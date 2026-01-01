এক ক্লিকে আর্টলক স্থাপন করুন।
হালকা ওজনের স্ব-হোস্টেড মন্তব্য সিস্টেম, একটি গো ব্যাকএন্ড এবং একটি 40 KB জাভাস্ক্রিপ্ট উইজেট সহ যা যেকোনো ওয়েবসাইটে এম্বেড করা যায়।
Artalk-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
Artalk দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
Artalk একটি সেল্ফ-হোস্টেড কমেন্ট সিস্টেম যা একটি পারফরম্যান্ট Go সার্ভার এবং একটি মিনিমাল ভ্যানিলা জাভাস্ক্রিপ্ট উইজেট নিয়ে গঠিত, যা একটি সিঙ্গেল স্ক্রিপ্ট ট্যাগ ব্যবহার করে যেকোনো ওয়েবসাইট বা ব্লগে এমবেড করা যায়। ক্লাউড-ভিত্তিক কমেন্ট প্ল্যাটফর্মের বিপরীতে, Artalk আপনার নিয়ন্ত্রিত ইনফ্রাস্ট্রাকচারে সমস্ত কমেন্ট, ইউজার ডেটা এবং মডারেশন হিস্টরি রাখে — কোনো থার্ড-পার্টি অ্যাক্সেস নেই, ডেটা হার্ভেস্টিং নেই এবং কোনো সাবস্ক্রিপশন ফি নেই।
ব্যাকএন্ডে ডিফল্টভাবে SQLite সাপোর্ট করে এবং ট্র্যাফিক বাড়লে MySQL বা PostgreSQL-এ অপশনাল মাইগ্রেশনের সুবিধা রয়েছে। মডারেশন টুলস, ইমেল নোটিফিকেশন, সোশ্যাল লগইন, স্প্যাম ফিল্টারিং, CAPTCHA এবং একটি সম্পূর্ণ অ্যাডমিন সাইডবার সবই অন্তর্ভুক্ত। একটি VPS-এ সেল্ফ-হোস্টিংয়ের অর্থ হলো আপনার কমেন্ট ডেটা আপনার রিটেনশন এবং প্রাইভেসি পলিসি অনুসরণ করে, কোনো প্ল্যাটফর্মের টার্মস অফ সার্ভিস নয়।
Artalk-এর মূল ফিচারগুলো
যেকোনো সাইটে এম্বেড করুন
একটি একক ৪০ কেবি জাভাস্ক্রিপ্ট স্নিপেট যেকোনো ওয়েবসাইট বা স্ট্যাটিক ব্লগ আপনার আর্টলক ইনস্ট্যান্সের সাথে সংযুক্ত করে — কোনো ফ্রেমওয়ার্ক নির্ভরতা বা বিল্ড স্টেপ প্রয়োজন নেই।
মাল্টি-সাইট ম্যানেজমেন্ট
একটি আর্টক ইনস্ট্যান্স একাধিক সাইট জুড়ে মন্তব্যগুলি পরিচালনা করে, যেখানে প্রতিটি সাইটের জন্য পৃথক অ্যাডমিন অ্যাকাউন্ট, মডারেশন কিউ এবং বিজ্ঞপ্তি সেটিংস থাকে।
স্প্যাম এবং ক্যাপচা
বিল্ট-ইন আকিজমেট, টেনসেন্ট এবং আলিয়ুন স্প্যাম ফিল্টারিং ইন্টিগ্রেশন, এছাড়াও ইমেজ, স্লাইড, reCAPTCHA, hCaptcha, এবং টার্নস্টাইল ক্যাপচা বিকল্পগুলি বট থেকে মন্তব্য বিভাগগুলিকে রক্ষা করে।
সামাজিক লগইন
মন্তব্যকারীরা GitHub, Google, Discord, এবং আরও ২০টি অন্যান্য OAuth প্রদানকারীর মাধ্যমে প্রমাণীকরণ করে, যা ঘর্ষণ কমায় এবং মন্তব্যগুলিকে বাস্তব পরিচয়ের সাথে সংযুক্ত করে।
অ্যাডমিন সাইডবার
একটি বিল্ট-ইন সাইডবার সাইট অ্যাডমিনদেরকে মন্তব্য ইন্টারফেস না ছেড়েই মন্তব্য পর্যালোচনা, অনুমোদন, পিন ও মুছে ফেলা, ব্যবহারকারী পরিচালনা এবং পৃষ্ঠার পরিসংখ্যান দেখার সুযোগ দেয়।
কেন Hostinger-এ Artalk রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।