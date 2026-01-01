এক ক্লিকে বিচোন স্থাপন।
স্ব-হোস্টেড রাস্ট ইমেল আর্কাইভকারী, IMAP, OAuth2, এবং দীর্ঘমেয়াদী মেলবক্স সংরক্ষণের জন্য পূর্ণ-পাঠ্য অনুসন্ধান সহ।
Bichon-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
Bichon দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
বিচন হল রাস্টে লেখা একটি ওপেন-সোর্স ইমেল আর্কাইভ সার্ভার। এটি IMAP অ্যাকাউন্টগুলির সাথে সংযুক্ত হয়, UID-ভিত্তিক সিঙ্ক ব্যবহার করে ক্রমবর্ধমানভাবে বার্তা ডাউনলোড করে, একটি ট্যানটিভি ফুল-টেক্সট সার্চ ইনডেক্স তৈরি করে এবং আর্কাইভ করা মেল অনুসন্ধান, ব্রাউজ এবং এক্সপোর্ট করার জন্য একটি এমবেডেড ওয়েবইউআই সহ একটি পরিষ্কার REST API পরিবেশন করে।
আপনার নিজের VPS-এ বিচন স্ব-হোস্ট করা প্রতিটি আর্কাইভ করা বার্তা, সংযুক্তি এবং প্রমাণপত্র আপনার নিয়ন্ত্রিত অবকাঠামোর মধ্যে রাখে। অ্যাকাউন্ট প্রমাণপত্র AES-256-GCM দিয়ে এনক্রিপ্ট করা হয়, OAuth 2.0 টোকেন স্বয়ংক্রিয়ভাবে রিফ্রেশ হয় এবং একাধিক মেলবক্স একই সাথে ডাউনলোড করা হয় — যা বিচনকে বাণিজ্যিক ইমেল আর্কাইভ পরিষেবাগুলির একটি দ্রুত, ব্যক্তিগত বিকল্প করে তোলে, যেখানে প্রতি-মেলবক্স ফি লাগে না।
Bichon-এর মূল ফিচারগুলো
পূর্ণ-পাঠ্য অনুসন্ধান
মেসেজ বডি, হেডার এবং অ্যাটাচমেন্ট জুড়ে ট্যানটিভি-চালিত ইন্ডেক্সিং ফেসেটেড ফিল্টার এবং থ্রেড গ্রুপিং সহ মিলিসেকেন্ডের মধ্যে ফলাফল প্রদান করে।
IMAP এবং OAuth2 সিঙ্ক
পাসওয়ার্ড (PLAIN/LOGIN) অথবা OAuth 2.0 (XOAUTH2) প্রমাণীকরণ ব্যবহার করে যেকোনো IMAP সার্ভারের সাথে সংযুক্ত হয়, সাথে Gmail এবং Microsoft অ্যাকাউন্টের জন্য স্বয়ংক্রিয় টোকেন রিফ্রেশ সহ।
ক্রমবর্ধমান আর্কাইভিং
UID-ভিত্তিক ইনক্রিমেন্টাল সিঙ্ক প্রতিটি পাসে শুধুমাত্র নতুন বার্তা ডাউনলোড করে, একাধিক সমসাময়িক মেইলবক্স জুড়ে ব্যান্ডউইথ এবং স্টোরেজ ব্যবহার কম রাখে।
এনক্রিপ্ট করা শংসাপত্র
সমস্ত IMAP এবং OAuth শংসাপত্র স্থাপনার সময় সেট করা এনক্রিপশন পাসওয়ার্ড থেকে প্রাপ্ত একটি কী ব্যবহার করে AES-256-GCM দ্বারা সংরক্ষিত অবস্থায় এনক্রিপ্ট করা হয়।
একাধিক ব্যবহারকারী RBAC
ভূমিকা-ভিত্তিক অ্যাক্সেস নিয়ন্ত্রণ আপনাকে শেয়ার করা আর্কাইভের জন্য অতিরিক্ত ব্যবহারকারীদের প্রতি-অ্যাকাউন্ট অনুমতি দিতে সক্ষম করে, যেখানে অ্যাক্সেস ইভেন্টগুলির একটি সম্পূর্ণ অডিট লগ থাকে।
কেন Hostinger-এ Bichon রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।