Anki Sync Server Enhanced-এ 68% পর্যন্ত ছাড়

এক ক্লিকে Anki সিঙ্ক সার্ভার উন্নত সংস্করণ স্থাপন।

বহু-ব্যবহারকারী অ্যাকাউন্ট, স্বয়ংক্রিয় ব্যাকআপ এবং একটি বিল্ট-ইন ওয়েব ড্যাশবোর্ড সহ স্ব-হোস্টেড আঙ্কি সিঙ্ক সার্ভার।

তাৎক্ষণিকভাবে আপনার অ্যাপ্লিকেশন লঞ্চ করুন
ফ্রি অটোমেটিক উইকলি ব্যাকআপ
AI-ম্যানেজড VPS
819 /মাস
প্ল্যান বেছে নিন
৩০-দিনের মানি-ব্যাক গ্যারান্টি
এক ক্লিকে Anki সিঙ্ক সার্ভার উন্নত সংস্করণ স্থাপন।

Anki Sync Server Enhanced-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন

64% ছাড়
KVM 1
2,259
819 /মাস
প্ল্যান বেছে নিন
৳1,369/মাস-এ রিনিউ হবে (2 বছরের জন্য) যেকোনো সময় বাতিল করুন।
1 vCPU কোর
4 GB RAM
50 GB NVMe ডিস্ক স্পেস
4 TB ব্যান্ডউইথ
সবচেয়ে জনপ্রিয়
62% ছাড়
KVM 2
2,879
1,099 /মাস
প্ল্যান বেছে নিন
৳1,639/মাস-এ রিনিউ হবে (2 বছরের জন্য) যেকোনো সময় বাতিল করুন।
2 vCPU কোর
8 GB RAM
100 GB NVMe ডিস্ক স্পেস
8 TB ব্যান্ডউইথ
68% ছাড়
KVM 4
4,789
1,509 /মাস
প্ল্যান বেছে নিন
৳3,289/মাস-এ রিনিউ হবে (2 বছরের জন্য) যেকোনো সময় বাতিল করুন।
4 vCPU কোর
16 GB RAM
200 GB NVMe ডিস্ক স্পেস
16 TB ব্যান্ডউইথ
65% ছাড়
KVM 8
8,479
3,009 /মাস
প্ল্যান বেছে নিন
৳6,019/মাস-এ রিনিউ হবে (2 বছরের জন্য) যেকোনো সময় বাতিল করুন।
8 vCPU কোর
32 GB RAM
400 GB NVMe ডিস্ক স্পেস
32 TB ব্যান্ডউইথ
64% ছাড়
KVM 1
2,259
819 /মাস
প্ল্যান বেছে নিন
৳1,369/মাস-এ রিনিউ হবে (2 বছরের জন্য) যেকোনো সময় বাতিল করুন।
1 vCPU কোর
4 GB RAM
50 GB NVMe ডিস্ক স্পেস
4 TB ব্যান্ডউইথ
সবচেয়ে জনপ্রিয়
62% ছাড়
KVM 2
2,879
1,099 /মাস
প্ল্যান বেছে নিন
৳1,639/মাস-এ রিনিউ হবে (2 বছরের জন্য) যেকোনো সময় বাতিল করুন।
2 vCPU কোর
8 GB RAM
100 GB NVMe ডিস্ক স্পেস
8 TB ব্যান্ডউইথ
68% ছাড়
KVM 4
4,789
1,509 /মাস
প্ল্যান বেছে নিন
৳3,289/মাস-এ রিনিউ হবে (2 বছরের জন্য) যেকোনো সময় বাতিল করুন।
4 vCPU কোর
16 GB RAM
200 GB NVMe ডিস্ক স্পেস
16 TB ব্যান্ডউইথ
65% ছাড়
KVM 8
8,479
3,009 /মাস
প্ল্যান বেছে নিন
৳6,019/মাস-এ রিনিউ হবে (2 বছরের জন্য) যেকোনো সময় বাতিল করুন।
8 vCPU কোর
32 GB RAM
400 GB NVMe ডিস্ক স্পেস
32 TB ব্যান্ডউইথ

প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু

ডকার ম্যানেজার
Quick access to container logs
One-click updates
AMD EPYC প্রসেসর
NVMe SSD স্টোরেজ
1 Gbps নেটওয়ার্ক স্পিড
পাবলিক API
বিশ্বজুড়ে ডেটা সেন্টার
১ বছরের জন্য ফ্রি ডোমেইন
ডকার ম্যানেজার
Quick access to container logs
One-click updates
AMD EPYC প্রসেসর
NVMe SSD স্টোরেজ
1 Gbps নেটওয়ার্ক স্পিড
পাবলিক API
বিশ্বজুড়ে ডেটা সেন্টার
১ বছরের জন্য ফ্রি ডোমেইন

