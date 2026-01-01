এক ক্লিকে ইনস্টলেশনে 2FAuth স্থাপন করুন।
স্ব-হোস্টেড ওয়েব-ভিত্তিক দ্বি-স্তরীয় প্রমাণীকরণ ব্যবস্থাপক যা যেকোনো ডিভাইস থেকে অ্যাক্সেসযোগ্য, আপনার কোডগুলি আপনার নিয়ন্ত্রণে রাখে।
2FAuth-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
2FAuth দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
2FAuth হল একটি ওপেন-সোর্স, ওয়েব-ভিত্তিক বিকল্প মোবাইল অথেন্টিকেটর অ্যাপগুলির জন্য যেমন Google Authenticator এবং Authy। এটি একটি পরিষ্কার ব্রাউজার ইন্টারফেসের মাধ্যমে টাইম-ভিত্তিক এককালীন পাসওয়ার্ড (TOTP) এবং HOTP কোড তৈরি করে, তাই আপনার অথেন্টিকেশন কোডগুলি যে কোনও ডিভাইস থেকে পৌঁছানো যায়—একটি একক ফোনে লক করা নয়।
মোবাইল-শুধু অথেন্টিকেটরগুলির বিপরীতে, 2FAuth আপনার গোপনীয়তাগুলি এমন অবকাঠামোতে সংরক্ষণ করে যা আপনি নিয়ন্ত্রণ করেন এনক্রিপ্টেড স্টোরেজ এবং ঐচ্ছিক অ্যাকাউন্ট সুরক্ষার মাধ্যমে। এর মানে হল না ভেন্ডর লক-ইন, কোনও তথ্য বাণিজ্যিক পরিষেবার সাথে শেয়ার করা হয় না, এবং এমন একটি ফোনের উপর নির্ভরতা নেই যা আপনি লগ ইন করার সময় হারিয়ে যেতে পারে বা ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।
2FAuth-এর মূল ফিচারগুলো
ওয়েব-ভিত্তিক অ্যাক্সেস
আপনার সমস্ত 2FA কোড যেকোনো ব্রাউজার থেকে যেকোনো ডিভাইসে অ্যাক্সেস করুন, গুরুত্বপূর্ণ লগইন মুহূর্তগুলিতে একটি একক ফোনের উপর নির্ভরতা দূর করে।
TOTP এবং HOTP সমর্থন
সময়-ভিত্তিক এবং কাউন্টার-ভিত্তিক উভয় ধরনের ওয়ান-টাইম পাসওয়ার্ড তৈরি করে, যা কার্যত প্রতিটি 2FA অফারকারী পরিষেবা দ্বারা ব্যবহৃত প্রমাণীকরণ মানগুলিকে কভার করে।
সহজ অ্যাকাউন্ট সেটআপ
QR কোড স্ক্যানিং বা ম্যানুয়াল এন্ট্রির মাধ্যমে অ্যাকাউন্ট যোগ করুন এবং দ্রুত ভিজ্যুয়াল সনাক্তকরণের জন্য আইকন সহ সেগুলিকে গ্রুপে সাজান।
আমদানি ও রপ্তানি
বিল্ট-ইন ইম্পোর্ট টুল ব্যবহার করে Google Authenticator, Aegis, এবং 2FAS থেকে মাইগ্রেট করুন, এবং লক-ইন প্রতিরোধ করতে যেকোনো সময় আপনার ডেটা এক্সপোর্ট করুন।
পাসওয়ার্ডবিহীন লগইন
WebAuthn সমর্থন আপনাকে 2FAuth-এ নিজেই পাসওয়ার্ড ছাড়াই প্রমাণীকরণ করতে দেয়, যা আপনার অন্যান্য অ্যাকাউন্টগুলিকে সুরক্ষিত রাখে এমন ম্যানেজারে একটি আধুনিক নিরাপত্তা স্তর যোগ করে।
কেন Hostinger-এ 2FAuth রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।