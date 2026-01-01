এক ক্লিকে একটি অটার উইকি স্থাপন করুন।
একটি একক কন্টেইনারে গিট-সমর্থিত পৃষ্ঠা ইতিহাস, মার্কডাউন সম্পাদনা এবং ব্যবহারকারী অ্যাক্সেস নিয়ন্ত্রণ সহ ন্যূনতম স্ব-হোস্টেড উইকি।
An Otter Wiki-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
An Otter Wiki দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
একটি অটার উইকি হল একটি হালকা ওজনের স্ব-হোস্টেড উইকি যা একটি গিট রিপোজিটরিতে সমস্ত পৃষ্ঠা এবং SQLite-এ ব্যবহারকারীর ডেটা সংরক্ষণ করে — কোনো পৃথক ডেটাবেস পরিষেবার প্রয়োজন নেই। একটি পরিষ্কার বুটস্ট্র্যাপ ইন্টারফেস সহ পাইথনে লেখা, এটি মার্কডাউন এডিটিং, ফাইল অ্যাটাচমেন্ট এবং গিট কমিট দ্বারা সমর্থিত একটি সম্পূর্ণ পৃষ্ঠা রিভিশন হিস্টরি সমর্থন করে।
আপনার VPS-এ স্ব-হোস্টিং আপনার নিয়ন্ত্রণে সমস্ত উইকি বিষয়বস্তু রাখে, সূক্ষ্ম-দানাযুক্ত অ্যাক্সেস নিয়ম সহ যা শুধুমাত্র নিবন্ধিত বা অ্যাডমিন-অনুমোদিত ব্যবহারকারীদের জন্য পড়া এবং সম্পাদনা সীমাবদ্ধ করতে পারে। একক-কন্টেইনার ডিজাইন মানে একটি নামযুক্ত ভলিউম এবং কন্টেইনারটি ছাড়া আর কিছু সরবরাহ করার প্রয়োজন নেই।
An Otter Wiki-এর মূল ফিচারগুলো
গিট-ভিত্তিক ইতিহাস
প্রতিটি পৃষ্ঠা সম্পাদনা স্বয়ংক্রিয়ভাবে একটি গিট কমিট হয়, যা আপনাকে একটি সম্পূর্ণ রিভিশন ইতিহাস দেয় যা আপনি ওয়েব ইন্টারফেসের মাধ্যমে ব্রাউজ, ডিফারেন্স এবং পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে আনতে পারবেন।
মার্কডাউন এডিটিং
একটি লাইভ প্রিভিউ এডিটর ব্যবহার করে মার্কডাউনে পৃষ্ঠা লিখুন এবং সম্পাদনা করুন — কোনো মালিকানাধীন ফরম্যাট বা কোনো ধরনের রিচ-টেক্সট লক-ইন নেই।
অ্যাক্সেস নিয়ন্ত্রণ
পড়া, লেখা, এবং সংযুক্তি অনুমতি বেনামী দর্শক, নিবন্ধিত ব্যবহারকারী এবং অ্যাডমিন-অনুমোদিত ব্যবহারকারীদের জন্য স্বতন্ত্রভাবে কনফিগার করা হয়।
ফাইল অ্যাটাচমেন্ট
ছবি এবং ফাইল সরাসরি উইকি পৃষ্ঠাগুলিতে আপলোড ও এম্বেড করুন, যা স্থায়ী ডেটা ভলিউমে পৃষ্ঠার বিষয়বস্তুর পাশাপাশি সংরক্ষিত থাকে।
ব্যবহারকারী ব্যবস্থাপনা
ঐচ্ছিক ইমেল নিশ্চিতকরণ এবং অ্যাডমিন অনুমোদনের ওয়ার্কফ্লো সহ বিল্ট-ইন রেজিস্ট্রেশন কে অবদান রাখতে পারবে তার উপর সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ দেয়।
কেন Hostinger-এ An Otter Wiki রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।