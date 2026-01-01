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এক ক্লিকে অ্যাপাচি অ্যান্সার স্থাপন।

দলগত জ্ঞানভাণ্ডার, সহায়তা কেন্দ্র এবং কমিউনিটি ফোরাম তৈরির জন্য একটি ওপেন-সোর্স প্রশ্ন ও উত্তর প্ল্যাটফর্ম।

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ফ্রি অটোমেটিক উইকলি ব্যাকআপ
AI-ম্যানেজড VPS
819 /মাস
প্ল্যান বেছে নিন
৩০-দিনের মানি-ব্যাক গ্যারান্টি
এক ক্লিকে অ্যাপাচি অ্যান্সার স্থাপন।

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64% ছাড়
KVM 1
2,259
819 /মাস
প্ল্যান বেছে নিন
৳19,656-এ 24 মাস পান (নিয়মিত মূল্য ৳54,216)। ৳1,369/মাস-এ রিনিউ হবে।
1 vCPU কোর
4 GB RAM
50 GB NVMe ডিস্ক স্পেস
4 TB ব্যান্ডউইথ
সবচেয়ে জনপ্রিয়
62% ছাড়
KVM 2
2,879
1,099 /মাস
প্ল্যান বেছে নিন
৳26,376-এ 24 মাস পান (নিয়মিত মূল্য ৳69,096)। ৳1,639/মাস-এ রিনিউ হবে।
2 vCPU কোর
8 GB RAM
100 GB NVMe ডিস্ক স্পেস
8 TB ব্যান্ডউইথ
68% ছাড়
KVM 4
4,789
1,509 /মাস
প্ল্যান বেছে নিন
৳36,216-এ 24 মাস পান (নিয়মিত মূল্য ৳114,936)। ৳3,289/মাস-এ রিনিউ হবে।
4 vCPU কোর
16 GB RAM
200 GB NVMe ডিস্ক স্পেস
16 TB ব্যান্ডউইথ
65% ছাড়
KVM 8
8,479
3,009 /মাস
প্ল্যান বেছে নিন
৳72,216-এ 24 মাস পান (নিয়মিত মূল্য ৳203,496)। ৳6,019/মাস-এ রিনিউ হবে।
8 vCPU কোর
32 GB RAM
400 GB NVMe ডিস্ক স্পেস
32 TB ব্যান্ডউইথ
64% ছাড়
KVM 1
2,259
819 /মাস
প্ল্যান বেছে নিন
৳19,656-এ 24 মাস পান (নিয়মিত মূল্য ৳54,216)। ৳1,369/মাস-এ রিনিউ হবে।
1 vCPU কোর
4 GB RAM
50 GB NVMe ডিস্ক স্পেস
4 TB ব্যান্ডউইথ
সবচেয়ে জনপ্রিয়
62% ছাড়
KVM 2
2,879
1,099 /মাস
প্ল্যান বেছে নিন
৳26,376-এ 24 মাস পান (নিয়মিত মূল্য ৳69,096)। ৳1,639/মাস-এ রিনিউ হবে।
2 vCPU কোর
8 GB RAM
100 GB NVMe ডিস্ক স্পেস
8 TB ব্যান্ডউইথ
68% ছাড়
KVM 4
4,789
1,509 /মাস
প্ল্যান বেছে নিন
৳36,216-এ 24 মাস পান (নিয়মিত মূল্য ৳114,936)। ৳3,289/মাস-এ রিনিউ হবে।
4 vCPU কোর
16 GB RAM
200 GB NVMe ডিস্ক স্পেস
16 TB ব্যান্ডউইথ
65% ছাড়
KVM 8
8,479
3,009 /মাস
প্ল্যান বেছে নিন
৳72,216-এ 24 মাস পান (নিয়মিত মূল্য ৳203,496)। ৳6,019/মাস-এ রিনিউ হবে।
8 vCPU কোর
32 GB RAM
400 GB NVMe ডিস্ক স্পেস
32 TB ব্যান্ডউইথ

প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু

ডকার ম্যানেজার
Quick access to container logs
One-click updates
AMD EPYC প্রসেসর
NVMe SSD স্টোরেজ
1 Gbps নেটওয়ার্ক স্পিড
পাবলিক API
বিশ্বজুড়ে ডেটা সেন্টার
১ বছরের জন্য ফ্রি ডোমেইন
ডকার ম্যানেজার
Quick access to container logs
One-click updates
AMD EPYC প্রসেসর
NVMe SSD স্টোরেজ
1 Gbps নেটওয়ার্ক স্পিড
পাবলিক API
বিশ্বজুড়ে ডেটা সেন্টার
১ বছরের জন্য ফ্রি ডোমেইন

সব প্ল্যানের পেমেন্ট অগ্রিম নেওয়া হয়। প্ল্যানের মোট মূল্যকে আপনার প্ল্যানের মাসের সংখ্যা দিয়ে ভাগ করে মাসিক রেট হিসাব করা হয়।

Apache Answer দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন

অ্যাপাচি অ্যানসার হল একটি ওপেন-সোর্স প্রশ্নোত্তর প্ল্যাটফর্ম যা গো এবং রিঅ্যাক্ট দিয়ে তৈরি, যা দল এবং সম্প্রদায়গুলিকে একটি অনুসন্ধানযোগ্য, সুসংগঠিত প্রশ্নোত্তর ইন্টারফেসের মাধ্যমে জ্ঞান ভাগ করে নিতে সাহায্য করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। সাধারণ ফোরামের বিপরীতে, প্রতিটি উপাদান — ট্যাগিং, খ্যাতি, মডারেশন টুলস এবং প্লাগইন সিস্টেম — কাঠামোগত জ্ঞান সংগ্রহ এবং পুনরুদ্ধারের জন্য বিশেষভাবে তৈরি করা হয়েছে।

