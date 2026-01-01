এক ক্লিকে Anki সিঙ্ক সার্ভার উন্নত সংস্করণ স্থাপন।
বহু-ব্যবহারকারী অ্যাকাউন্ট, স্বয়ংক্রিয় ব্যাকআপ এবং একটি বিল্ট-ইন ওয়েব ড্যাশবোর্ড সহ স্ব-হোস্টেড আঙ্কি সিঙ্ক সার্ভার।
Anki Sync Server Enhanced-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
Anki Sync Server Enhanced দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
Anki Sync Server Enhanced হল একটি প্রোডাকশন-রেডি ডকার ইমেজ যা আপনার নিজস্ব VPS-এ অফিসিয়াল Anki সিঙ্ক প্রোটোকল হোস্ট করে, যা আপনাকে AnkiWeb-এর উপর নির্ভর না করে ডেস্কটপ, AnkiDroid এবং AnkiMobile জুড়ে ফ্ল্যাশকার্ড ডেক সিঙ্ক করতে দেয়। এটি অফিসিয়াল Anki উৎস থেকে তৈরি এবং স্বয়ংক্রিয়ভাবে প্রতিটি আপস্ট্রিম রিলিজ ট্র্যাক করে।
সেল্ফ-হোস্টিং প্রতিটি কার্ড, রিভিউ হিস্টরি এবং মিডিয়া ফাইল আপনার নিয়ন্ত্রণে রাখে। মাল্টি-ইউজার সাপোর্ট, ঐচ্ছিক S3 আপলোড সহ নির্ধারিত ব্যাকআপ, প্রোমিথিউস মেট্রিক্স, fail2ban, রেট লিমিটিং এবং একটি স্ট্যাটাস ড্যাশবোর্ড একটি একক কন্টেইনারে আসে — কোনো আলাদা ডেটাবেস বা বাহ্যিক পরিষেবার প্রয়োজন নেই।
Anki Sync Server Enhanced-এর মূল ফিচারগুলো
একাধিক ব্যবহারকারী সিঙ্ক
একটি ভিপিএস-এ ৯৯ জন পর্যন্ত স্বাধীন শিক্ষার্থী হোস্ট করুন, প্রত্যেকের নিজস্ব শংসাপত্র এবং বিচ্ছিন্ন সংগ্রহ স্টোরেজ সহ।
অটোমেটেড ব্যাকআপ
পুরো সংগ্রহের দৈনিক আর্কাইভ, কনফিগারযোগ্য ধারণক্ষমতা সহ এবং অফসাইট কপির জন্য ঐচ্ছিক S3, MinIO, বা গ্যারেজ আপলোড।
বিল্ট-ইন ড্যাশবোর্ড
ওয়েব ইন্টারফেস সার্ভারের অবস্থা, প্রতি-ব্যবহারকারীর ডেটার আকার, শেষ সিঙ্ক সময়, ব্যাকআপ ইতিহাস এবং লাইভ লগ এক নজরে দেখায়।
Prometheus মেট্রিক্স
গ্রাফানা ড্যাশবোর্ড এবং অ্যালার্টিং পাইপলাইনগুলির জন্য সিঙ্ক অপারেশন, প্রমাণীকরণ সাফল্যের হার, ডেটা ভলিউম এবং আপটাইম প্রকাশ করে।
কঠোর নিরাপত্তা
Fail2ban ইন্টিগ্রেশন, অনুরোধের হার সীমিতকরণ, এবং হ্যাশ করা পাসওয়ার্ড সমর্থন ব্রুট-ফোর্স আক্রমণ থেকে আপনার এন্ডপয়েন্টকে রক্ষা করে।
কেন Hostinger-এ Anki Sync Server Enhanced রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।