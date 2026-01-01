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গাড়ি, বাইক এবং পায়ে হেঁটে চলাচলের জন্য একটি বিল্ট-ইন দিকনির্দেশনা UI সহ উচ্চ-ক্ষমতাসম্পন্ন ওপেনস্ট্রিটম্যাপ রাউটিং ইঞ্জিন।

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ফ্রি অটোমেটিক উইকলি ব্যাকআপ
AI-ম্যানেজড VPS
819/মাস
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৩০-দিনের মানি-ব্যাক গ্যারান্টি
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64% ছাড়
KVM 1
2,259
819/মাস
প্ল্যান বেছে নিন
৳1,369/মাস-এ রিনিউ হবে (2 বছরের জন্য) যেকোনো সময় বাতিল করুন।
1 vCPU কোর
4 GB RAM
50 GB NVMe ডিস্ক স্পেস
4 TB ব্যান্ডউইথ
সবচেয়ে জনপ্রিয়
63% ছাড়
KVM 2
2,879
1,069/মাস
প্ল্যান বেছে নিন
৳1,639/মাস-এ রিনিউ হবে (2 বছরের জন্য) যেকোনো সময় বাতিল করুন।
2 vCPU কোর
8 GB RAM
100 GB NVMe ডিস্ক স্পেস
8 TB ব্যান্ডউইথ
68% ছাড়
KVM 4
4,789
1,509/মাস
প্ল্যান বেছে নিন
৳3,289/মাস-এ রিনিউ হবে (2 বছরের জন্য) যেকোনো সময় বাতিল করুন।
4 vCPU কোর
16 GB RAM
200 GB NVMe ডিস্ক স্পেস
16 TB ব্যান্ডউইথ
65% ছাড়
KVM 8
8,479
3,009/মাস
প্ল্যান বেছে নিন
৳6,019/মাস-এ রিনিউ হবে (2 বছরের জন্য) যেকোনো সময় বাতিল করুন।
8 vCPU কোর
32 GB RAM
400 GB NVMe ডিস্ক স্পেস
32 TB ব্যান্ডউইথ
64% ছাড়
KVM 1
2,259
819/মাস
প্ল্যান বেছে নিন
৳1,369/মাস-এ রিনিউ হবে (2 বছরের জন্য) যেকোনো সময় বাতিল করুন।
1 vCPU কোর
4 GB RAM
50 GB NVMe ডিস্ক স্পেস
4 TB ব্যান্ডউইথ
সবচেয়ে জনপ্রিয়
63% ছাড়
KVM 2
2,879
1,069/মাস
প্ল্যান বেছে নিন
৳1,639/মাস-এ রিনিউ হবে (2 বছরের জন্য) যেকোনো সময় বাতিল করুন।
2 vCPU কোর
8 GB RAM
100 GB NVMe ডিস্ক স্পেস
8 TB ব্যান্ডউইথ
68% ছাড়
KVM 4
4,789
1,509/মাস
প্ল্যান বেছে নিন
৳3,289/মাস-এ রিনিউ হবে (2 বছরের জন্য) যেকোনো সময় বাতিল করুন।
4 vCPU কোর
16 GB RAM
200 GB NVMe ডিস্ক স্পেস
16 TB ব্যান্ডউইথ
65% ছাড়
KVM 8
8,479
3,009/মাস
প্ল্যান বেছে নিন
৳6,019/মাস-এ রিনিউ হবে (2 বছরের জন্য) যেকোনো সময় বাতিল করুন।
8 vCPU কোর
32 GB RAM
400 GB NVMe ডিস্ক স্পেস
32 TB ব্যান্ডউইথ

প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু

ডকার ম্যানেজার
Quick access to container logs
One-click updates
AMD EPYC প্রসেসর
NVMe SSD স্টোরেজ
1 Gbps নেটওয়ার্ক স্পিড
পাবলিক API
বিশ্বজুড়ে ডেটা সেন্টার
১ বছরের জন্য ফ্রি ডোমেইন
ডকার ম্যানেজার
Quick access to container logs
One-click updates
AMD EPYC প্রসেসর
NVMe SSD স্টোরেজ
1 Gbps নেটওয়ার্ক স্পিড
পাবলিক API
বিশ্বজুড়ে ডেটা সেন্টার
১ বছরের জন্য ফ্রি ডোমেইন

সব প্ল্যানের পেমেন্ট অগ্রিম নেওয়া হয়। প্ল্যানের মোট মূল্যকে আপনার প্ল্যানের মাসের সংখ্যা দিয়ে ভাগ করে মাসিক রেট হিসাব করা হয়।

