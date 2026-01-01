এক ক্লিকে ইনস্টলেশনে অ্যাপাচি ডেভলেক স্থাপন করুন।
একটি ওপেন-সোর্স প্ল্যাটফর্ম যা ৬০+ ডেভ টুলস থেকে ডেটা সংগ্রহ করে ডোরা মেট্রিক্স গণনা করতে এবং ইঞ্জিনিয়ারিং টিমের কর্মক্ষমতা ভিজ্যুয়ালাইজ করতে।
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প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
Apache DevLake দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
Apache DevLake হলো একটি ওপেন-সোর্স ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যানালিটিক্স প্ল্যাটফর্ম, যা ইস্যু ট্র্যাকার, সোর্স কোড হোস্ট, CI/CD পাইপলাইন এবং ইনসিডেন্ট ম্যানেজমেন্ট টুলস থেকে ডেটা একত্রিত করে একটি ইউনিফায়েড ডেটা লেকে নিয়ে আসে। টিমগুলো GitHub, GitLab, Jira, Jenkins, PagerDuty এবং আরও অনেক সোর্স কানেক্ট করে স্বয়ংক্রিয়ভাবে DORA মেট্রিক্স গণনা করতে পারে — যেমন ডিপ্লয়মেন্ট ফ্রিকোয়েন্সি, লিড টাইম ফর চেঞ্জেস, চেঞ্জ ফেইলিউর রেট এবং মিন টাইম টু রিকভারি — এর পাশাপাশি গ্রাফানা ড্যাশবোর্ডগুলো সময়ের সাথে টিমের পারফরম্যান্স ভিজ্যুয়ালাইজ করে।
DevLake সেলফ-হোস্ট করার মাধ্যমে সমস্ত ইঞ্জিনিয়ারিং টেলিমেট্রি এবং ইন্টিগ্রেশন ক্রেডেনশিয়াল আপনার নিয়ন্ত্রিত ইনফ্রাস্ট্রাকচারে থাকে। আপনার নিজস্ব একটি কী (key) ব্যবহার করে প্রতিটি API টোকেন এবং OAuth কানেকশন এনক্রিপ্ট করা হয়, এবং সমস্ত মেট্রিক্স আপনার সার্ভারের একটি MySQL ডেটাবেসে সংরক্ষিত থাকে — কোনো ডেটা আপনার পরিবেশ থেকে কোনো থার্ড-পার্টি অ্যানালিটিক্স সার্ভিসে যায় না।
Apache DevLake-এর মূল ফিচারগুলো
DORA মেট্রিক্স
সংযুক্ত সরঞ্জামগুলি থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে স্থাপনার ফ্রিকোয়েন্সি, পরিবর্তনের জন্য লিড টাইম, পরিবর্তন ব্যর্থতার হার এবং পুনরুদ্ধারের গড় সময় গণনা করুন — কোনো ম্যানুয়াল ডেটা সংগ্রহের প্রয়োজন নেই।
প্রি-বিল্ট ড্যাশবোর্ড
বিল্ট-ইন গ্রাফানা ড্যাশবোর্ডগুলি সেটআপের পর কোনো কনফিগারেশন ছাড়াই ডোরা মেট্রিক্স, পিআর সাইকেল টাইম, বাগ এজ এবং ডিপ্লয়মেন্ট পাইপলাইন স্বাস্থ্য ভিজ্যুয়ালাইজ করে।
60+ ডেটা সোর্স প্লাগইন
GitHub, GitLab, Jira, Jenkins, PagerDuty, CircleCI, ArgoCD, SonarQube, এবং আরও অনেক কিছুর জন্য পূর্ব-নির্মিত সংযোগকারীগুলি সমস্ত ইঞ্জিনিয়ারিং ডেটা এক জায়গায় নিয়ে আসে।
কাস্টম SQL মেট্রিক্স
বিল্ট-ইন DORA ভিউগুলির বাইরে দল-নির্দিষ্ট মেট্রিক্স, ফিল্টার এবং কাস্টম ড্যাশবোর্ড সংজ্ঞায়িত করতে সাধারণ SQL ব্যবহার করে স্বাভাবিক ডেটা লেক কোয়েরি করুন।
এনক্রিপ্ট করা শংসাপত্র স্টোরেজ
সমস্ত API টোকেন এবং OAuth কীগুলি আপনার স্ব-হোস্টেড MySQL ডেটাবেসে একচেটিয়াভাবে সংরক্ষিত একটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে তৈরি কী ব্যবহার করে স্থির অবস্থায় এনক্রিপ্ট করা হয়।
কেন Hostinger-এ Apache DevLake রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।