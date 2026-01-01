এক ক্লিকে Plone ইনস্টল করুন।
সুরক্ষিত, ওপেন-সোর্স কন্টেন্ট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম যা দুই দশকেরও বেশি সময় ধরে সরকার, বিশ্ববিদ্যালয় এবং উদ্যোগগুলির দ্বারা বিশ্বস্ত।
Plone-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
Plone দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
Plone হল একটি পরিপক্ক, এন্টারপ্রাইজ-গ্রেড ওপেন-সোর্স CMS যা একটি শক্তিশালী পাইথন ভিত্তির উপর নির্মিত। এটি সরকারি সংস্থা, বিশ্ববিদ্যালয়, এনজিও এবং বিশ্বব্যাপী কর্পোরেশন জুড়ে হাজার হাজার সাইটকে শক্তি যোগায়, যেখানে ২০ বছরেরও বেশি সময় ধরে একটিও রিমোট-কোড-এক্সিকিউশন দুর্বলতার খবর পাওয়া যায়নি। Plone 6 ক্লাসিক UI নিয়ে আসে — একটি সম্পূর্ণ বৈশিষ্ট্যযুক্ত এডিটোরিয়াল পরিবেশ যেখানে গ্র্যানুলার রোল-ভিত্তিক অ্যাক্সেস কন্ট্রোল, বহুভাষিক কন্টেন্ট, ভার্সনিং এবং ৩০০টিরও বেশি প্যাকেজ সহ একটি সমৃদ্ধ অ্যাড-অন ইকোসিস্টেম রয়েছে।
আপনার VPS-এ Plone সেল্ফ-হোস্ট করলে আপনি আপনার কন্টেন্ট এবং ইউজার ডেটার সম্পূর্ণ মালিকানা পাবেন, কোনো পার-সিট লাইসেন্সিং থাকবে না, এবং পাইথন অ্যাড-অন এবং একটি REST API-এর মাধ্যমে প্ল্যাটফর্মটি প্রসারিত করার নমনীয়তা পাবেন যা হেডলেস এবং হাইব্রিড পাবলিশিং ওয়ার্কফ্লোকে শক্তি যোগায়।
Plone-এর মূল ফিচারগুলো
এন্টারপ্রাইজ-গ্রেড সিকিউরিটি
প্লোনের ২০ বছরের নিরাপত্তা রেকর্ড রয়েছে এবং একটি নিবেদিত নিরাপত্তা দল আছে — যা এটিকে সরকার এবং স্বাস্থ্যসেবা সংস্থাগুলির জন্য পছন্দের সিএমএস করে তোলে যারা ডেটা লঙ্ঘনের ঝুঁকি নিতে পারে না।
সুনির্দিষ্ট অ্যাক্সেস কন্ট্রোল
কন্টেন্ট ট্রির যেকোনো স্তরে ভূমিকা এবং অনুমতি নির্ধারণ করুন, যাতে সম্পাদক, পর্যালোচক এবং পাঠকগণ প্রত্যেকে শুধুমাত্র যা অ্যাক্সেস করার জন্য তারা অনুমোদিত, তা দেখতে এবং পরিবর্তন করতে পারে।
পূর্ণাঙ্গ কনটেন্ট ভার্সনিং
প্রতিটি বিষয়বস্তুর পরিবর্তন ট্র্যাক করা হয় এবং পূর্বাবস্থায় ফেরানো যায় — সংস্করণগুলি তুলনা করুন, পূর্ববর্তী অবস্থাগুলি পুনরুদ্ধার করুন এবং অতিরিক্ত প্লাগইন ছাড়াই একটি সম্পূর্ণ অডিট ট্রেল বজায় রাখুন।
বহুভাষিক সাপোর্ট
বিল্ট-ইন অনুবাদ ওয়ার্কফ্লো, ভাষা-সচেতন নেভিগেশন এবং প্রতি-ভাষা প্রকাশনা নিয়ন্ত্রণ সহ একাধিক ভাষায় বিষয়বস্তু পরিচালনা করুন।
REST API
plone.restapi স্তরটি সমস্ত বিষয়বস্তু এবং কনফিগারেশন JSON এন্ডপয়েন্ট হিসাবে প্রকাশ করে, যা হেডলেস পাবলিশিং, মোবাইল অ্যাপস এবং তৃতীয় পক্ষের ইন্টিগ্রেশন সক্ষম করে।
সম্প্রসারণযোগ্য অ্যাড-অন ইকোসিস্টেম
৩০০টিরও বেশি কমিউনিটি অ্যাড-অন ই-কমার্স, LDAP প্রমাণীকরণ, উন্নত অনুসন্ধান এবং কাস্টম ওয়ার্কফ্লো কভার করে — যা মূল কোড ফর্ক না করেই ইনস্টল করা যায়।
কেন Hostinger-এ Plone রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।