OSRM দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন

OSRM (ওপেন সোর্স রাউটিং মেশিন) হল OpenStreetMap ডেটা থেকে তৈরি রোড নেটওয়ার্কে সংক্ষিপ্ততম পথের জন্য একটি উচ্চ-পারফরম্যান্স রাউটিং ইঞ্জিন। এটি একটি পরিষ্কার HTTP API-এর মাধ্যমে টার্ন-বাই-টার্ন দিকনির্দেশনা, আইসোক্রোন, দূরত্ব ম্যাট্রিক্স, ম্যাপ ম্যাচিং এবং ট্রিপ অপ্টিমাইজেশনকে শক্তি যোগায় এবং openstreetmap.org এবং অনেক বাণিজ্যিক ম্যাপিং পণ্য দ্বারা উৎপাদনে ব্যবহৃত হয়।

এই টেমপ্লেটটি অফিসিয়াল রাউটিং ব্যাকএন্ডের সাথে অফিসিয়াল ডিরেকশনস ফ্রন্টএন্ড সরবরাহ করে, যাতে আপনি একটি কার্যকরী ম্যাপ UI সরাসরি ব্যবহার করতে পারেন। আপনার নিজের VPS-এ OSRM স্ব-হোস্ট করা প্রতি-অনুরোধ কোটা এবং মূল্যের স্তরগুলি সরিয়ে দেয়, অবস্থানের প্রশ্নগুলিকে ব্যক্তিগত রাখে এবং তৃতীয় পক্ষের সাথে টেলিমেট্রি শেয়ার না করে আপনার প্রয়োজনীয় যেকোনো OpenStreetMap অঞ্চল পরিবর্তন করতে দেয়।

শুরু করুন
{name} দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন

OSRM-এর মূল ফিচারগুলো

বিল্ট-ইন দিকনির্দেশনা ইউআই

অফিসিয়াল OSRM ফ্রন্টএন্ড আপনার ব্যাকএন্ডের সাথে পূর্ব-কনফিগার করা থাকে, যা আপনাকে কোনো কোড না লিখেই একটি ইন্টারেক্টিভ রাউটিং ম্যাপ দেয়।

সাব-মিলি-সেকেন্ড রাউটিং

মাল্টি-লেভেল ডাইকস্ট্রা ইঞ্জিন মহাদেশীয়-মাপের রুট মিলিসেকেন্ডের মধ্যে প্রদান করে, এমনকি সাধারণ ভিপিএস হার্ডওয়্যারেও।

সম্পূর্ণ রাউটিং এপিআই

রুট, টেবিল, ম্যাচ, ট্রিপ, টাইল এবং নিকটতমের জন্য এন্ডপয়েন্টগুলি আপনাকে উপরে দিকনির্দেশনা, ETA ম্যাট্রিক্স, GPS ম্যাপ ম্যাচিং এবং TSP সলভার তৈরি করতে দেয়।

কাস্টম OSM অঞ্চল

আপনার পছন্দের একটি দেশ, মহাদেশ, বা গ্রহ-ব্যাপী ডেটাসেটের জন্য রাউটিং সরবরাহ করতে বান্ডেল করা ইনিট কন্টেইনারটিকে যেকোনো জিওফ্যাব্রিক এক্সট্র্যাক্টের দিকে নির্দেশ করুন।

একাধিক ভ্রমণ প্রোফাইল

অন্তর্ভুক্ত লুয়া প্রোফাইলটি গাড়ি, সাইকেল এবং পায়ে হাঁটার মোডের মধ্যে পরিবর্তন করুন, যাতে আপনি যে ব্যবহারের ক্ষেত্রে এটি স্থাপন করছেন তার জন্য রুটিং কাস্টমাইজ করা যায়।

কোনো কোটা বা এপিআই কী নেই

আপনার নিজস্ব ইনস্ট্যান্সের বিরুদ্ধে সীমাহীন কোয়েরি চালান, কোনো রেট লিমিট, বিলিং চমক, বা তৃতীয় পক্ষের ডেটা শেয়ারিং ছাড়াই।

কেন Hostinger-এ OSRM রান করবেন

এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন

একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।

এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন

নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি

বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।

নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি

বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার

এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।

বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার

এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন

একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।

এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন

নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি

বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।

নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি

বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার

এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।

বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার

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লোকালি লঞ্চ করুন। গ্লোবালি গ্রো করুন

লোডিং স্পিড বাড়াতে আপনার অডিয়েন্সের কাছাকাছি একটি সার্ভার লোকেশন বেছে নিন। উত্তর আমেরিকা, ইউরোপ, এশিয়া এবং দক্ষিণ আমেরিকা জুড়ে আমাদের ডেটা সেন্টার রয়েছে।
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লোকালি লঞ্চ করুন। গ্লোবালি গ্রো করুন

নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀

Noel
Noel

অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।

Omkar
Omkar

আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।

Sylvain
Sylvain

আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।

Herriman
Herriman

Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।

Martin K
Martin K

কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।

৩০-দিনের মানি-ব্যাক গ্যারান্টি

আমাদের ৩০-দিনের মানি-ব্যাক গ্যারান্টির সাথে এটি রিস্ক-ফ্রি ট্রাই করুন। বিস্তারিত জানতে আমাদের রিফান্ড পলিসি দেখুন।

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