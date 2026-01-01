এক ক্লিকে CommaFeed স্থাপন করুন।
স্ব-হোস্টেড ব্যক্তিগত আরএসএস রিডার যা গুগল রিডার দ্বারা অনুপ্রাণিত, কীবোর্ড শর্টকাট, মোবাইল অ্যাপস এবং একটি পরিচ্ছন্ন তিন-পেন লেআউট সহ।
CommaFeed-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
CommaFeed দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
কমাফিড একটি দ্রুত, হালকা ব্যক্তিগত আরএসএস রিডার যা স্পষ্টভাবে আসল গুগল রিডার ইউআই-এর আদলে তৈরি — তিন-পেন লেআউট, কীবোর্ড শর্টকাট, তাৎক্ষণিক ফিড মার্কিং, ওপিএমএল ইম্পোর্ট/এক্সপোর্ট, এবং ফিচারের বাহুল্যর চেয়ে গতির উপর জোর দেয়। এটি জাভা/কোয়ার্কাস-এ লেখা, একটি একক স্ব-সম্পূর্ণ বাইনারি হিসাবে চলে এবং একটি এমবেডেড H2 ডেটাবেসে সবকিছু সংরক্ষণ করে, তাই পুরো ডিপ্লয়মেন্টটি একটি কন্টেইনার এবং একটি ভলিউম নিয়ে গঠিত।
আপনার ভিপিএস-এ কমাফিড স্ব-হোস্ট করলে আপনার সাবস্ক্রিপশন, পঠিত অবস্থা এবং তারকাচিহ্নিত নিবন্ধগুলি আপনার নিয়ন্ত্রিত পরিকাঠামোতে থাকে, একটি SaaS ফিড রিডারের হাতে তুলে দেওয়ার পরিবর্তে। নেটিভ অ্যান্ড্রয়েড এবং আইওএস অ্যাপগুলি এপিআই-এর মাধ্যমে সরাসরি আপনার ইনস্ট্যান্সের সাথে সংযুক্ত হয়, ওপিএমএল আপনাকে ফিড রিডারগুলির মধ্যে অবাধে স্থানান্তরিত হতে দেয়, এবং বিল্ট-ইন শিডিউলার বাহ্যিক কর্মী ছাড়াই ব্যাকগ্রাউন্ডে ফিডগুলি রিফ্রেশ করে।
CommaFeed-এর মূল ফিচারগুলো
Google রিডার UI
তিন-পেন লেআউট, ফিড তালিকা, এন্ট্রি তালিকা এবং রিডিং ভিউ সহ — এবং সম্পূর্ণ কীবোর্ড শর্টকাট (j/k/v/m) দ্রুত নেভিগেশনের জন্য যা দীর্ঘদিনের আরএসএস ব্যবহারকারীরা সহজেই চিনতে পারেন।
OPML আমদানি/রপ্তানি
আপনার সাবস্ক্রিপশনগুলি স্ট্যান্ডার্ড OPML এর মাধ্যমে আমদানি ও রপ্তানি করুন, যাতে আপনি আপনার পড়ার অভ্যাসের মালিকানা ধরে রাখতে পারেন এবং যেকোনো সময় পাঠক পরিবর্তন করতে পারেন।
নেটিভ মোবাইল অ্যাপস
বিনামূল্যে অ্যান্ড্রয়েড এবং আইওএস সহচর অ্যাপস এপিআই এর মাধ্যমে আপনার স্ব-হোস্ট করা ইনস্ট্যান্সের সাথে সংযুক্ত হয়, যাতে তৃতীয় পক্ষের কাছে ডেটা প্রকাশ না করে চলতে চলতে পড়তে পারেন।
এমবেডেড H2 ডেটাবেস
একক-ফাইল H2 ডেটাবেসের জন্য কোনো আলাদা ডেটাবেস সার্ভারের প্রয়োজন হয় না — একটি ফোল্ডার কপি করে আপনার রিডার ব্যাক আপ করুন, এটি ফিরিয়ে রেখে পুনরুদ্ধার করুন।
ব্যাকগ্রাউন্ড ফিড রিফ্রেশ
অন্তর্নির্মিত শিডিউলার অভিযোজিত বিরতিতে ব্যাকগ্রাউন্ডে হাজার হাজার ফিড রিফ্রেশ করে, কোনো সেলেরি বা বাহ্যিক কর্মীর প্রয়োজন নেই।
কেন Hostinger-এ CommaFeed রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।