সব প্ল্যানের পেমেন্ট অগ্রিম নেওয়া হয়। প্ল্যানের মোট মূল্যকে আপনার প্ল্যানের মাসের সংখ্যা দিয়ে ভাগ করে মাসিক রেট হিসাব করা হয়।

Anki Sync Server Enhanced দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন

Anki Sync Server Enhanced হল একটি প্রোডাকশন-রেডি ডকার ইমেজ যা আপনার নিজস্ব VPS-এ অফিসিয়াল Anki সিঙ্ক প্রোটোকল হোস্ট করে, যা আপনাকে AnkiWeb-এর উপর নির্ভর না করে ডেস্কটপ, AnkiDroid এবং AnkiMobile জুড়ে ফ্ল্যাশকার্ড ডেক সিঙ্ক করতে দেয়। এটি অফিসিয়াল Anki উৎস থেকে তৈরি এবং স্বয়ংক্রিয়ভাবে প্রতিটি আপস্ট্রিম রিলিজ ট্র্যাক করে।

সেল্ফ-হোস্টিং প্রতিটি কার্ড, রিভিউ হিস্টরি এবং মিডিয়া ফাইল আপনার নিয়ন্ত্রণে রাখে। মাল্টি-ইউজার সাপোর্ট, ঐচ্ছিক S3 আপলোড সহ নির্ধারিত ব্যাকআপ, প্রোমিথিউস মেট্রিক্স, fail2ban, রেট লিমিটিং এবং একটি স্ট্যাটাস ড্যাশবোর্ড একটি একক কন্টেইনারে আসে — কোনো আলাদা ডেটাবেস বা বাহ্যিক পরিষেবার প্রয়োজন নেই।

শুরু করুন
{name} দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন

Anki Sync Server Enhanced-এর মূল ফিচারগুলো

একাধিক ব্যবহারকারী সিঙ্ক

একটি ভিপিএস-এ ৯৯ জন পর্যন্ত স্বাধীন শিক্ষার্থী হোস্ট করুন, প্রত্যেকের নিজস্ব শংসাপত্র এবং বিচ্ছিন্ন সংগ্রহ স্টোরেজ সহ।

অটোমেটেড ব্যাকআপ

পুরো সংগ্রহের দৈনিক আর্কাইভ, কনফিগারযোগ্য ধারণক্ষমতা সহ এবং অফসাইট কপির জন্য ঐচ্ছিক S3, MinIO, বা গ্যারেজ আপলোড।

বিল্ট-ইন ড্যাশবোর্ড

ওয়েব ইন্টারফেস সার্ভারের অবস্থা, প্রতি-ব্যবহারকারীর ডেটার আকার, শেষ সিঙ্ক সময়, ব্যাকআপ ইতিহাস এবং লাইভ লগ এক নজরে দেখায়।

Prometheus মেট্রিক্স

গ্রাফানা ড্যাশবোর্ড এবং অ্যালার্টিং পাইপলাইনগুলির জন্য সিঙ্ক অপারেশন, প্রমাণীকরণ সাফল্যের হার, ডেটা ভলিউম এবং আপটাইম প্রকাশ করে।

কঠোর নিরাপত্তা

Fail2ban ইন্টিগ্রেশন, অনুরোধের হার সীমিতকরণ, এবং হ্যাশ করা পাসওয়ার্ড সমর্থন ব্রুট-ফোর্স আক্রমণ থেকে আপনার এন্ডপয়েন্টকে রক্ষা করে।

কেন Hostinger-এ Anki Sync Server Enhanced রান করবেন

এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন

একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।

এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন

নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি

বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।

নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি

বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার

এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।

বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার

এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন

একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।

এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন

নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি

বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।

নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি

বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার

এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।

বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার

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লোকালি লঞ্চ করুন। গ্লোবালি গ্রো করুন

লোডিং স্পিড বাড়াতে আপনার অডিয়েন্সের কাছাকাছি একটি সার্ভার লোকেশন বেছে নিন। উত্তর আমেরিকা, ইউরোপ, এশিয়া এবং দক্ষিণ আমেরিকা জুড়ে আমাদের ডেটা সেন্টার রয়েছে।
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নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀

Noel
Noel

অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।

Omkar
Omkar

আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।

Sylvain
Sylvain

আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।

Herriman
Herriman

Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।

Martin K
Martin K

কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।

৩০-দিনের মানি-ব্যাক গ্যারান্টি

আমাদের ৩০-দিনের মানি-ব্যাক গ্যারান্টির সাথে এটি রিস্ক-ফ্রি ট্রাই করুন। বিস্তারিত জানতে আমাদের রিফান্ড পলিসি দেখুন।

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