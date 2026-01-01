এক ক্লিকে অথরাইজার স্থাপন করুন।
ওপেন-সোর্স স্ব-হোস্টেড প্রমাণীকরণ সার্ভার যা আপনার অ্যাপগুলিকে তৃতীয় পক্ষের SaaS ছাড়াই একটি সম্পূর্ণ পরিচয় স্তর প্রদান করে।
Authorizer-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
সব প্ল্যানের পেমেন্ট অগ্রিম নেওয়া হয়। প্ল্যানের মোট মূল্যকে আপনার প্ল্যানের মাসের সংখ্যা দিয়ে ভাগ করে মাসিক রেট হিসাব করা হয়।
Authorizer দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
Authorizer হল একটি স্ব-হোস্টেড প্রমাণীকরণ এবং অনুমোদন সার্ভার যা Auth0, Firebase Auth, বা Clerk-এর মতো ক্লাউড পরিষেবাগুলিকে প্রতিস্থাপন করে। এটি ইমেল/পাসওয়ার্ড লগইন, 10+ প্রদানকারীর সাথে সোশ্যাল OAuth, ম্যাজিক লিঙ্ক, মাল্টি-ফ্যাক্টর প্রমাণীকরণ এবং রোল-ভিত্তিক অ্যাক্সেস নিয়ন্ত্রণ সরবরাহ করে — সবই আপনার নিজস্ব পরিকাঠামোর মধ্যে চলে, ব্যবহারকারীর ডেটা আপনার নিজস্ব ডেটাবেসে সংরক্ষিত থাকে।
প্রতি-ব্যবহারকারী ফি প্রদান করার বা আপনার ব্যবহারকারীদের শংসাপত্রগুলির জন্য তৃতীয় পক্ষের উপর নির্ভর করার পরিবর্তে, Authorizer-কে স্ব-হোস্ট করা আপনার পরিচয় স্তরের সম্পূর্ণ মালিকানা বজায় রাখে। এটি একটি GraphQL API এবং একটি অন্তর্নির্মিত লগইন পৃষ্ঠা প্রকাশ করে যেখানে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলি পুনঃনির্দেশ করতে পারে, যা SQLite, PostgreSQL, MySQL, বা 13+ সমর্থিত ডেটাবেস ব্যাকএন্ডগুলির মধ্যে একটি দ্বারা সমর্থিত।
Authorizer-এর মূল ফিচারগুলো
সামাজিক ও পাসওয়ার্ডবিহীন লগইন
গুগল, গিটহাব এবং ১০+ ওঅথ (OAuth) প্রদানকারীদের জন্য সমর্থন, ম্যাজিক লিঙ্ক এবং টিওটিপি-ভিত্তিক এমএফএ (MFA) এর পাশাপাশি, যাতে ব্যবহারকারীরা তাদের পছন্দসই যেকোনো উপায়ে সাইন ইন করতে পারে।
ভূমিকা-ভিত্তিক প্রবেশাধিকার নিয়ন্ত্রণ
আপনার অ্যাপ্লিকেশনের মধ্যে প্রমাণীকৃত ব্যবহারকারীরা কী করতে পারে তা সীমাবদ্ধ করতে কাস্টম ভূমিকা এবং সুরক্ষিত ভূমিকা সংজ্ঞায়িত করুন।
GraphQL API
ব্যবহারকারী ব্যবস্থাপনা, টোকেন ইস্যু করা এবং কনফিগারেশনের জন্য সম্পূর্ণ গ্রাফকিউএল ইন্টারফেস যেকোনো টেক স্ট্যাকে ইন্টিগ্রেশনকে সহজ করে তোলে।
বিল্ট-ইন লগইন UI
/app-এ একটি ব্যবহারযোগ্য লগইন পৃষ্ঠা এবং /dashboard-এ একটি অ্যাডমিন ড্যাশবোর্ড সহ আসে — শুরু করার জন্য কোনো কাস্টম অথ ইউআই (auth UI) প্রয়োজন নেই।
13+ ডাটাবেস ব্যাকএন্ড
সরলতার জন্য SQLite-এর বিরুদ্ধে চালান অথবা PostgreSQL, MySQL, MongoDB, বা আপনার প্রয়োজন বাড়ার সাথে সাথে আরও ১০+ অন্যান্য সমর্থিত ডেটাবেসের সাথে সংযোগ করুন।
কেন Hostinger-এ Authorizer রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
সুপারিশকৃত সার্ভার লোকেশন:
চেক করা হচ্ছে...
লোকালি লঞ্চ করুন। গ্লোবালি গ্রো করুন
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।
৩০-দিনের মানি-ব্যাক গ্যারান্টি
আমাদের ৩০-দিনের মানি-ব্যাক গ্যারান্টির সাথে এটি রিস্ক-ফ্রি ট্রাই করুন। বিস্তারিত জানতে আমাদের রিফান্ড পলিসি দেখুন।
ডিপ্লয় করার জন্য আরও অ্যাপ এক্সপ্লোর করুন
PostgreSQL
PostgreSQL is a powerful, open-source object-relational database systemসিলেক্ট করুন
Visual Studio Code Server
আপনার ব্রাউজারে যেকোনো জায়গায় ভিজ্যুয়াল স্টুডিও কোড চালানসিলেক্ট করুন
Adminer
১১+ ডেটাবেস সিস্টেম সমর্থনকারী পূর্ণাঙ্গ বৈশিষ্ট্যযুক্ত ডেটাবেস ব্যবস্থাপনা ইন্টারফেসসিলেক্ট করুন