অ্যাপাচি অ্যানসার স্ব-হোস্টিং আপনার প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরীণ জ্ঞান আপনার নিজস্ব পরিকাঠামোতে রাখে, যা প্রতি-ব্যবহারকারী লাইসেন্সিং খরচ এবং তৃতীয় পক্ষের ডেটা অ্যাক্সেস থেকে মুক্ত। আপনার সম্প্রদায় বাড়ার সাথে সাথে, আপনি একটি SaaS প্রদানকারীর ফিচার রোডম্যাপ বা মূল্যের স্তর দ্বারা সীমাবদ্ধ না হয়ে কনফিগারেশন, ইন্টিগ্রেশন এবং স্কেলিং নিয়ন্ত্রণ করেন।

শুরু করুন
{name} দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন

Apache Answer-এর মূল ফিচারগুলো

কাঠামোগত প্রশ্নোত্তর ইন্টারফেস

সমৃদ্ধ টেক্সট এডিটিং এবং মার্কডাউন সমর্থন সহ একটি উদ্দেশ্য-নির্মিত প্রশ্ন-উত্তর বিন্যাস, সাধারণ-উদ্দেশ্যের ফোরাম সফটওয়্যারের চেয়ে স্পষ্ট প্রশ্ন এবং বিস্তারিত উত্তর লেখা সহজ করে তোলে।

ট্যাগিং এবং সার্চ

একটি ব্যাপক ট্যাগিং সিস্টেম এবং উন্নত অনুসন্ধান ফিল্টারিং ব্যবহার করে বিষয়বস্তু সংগঠিত করুন, যাতে দলের সদস্যরা অপ্রাসঙ্গিক আলোচনার মধ্য দিয়ে স্ক্রল না করেই প্রাসঙ্গিক উত্তর খুঁজে পেতে পারে।

সুনাম ও গ্যামিফিকেশন

খ্যাতি পয়েন্ট, ব্যাজ এবং ব্যবহারকারীর র‍্যাঙ্কিং সক্রিয় অংশগ্রহণকে উৎসাহিত করে এবং সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য অবদানকারীদের সামনে নিয়ে আসে, যা সময়ের সাথে সাথে সামগ্রিক জ্ঞানের মান উন্নত করে।

প্লাগইন সিস্টেম

একটি বিল্ট-ইন প্লাগইন আর্কিটেকচারের মাধ্যমে কার্যকারিতা প্রসারিত করুন এবং বাহ্যিক সরঞ্জামগুলির সাথে একত্রিত করুন, কাস্টম ডেভেলপমেন্ট ছাড়াই আপনার দলের বিদ্যমান কর্মপ্রবাহের সাথে প্ল্যাটফর্মটিকে মানিয়ে নিয়ে।

বহুভাষী সমর্থন

অন্তর্নির্মিত বহু-ভাষা ক্ষমতা সহ আন্তর্জাতিক দল এবং সম্প্রদায়গুলিকে সমর্থন করুন, সহযোগিতামূলক জ্ঞান ভাগাভাগি থেকে ভাষার বাধাগুলি দূর করুন।

কেন Hostinger-এ Apache Answer রান করবেন

এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন

একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।

এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন

নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি

বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।

নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি

বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার

এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।

বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার

এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন

একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।

এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন

নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি

বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।

নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি

বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার

এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।

বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার

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লোকালি লঞ্চ করুন। গ্লোবালি গ্রো করুন

লোডিং স্পিড বাড়াতে আপনার অডিয়েন্সের কাছাকাছি একটি সার্ভার লোকেশন বেছে নিন। উত্তর আমেরিকা, ইউরোপ, এশিয়া এবং দক্ষিণ আমেরিকা জুড়ে আমাদের ডেটা সেন্টার রয়েছে।
শুরু করুন
লোকালি লঞ্চ করুন। গ্লোবালি গ্রো করুন

নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀

Noel
Noel

অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।

Omkar
Omkar

আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।

Sylvain
Sylvain

আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।

Herriman
Herriman

Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।

Martin K
Martin K

কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।

৩০-দিনের মানি-ব্যাক গ্যারান্টি

আমাদের ৩০-দিনের মানি-ব্যাক গ্যারান্টির সাথে এটি রিস্ক-ফ্রি ট্রাই করুন। বিস্তারিত জানতে আমাদের রিফান্ড পলিসি দেখুন।

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আমরা আপনার গোপনীয়তাকে গুরুত্ব দিই

এই ওয়েবসাইটটি সঠিকভাবে কাজ করার জন্য, আপনি কীভাবে এর সাথে ইন্টারঅ্যাক্ট করেন তার ডেটা পেতে এবং মার্কেটিংয়ের উদ্দেশ্যে কুকিজ (cookies) ব্যবহার করে। অ্যাক্সেপ্ট করার মাধ্যমে, আপনি আমাদের কুকি পলিসিতে বর্ণিত অ্যাড টার্গেটিং, পার্সোনালাইজেশন এবং অ্যানালিটিক্সের জন্য আপনার ডিভাইসে কুকিজ স্টোর করতে সম্মত হচ্ছেন।