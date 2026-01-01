এক ক্লিকে ফ্যারাডে স্থাপন করুন।
সিকিউরিটি টিমগুলোর জন্য ওপেন-সোর্স ভালনারেবিলিটি ম্যানেজমেন্ট প্ল্যাটফর্ম যা সিকিউরিটি ফাইন্ডিংগুলোকে কেন্দ্রীভূত করে এবং প্রতিকারকে সুগম করে।
Faraday-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
Faraday দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
Faraday হলো একটি এন্টারপ্রাইজ-গ্রেড ভালনারেবিলিটি ম্যানেজমেন্ট প্ল্যাটফর্ম যা সিকিউরিটি টিমগুলোকে তাদের সম্পূর্ণ ইনফ্রাস্ট্রাকচার জুড়ে ভালনারেবিলিটিগুলো আবিষ্কার করতে, ট্র্যাক করতে এবং সমাধান করতে একটি সমন্বিত ওয়ার্কস্পেস দেয়। এটি ৮০টিরও বেশি সিকিউরিটি টুলের সাথে ইন্টিগ্রেট করে, বিভিন্ন স্ক্যানার এবং টেস্টিং ফ্রেমওয়ার্ক থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে স্ক্যান ডেটা ইম্পোর্ট ও নরমালাইজ করে যাতে টিমগুলো ম্যানুয়াল ডেটা রেঙ্গলিংয়ের পরিবর্তে বিশ্লেষণের উপর মনোযোগ দিতে পারে।
আপনার VPS-এ Faraday সেলফ-হোস্টিং নিশ্চিত করে যে সংবেদনশীল সিকিউরিটি ফাইন্ডিং এবং অডিট ট্রেইল আপনার সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে থাকে — ভালনারেবিলিটি ডেটা হ্যান্ডলিংয়ের জন্য কঠোর কমপ্লায়েন্স প্রয়োজনীয়তা পূরণ করার পাশাপাশি ক্লাউড-ভিত্তিক প্ল্যাটফর্মগুলির পুনরাবৃত্ত খরচ ছাড়াই এন্টারপ্রাইজ সক্ষমতা প্রদান করে।
Faraday-এর মূল ফিচারগুলো
80+ টুল ইন্টিগ্রেশন
শিল্প-মান স্ক্যানার এবং টেস্টিং ফ্রেমওয়ার্ক থেকে দুর্বলতার ডেটা স্বয়ংক্রিয়ভাবে আমদানি ও স্বাভাবিক করে, ম্যানুয়াল ডেটা একত্রীকরণ দূর করে।
টিম সহযোগিতা
ভূমিকা-ভিত্তিক অ্যাক্সেস নিয়ন্ত্রণ সহ বহু-ব্যবহারকারী ওয়ার্কস্পেস নিরাপত্তা দলগুলিকে মূল্যায়নে সহযোগিতা করতে এবং রিয়েল টাইমে প্রতিকারের মালিকানা ট্র্যাক করতে দেয়।
ঝুঁকি অগ্রাধিকার
অন্তর্নির্মিত ঝুঁকি স্কোরিং এবং অগ্রাধিকার ইঞ্জিন দলগুলিকে সেই দুর্বলতাগুলির উপর প্রতিকারমূলক প্রচেষ্টায় মনোযোগ দিতে সাহায্য করে যা সবচেয়ে বড় প্রকৃত হুমকি সৃষ্টি করে।
কমপ্লায়েন্স রিপোর্টিং
কাস্টম রিপোর্ট টেমপ্লেট এবং অডিট ট্রেইল কমপ্লায়েন্স অফিসারদের নিরাপত্তা অবস্থার উন্নতি প্রদর্শন করতে এবং নিয়ন্ত্রক প্রয়োজনীয়তা পূরণ করতে সাহায্য করে।
RESTful API
একটি সম্পূর্ণ REST API CI/CD পাইপলাইন এবং SIEM টুলস-এর সাথে ইন্টিগ্রেশন সক্ষম করে, যা DevSecOps দলগুলিকে SDLC জুড়ে দুর্বলতা ট্র্যাকিং স্বয়ংক্রিয় করতে দেয়।
কেন Hostinger-এ Faraday রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।