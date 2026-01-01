এক ক্লিকে Defguard ইনস্টল করুন।
নেটিভ ওয়্যারগার্ড মাল্টি-ফ্যাক্টর প্রমাণীকরণ এবং বিল্ট-ইন ওপেনআইডি কানেক্ট সহ ওপেন-সোর্স জিরো-ট্রাস্ট অ্যাক্সেস ম্যানেজমেন্ট।
Defguard-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
Defguard দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
Defguard হল একটি এন্টারপ্রাইজ-গ্রেড জিরো-ট্রাস্ট অ্যাক্সেস ম্যানেজমেন্ট প্ল্যাটফর্ম যা WireGuard-কে কেন্দ্র করে তৈরি, এটিই একমাত্র সমাধান যা একটি পৃথক অ্যাপ্লিকেশন গেটওয়ে মোড়ানোর পরিবর্তে সরাসরি VPN টানেলে বাস্তব মাল্টি-ফ্যাক্টর প্রমাণীকরণ যোগ করে। এই টেমপ্লেটে বান্ডিল করা মূল উপাদানটি ম্যানেজমেন্ট ওয়েব ইন্টারফেস, OpenID Connect আইডেন্টিটি প্রোভাইডার, ব্যবহারকারী তালিকাভুক্তি, ACL কনফিগারেশন এবং gRPC কন্ট্রোল প্লেন পরিচালনা করে যা রিমোট গেটওয়ে এবং ডেস্কটপ ক্লায়েন্টদের চালিত করে।
আপনার নিজের VPS-এ Defguard স্ব-হোস্ট করলে ব্যবহারকারীর ডিরেক্টরি, হার্ডওয়্যার কী, অডিট লগ এবং OpenID সাইনিং কীগুলি সম্পূর্ণরূপে আপনার নিয়ন্ত্রণে থাকে। আপনার নেটওয়ার্কে যেকোনো জায়গায় Defguard গেটওয়ে নোড যোগ করুন WireGuard টানেল বন্ধ করতে, যখন মূল অংশটি পরিচয়, ডিভাইস এবং অ্যাক্সেস নীতির জন্য তথ্যের একক উৎস হিসাবে থাকে।
Defguard-এর মূল ফিচারগুলো
MFA সহ WireGuard
একটি পৃথক অ্যাক্সেস গেটওয়ের উপর নির্ভর না করে, প্রতিটি ওয়্যারগার্ড সংযোগে সরাসরি TOTP, ইমেল, অথবা হার্ডওয়্যার-কী দ্বিতীয় ফ্যাক্টর প্রয়োগ করুন।
বিল্ট-ইন OpenID Connect
সমন্বিত OIDC পরিচয় প্রদানকারী ডিফগার্ডকে Keycloak বা তৃতীয় পক্ষের IdP স্থাপন না করেই আপনার অন্যান্য অ্যাপ্লিকেশনের জন্য SSO টোকেন ইস্যু করতে দেয়।
দূরবর্তী ব্যবহারকারী তালিকাভুক্তি
একটি নির্দেশিত নথিভুক্তি প্রবাহের মাধ্যমে নতুন ব্যবহারকারীদের অনবোর্ড করুন যা পাসওয়ার্ড সেট করে, ডিভাইস প্রস্তুত করে এবং স্বয়ংক্রিয়ভাবে ডেস্কটপ ক্লায়েন্ট কনফিগার করে।
অ্যাক্সেস কন্ট্রোল তালিকা এবং ফায়ারওয়াল নিয়মাবলী
নেটওয়ার্ক বিভাজন এবং প্রতি-ব্যবহারকারী অ্যাক্সেস নীতি সংজ্ঞায়িত করুন যা লিনাক্স এবং FreeBSD/OPNsense গেটওয়েতে রিয়েল টাইমে ছড়িয়ে পড়ে।
LDAP এবং AD সিঙ্ক
অ্যাক্টিভ ডিরেক্টরি এবং LDAP-এর সাথে দ্বিমুখী সিঙ্ক্রোনাইজেশন ব্যবহারকারী, গ্রুপ এবং গ্রুপ সদস্যপদগুলিকে সিস্টেম জুড়ে সামঞ্জস্যপূর্ণ রাখে।
YubiKey প্রভিশনিং
ডেফগার্ড ম্যানেজমেন্ট কনসোল থেকে সরাসরি SSH, GPG, এবং OpenPGP-এর জন্য ইউবিকো হার্ডওয়্যার কী প্রদান করুন।
কেন Hostinger-এ Defguard রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।