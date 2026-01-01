এক ক্লিকে OpenSearch স্থাপন করুন।
Apache 2.0 লাইসেন্সের অধীনে একটি সার্চ এবং অ্যানালিটিক্স ইঞ্জিন OpenSearch Dashboards সহ ডেটা ভিজ্যুয়ালাইজেশন এবং লগ অ্যানালাইসিসের জন্য।
OpenSearch-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
OpenSearch দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
OpenSearch হলো একটি কমিউনিটি-চালিত, ওপেন-সোর্স সার্চ এবং অ্যানালিটিক্স স্যুট, যা Apache 2.0 লাইসেন্সের অধীনে একটি সত্যিকারের উন্মুক্ত বিকল্প বজায় রাখার জন্য Elasticsearch 7.10.2 থেকে ফর্ক করা হয়েছে। এটি একটি ডিস্ট্রিবিউটেড, স্কেলেবল আর্কিটেকচারের মাধ্যমে ফুল-টেক্সট সার্চ, লগ এবং ইভেন্ট ডেটা অ্যানালাইসিস, অ্যাপ্লিকেশন পারফরম্যান্স মনিটরিং এবং সিকিউরিটি অ্যানালিটিক্স প্রদান করে — সবই কোনো মালিকানাধীন লাইসেন্সিং সীমাবদ্ধতা ছাড়াই।
এই টেমপ্লেটটি অথেন্টিকেশন এনাবল করা অবস্থায় OpenSearch এবং OpenSearch Dashboards উভয়ই ডিপ্লয় করে, যা আপনাকে প্রথম দিন থেকেই একটি সম্পূর্ণ সার্চ প্ল্যাটফর্ম দেয়। সেল্ফ-হোস্টিং মানে হলো সমস্ত ইনডেক্স করা ডেটা এবং সার্চ কোয়েরি আপনার নিজস্ব ইনফ্রাস্ট্রাকচারে থাকে, যা ডেটা রেসিডেন্সি প্রয়োজনীয়তা বা সংবেদনশীল তথ্য হ্যান্ডেল করা সংস্থাগুলির জন্য অপরিহার্য। দ্রষ্টব্য: এর জন্য কমপক্ষে 4 GB RAM প্রয়োজন এবং প্রাথমিক স্টার্টআপের জন্য 2-5 মিনিট সময় লাগে।
OpenSearch-এর মূল ফিচারগুলো
পূর্ণাঙ্গ টেক্সট সার্চ
দ্রুত এবং নির্ভুল অনুসন্ধানের ফলাফলের জন্য প্রাসঙ্গিকতা স্কোরিং, ফ্যাসেটেড নেভিগেশন এবং রিয়েল-টাইম ইনডেক্সিং সহ উন্নত কোয়েরি ডিএসএল।
OpenSearch Dashboards
অন্তর্ভুক্ত ভিজ্যুয়ালাইজেশন স্তর আপনাকে ইন্টারেক্টিভ ড্যাশবোর্ড তৈরি করতে, কোয়েরি চালাতে এবং অতিরিক্ত সরঞ্জাম ছাড়াই ডেটা অন্বেষণ করতে দেয়।
লগ অ্যানালিটিক্স
রিয়েল টাইমে অ্যাপ্লিকেশন এবং অবকাঠামোগত লগ গ্রহণ ও বিশ্লেষণ করুন যাতে অস্বাভাবিকতা সনাক্ত করা যায় এবং দ্রুত ঘটনাগুলির সমাধান করা যায়।
অ্যাপাচি ২.০ লাইসেন্স
কোনো বাণিজ্যিক সীমাবদ্ধতা বা অপ্রত্যাশিত লাইসেন্স পরিবর্তন নেই — OpenSearch অবাধে ব্যবহার, পরিবর্তন এবং বিতরণ করুন।
অসঙ্গতি সনাক্তকরণ
বিল্ট-ইন এমএল-চালিত অস্বাভাবিকতা সনাক্তকরণ এবং কনফিগারযোগ্য সতর্কতা ব্যবহারকারীরা রিপোর্ট করার আগে সমস্যাগুলি ধরতে সাহায্য করে।
কেন Hostinger-এ OpenSearch রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
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Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
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Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
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