সহযোগিতামূলক নথি সম্পাদনা
নথি, স্প্রেডশীট এবং উপস্থাপনা রিয়েল টাইমে OnlyOffice বা Collabora ইন্টিগ্রেশন সহ সম্পাদনা করুন — কোনো Microsoft 365 সাবস্ক্রিপশনের প্রয়োজন নেই।
ক্যালেন্ডার এবং কন্ট্যাক্টস
সম্পূর্ণ CalDAV/CardDAV সমর্থন সহ ক্যালেন্ডার এবং পরিচিতিগুলি পরিচালনা করুন, যা iOS, Android, macOS, এবং Windows ক্লায়েন্টদের সাথে স্থানীয়ভাবে সিঙ্ক হয়।
ভিডিও কল এবং চ্যাট
Nextcloud Talk আপনার Nextcloud ইনস্ট্যান্সের মধ্যেই সরাসরি এন্ড-টু-এন্ড এনক্রিপ্টেড ভিডিও কল এবং টিম মেসেজিং প্রদান করে, কোনো তৃতীয় পক্ষের পরিষেবার প্রয়োজন ছাড়াই।
অ্যাপ ইকোসিস্টেম
নেক্সটক্লাউড অ্যাপ স্টোর থেকে ৩০০টিরও বেশি অ্যাপ ব্যবহার করে কার্যকারিতা বাড়ান, যা ই-মেইল থেকে প্রোজেক্ট ম্যানেজমেন্ট এবং এন্ড-টু-এন্ড এনক্রিপশন পর্যন্ত সবকিছু কভার করে।
কেন Hostinger-এ Nextcloud রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।