এক ক্লিকে Rybbit স্থাপন করুন।
আধুনিক ওপেন-সোর্স ওয়েব অ্যানালিটিক্স প্ল্যাটফর্ম যা কুকিজ, ট্র্যাকিং স্ক্রিপ্ট বা আক্রমণাত্মক ডেটা সংগ্রহ ছাড়াই ভিজিটরের আচরণ ট্র্যাক করে।
Rybbit-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
Rybbit দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
Rybbit একটি গোপনীয়তা-প্রথম ওয়েব অ্যানালিটিক্স প্ল্যাটফর্ম যা Google Analytics-এর একটি আধুনিক বিকল্প হিসেবে ডিজাইন করা হয়েছে। এটি কুকিজ বা ক্রস-সাইট ট্র্যাকিং ব্যবহার না করেই পেজভিউ, সেশন, বাউন্স রেট, রেফারার, ভৌগোলিক ডেটা এবং সেশন রিপ্লে সরবরাহ করে — যা GDPR সম্মতিকে একটি বিল্ট-ইন বৈশিষ্ট্য করে তোলে, কোনো পরবর্তী চিন্তা নয়।
উচ্চ-পারফরম্যান্স ইভেন্ট স্টোরেজের জন্য ClickHouse এবং অ্যাপ্লিকেশন ডেটার জন্য PostgreSQL দ্বারা চালিত, Rybbit দ্রুত ড্যাশবোর্ড কোয়েরি সহ প্রচুর ইভেন্ট ভলিউম পরিচালনা করে। সেলফ-হোস্টিং প্রতি-সাইট ফি এবং ডেটা ধরে রাখার সীমা দূর করে, আপনার সমস্ত প্রপার্টি জুড়ে ভিজিটর ডেটার সম্পূর্ণ মালিকানা আপনাকে দেয়।
Rybbit-এর মূল ফিচারগুলো
কুকি-মুক্ত ট্র্যাকিং
কুকিজ বা ফিঙ্গারপ্রিন্টিং ছাড়াই দর্শকদের ট্র্যাক করে, যা GDPR এবং CCPA মেনে চলার পাশাপাশি সম্মতি ব্যানারগুলির প্রয়োজনীয়তা দূর করে।
সেশন রিপ্লে
ব্যবহারকারীর সেশন রেকর্ড করে এবং পুনরায় চালায় যাতে সঠিকভাবে বোঝা যায় যে দর্শকরা কীভাবে আপনার সাইটে নেভিগেট করে এবং তারা কোথায় ছেড়ে যায়।
কাস্টম ইভেন্ট ট্র্যাকিং
বিস্তারিত ফানেল বিশ্লেষণ এবং রূপান্তর অপ্টিমাইজেশনের জন্য কাস্টম ইভেন্ট এবং JSON বৈশিষ্ট্য সহ যেকোনো ব্যবহারকারীর ইন্টারঅ্যাকশন ক্যাপচার করুন।
রিয়েল-টাইম ড্যাশবোর্ড
লাইভ ভিজিটর সংখ্যা, সক্রিয় পৃষ্ঠাগুলি এবং তাৎক্ষণিক মেট্রিক আপডেটগুলি দেখুন যাতে আপনি ট্র্যাফিকের আকস্মিক বৃদ্ধি ঘটার সাথে সাথে তা নিরীক্ষণ করতে পারেন।
একাধিক সাইট সাপোর্ট
দলগুলির জন্য সংস্থা-স্তরের অ্যাক্সেস নিয়ন্ত্রণ সহ একটি একক ড্যাশবোর্ড থেকে একাধিক ওয়েবসাইটের অ্যানালিটিক্স পরিচালনা করুন।
কেন Hostinger-এ Rybbit রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।