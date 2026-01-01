এক ক্লিকে ইনস্টলেশনে অথেন্টিক স্থাপন করুন।
ওপেন-সোর্স আইডেন্টিটি প্রোভাইডার যা যেকোনো অ্যাপ্লিকেশনের জন্য এন্টারপ্রাইজ এসএসও, OAuth2, SAML, এবং মাল্টি-ফ্যাক্টর অথেন্টিকেশন প্রদান করে।
Authentik-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
Authentik দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
Authentik হলো একটি ফ্লেক্সিবল ওপেন-সোর্স আইডেন্টিটি প্রোভাইডার যা সংস্থাগুলিকে আইডেন্টিটি ইনফ্রাস্ট্রাকচারের সাথে সাধারণত যুক্ত জটিলতা ছাড়াই এন্টারপ্রাইজ-গ্রেড অথেন্টিকেশন এবং ইউজার ম্যানেজমেন্ট প্রদান করে। এটি OAuth2, OpenID Connect এবং SAML প্রোটোকল সাপোর্ট করে, যা এটিকে ইউজার অথেন্টিকেশন প্রয়োজন এমন প্রায় যেকোনো অ্যাপ্লিকেশন বা সার্ভিসের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করে তোলে। মাল্টি-ফ্যাক্টর অথেন্টিকেশন, কাস্টমাইজেবল লগইন ফ্লো, LDAP ইন্টিগ্রেশন এবং একটি সেলফ-সার্ভিস ইউজার পোর্টাল এর সক্ষমতাগুলিকে পূর্ণতা দেয়।
Authentik সেলফ-হোস্টিং করা আপনাকে ইউজার ক্রেডেনশিয়াল এবং সেশন ডেটার উপর সম্পূর্ণ ডেটা সার্বভৌমত্ব দেয়, কমার্শিয়াল আইডেন্টিটি প্রোভাইডারদের দ্বারা চার্জ করা পুনরাবৃত্ত প্রতি-ইউজার ফি দূর করে এবং আপনার প্রতিষ্ঠানের সঠিক প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী অথেন্টিকেশন ফ্লো কাস্টমাইজ করতে দেয়। এই ডিপ্লয়মেন্টে একটি সার্ভার, একটি ব্যাকগ্রাউন্ড ওয়ার্কার, PostgreSQL এবং Redis চলে — একটি প্রোডাকশন-রেডি আইডেন্টিটি প্ল্যাটফর্মের জন্য প্রয়োজনীয় সবকিছু।
Authentik-এর মূল ফিচারগুলো
সার্বজনীন এসএসও প্রোটোকল
OAuth2, OpenID Connect, এবং SAML সমর্থন মানে Authentik কার্যত যেকোনো আধুনিক অ্যাপ্লিকেশন বা পরিষেবার জন্য সরাসরি পরিচয় প্রদানকারী হিসাবে কাজ করে।
নমনীয় MFA
TOTP অথেন্টিকেটর অ্যাপ, WebAuthn হার্ডওয়্যার কী, অথবা SMS এর মাধ্যমে মাল্টি-ফ্যাক্টর প্রমাণীকরণ প্রয়োগ করুন — প্রতিটি অ্যাপ্লিকেশন বা ব্যবহারকারী গ্রুপ অনুযায়ী কনফিগারযোগ্য।
স্বনির্ধারিত লগইন প্রবাহ
আপনার প্রতিষ্ঠানের নিরাপত্তা প্রয়োজনীয়তা মেটাতে শর্তসাপেক্ষ ধাপ, কাস্টম ব্র্যান্ডিং এবং নীতি-ভিত্তিক অ্যাক্সেস নিয়ন্ত্রণ সহ প্রমাণীকরণ পাইপলাইন ডিজাইন করুন।
LDAP ডিরেক্টরি একীকরণ
বিদ্যমান অ্যাক্টিভ ডিরেক্টরি বা এলড্যাপ ডিরেক্টরিগুলির সাথে সংযোগ করুন ব্যবহারকারী এবং গ্রুপ সিঙ্ক করতে, যার ফলে আপনার ব্যবহারকারী ডেটাবেস নতুন করে তৈরি করার প্রয়োজন এড়ানো যাবে।
অডিট এবং সম্মতি লগিং
বিস্তারিত ইভেন্ট লগ এবং অডিট ট্রেইল প্রতিটি প্রমাণীকরণ ইভেন্ট রেকর্ড করে, যা আপনাকে নিরাপত্তা পর্যালোচনা এবং নিয়ন্ত্রক সম্মতির জন্য প্রয়োজনীয় দৃশ্যমানতা প্রদান করে।
কেন Hostinger-এ Authentik রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।