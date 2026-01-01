এক ক্লিকে Apache JSPWiki স্থাপন করুন।
পরিপক্ক জাভা-ভিত্তিক উইকি ইঞ্জিন, বিল্ট-ইন ভার্সনিং, সংযুক্তি, প্লাগইন এবং JAAS-সমর্থিত অ্যাক্সেস কন্ট্রোল সহ।
Apache JSPWiki-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
Apache JSPWiki দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
অ্যাপাচি জেএসপিউইকি হল একটি বৈশিষ্ট্য-সমৃদ্ধ, জাভা-ভিত্তিক উইকি ইঞ্জিন যা একটি শীর্ষ-স্তরের অ্যাপাচি প্রকল্প হিসাবে রক্ষণাবেক্ষণ করা হয়। পৃষ্ঠাগুলি সম্পূর্ণ সংস্করণ ইতিহাস সহ প্লেইন টেক্সট ফাইল হিসাবে সংরক্ষণ করা হয়, যখন সংযুক্তি, পৃষ্ঠা টেমপ্লেট এবং বান্ডেল করা প্লাগইনগুলির একটি বড় লাইব্রেরি এটিকে ডকুমেন্টেশন হাব, নলেজ বেস এবং ইন্ট্রানেট সহযোগিতার সাইটগুলির জন্য উপযুক্ত করে তোলে যেখানে স্থিতিশীলতা এবং দীর্ঘায়ু প্রবণতা অনুসরণ করার চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ।
আপনার ভিপিএস-এ জেএসপিউইকি স্ব-হোস্ট করা আপনাকে একটি অ্যাপাচি-লাইসেন্সপ্রাপ্ত উইকি দেয় যা সম্পূর্ণরূপে আপনার নিজস্ব টমক্যাট কন্টেইনারে চলে, যেখানে কোনো SaaS নির্ভরতা নেই, কোনো প্রতি-সিট মূল্য নেই এবং JAAS-ভিত্তিক প্রমাণীকরণ রয়েছে যা আপনি আপনার নিজস্ব পরিচয় স্ট্যাকের সাথে একত্রিত করতে পারেন। উইকি পৃষ্ঠা থেকে সংযুক্তি পর্যন্ত সবকিছু একটি একক স্থায়ী ভলিউমে থাকে, যা ব্যাকআপ এবং মাইগ্রেশনকে সহজ করে তোলে।
Apache JSPWiki-এর মূল ফিচারগুলো
সংস্করণকৃত পৃষ্ঠার ইতিহাস
প্রতিটি সম্পাদনা VersioningFileProvider দ্বারা ধারণ করা হয় যাতে আপনি সংস্করণগুলির মধ্যে পার্থক্য করতে পারেন এবং যেকোনো সময় অবাঞ্ছিত পরিবর্তনগুলি ফিরিয়ে আনতে পারেন।
অ্যাটাচমেন্ট এবং মিডিয়া
ছবি, নথি এবং অন্যান্য ফাইল সরাসরি পৃষ্ঠাগুলিতে আপলোড করুন একটি বিল্ট-ইন অ্যাটাচমেন্ট প্রদানকারীর মাধ্যমে যা আপনার VPS ভলিউমে সবকিছু সংরক্ষণ করে।
JAAS অ্যাক্সেস নিয়ন্ত্রণ
পৃষ্ঠা এবং গ্রুপের সূক্ষ্ম-নিয়ন্ত্রিত অনুমতি জাভা অথেন্টিকেশন এবং অথরাইজেশন সার্ভিস-এর মাধ্যমে প্রয়োগ করা হয়, যেখানে LDAP বা কাস্টম রিয়েলমের জন্য প্লাগেবল ব্যাকএন্ড রয়েছে।
প্লাগইন এবং টেমপ্লেট লাইব্রেরি
সূচীপত্র, অনুসন্ধান, আরএসএস এবং গতিশীল বিষয়বস্তুর জন্য বান্ডেল করা প্লাগইন ব্যবহার করে পৃষ্ঠাগুলি প্রসারিত করুন, অথবা জেএসপি-ভিত্তিক পৃষ্ঠা টেমপ্লেট দিয়ে উইকিকে নতুন রূপ দিন।
অ্যাপাচি মার্কআপ সিনট্যাক্স
হালকা ওজনের JSPWiki মার্কআপে ম্যাক্রো, ইন্টার-উইকি লিঙ্ক এবং সম্পাদনার সময় লাইভ প্রিভিউ সহ কন্টেন্ট লিখুন।
কেন Hostinger-এ Apache JSPWiki রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।