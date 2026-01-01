এক ক্লিকে ইনস্টলেশনে Mobilizon স্থাপন করুন।
সম্প্রদায় এবং আন্দোলনের জন্য একটি ফেডারেটেড ওপেন-সোর্স ইভেন্ট আয়োজক, যারা নজরদারি ছাড়া সমাবেশ করতে চায়।
Mobilizon-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
Mobilizon দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
মোবিলাইজন হল একটি বিনামূল্যের, ফেডারেল ইভেন্ট-সংগঠন প্ল্যাটফর্ম যা ফ্রামাসফট দ্বারা নির্মিত এবং বর্তমানে কাইহুরি অলাভজনক সংস্থা দ্বারা পরিচালিত। এটি ফেসবুক ইভেন্টস এবং মিটআপকে স্বাধীন ইনস্ট্যান্সের একটি নেটওয়ার্ক দিয়ে প্রতিস্থাপন করে যা অ্যাকটিভিটিপাব প্রোটোকলের মাধ্যমে একে অপরের সাথে সংযুক্ত থাকে, যা সংগঠক, কর্মী এবং সম্প্রদায়গুলিকে বিজ্ঞাপন-ট্র্যাকিং, ডেটা সংগ্রহ বা অ্যালগরিদম ফিডের শিকার না করে ইভেন্ট এবং গ্রুপ প্রকাশ করার একটি জায়গা দেয়।
আপনার নিজের ভিপিএস-এ মোবিলাইজন স্ব-হোস্ট করার অর্থ হল আপনি নিয়ন্ত্রণ করেন কে আপনার ইনস্ট্যান্সে যোগ দেবে, কোন মডারেশন নিয়ম প্রযোজ্য হবে এবং ইভেন্টের ডেটা কতক্ষণ ধরে রাখা হবে। আপনার সম্প্রদায় তার ক্যালেন্ডার এবং সদস্য তালিকা ধরে রাখে এমনকি যদি একটি একক ইনস্ট্যান্স — বা একটি সম্পূর্ণ বাণিজ্যিক প্ল্যাটফর্ম — অদৃশ্য হয়ে যায়, কারণ ফেডারেশন ডিজাইনগতভাবে নেটওয়ার্ককে স্থিতিস্থাপক করে তোলে।
Mobilizon-এর মূল ফিচারগুলো
ActivityPub ফেডারেশন
Mastodon, PeerTube, এবং অন্যান্য প্রতিটি Mobilizon ইনস্ট্যান্সের সাথে সংযোগ করুন যাতে অংশগ্রহণকারীরা একটি একক অ্যাকাউন্ট থেকে ফেডিভার্স জুড়ে ইভেন্ট এবং গ্রুপগুলি অনুসরণ করতে পারে।
গ্রুপসমূহ এবং আলোচনাগুলো
শেয়ার করা পোস্ট, রিসোর্স এবং আলোচনার থ্রেড সহ স্থায়ী গ্রুপগুলি পরিচালনা করুন যাতে ইভেন্টগুলির মধ্যে আয়োজন চলতে থাকে, শুধু সেই দিনের জন্য নয়।
ডিফল্টভাবেই গোপনীয়তা
কোনো তৃতীয় পক্ষের ট্র্যাকার নেই, কোনো বিজ্ঞাপন নেই, এবং সর্বজনীন ইভেন্টের জন্য কোনো ইমেলের প্রয়োজন নেই — অংশগ্রহণকারীরা বেনামে RSVP করতে পারেন অথবা একটি ফেডারেটেড পরিচয় দিয়ে।
একাধিক পরিচয় প্রোফাইল
সক্রিয়তা, কাজ এবং শখের জন্য একটি অ্যাকাউন্টের অধীনে আলাদা পরিচয় বজায় রাখুন যাতে ব্যক্তিগত জীবন জনসমক্ষে সংগঠিত হওয়া থেকে আলাদা থাকে।
ম্যাপ এবং ভূ-অবস্থান
OpenStreetMap দ্বারা চালিত স্থান অনুসন্ধান এবং ইভেন্ট ম্যাপ স্থানীয় সম্প্রদায়কে বাণিজ্যিক ম্যাপ প্রদানকারীদের কাছে ডেটা না পাঠিয়ে কাছাকাছি সমাবেশ খুঁজে পেতে সাহায্য করে।
সেলফ-হোস্টেড মডারেশন
ইনস্ট্যান্স-ব্যাপী নিয়ম সেট করুন, নতুন অ্যাকাউন্ট অনুমোদন করুন এবং প্রতিকূল সার্ভার ব্লক করুন — প্রতিটি মডারেশন সিদ্ধান্ত একটি কেন্দ্রীয় প্ল্যাটফর্মের পরিবর্তে আপনার VPS-এ থাকে।
কেন Hostinger-এ Mobilizon রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।