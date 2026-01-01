এক ক্লিকে Apache Superset স্থাপন করুন।
৪০টিরও বেশি ডেটাবেসে ইন্টারেক্টিভ ড্যাশবোর্ড তৈরি করতে, ডেটাসেট অন্বেষণ করতে এবং SQL বিশ্লেষণ চালানোর জন্য একটি আধুনিক ওপেন-সোর্স বিজনেস ইন্টেলিজেন্স প্ল্যাটফর্ম।
Apache Superset-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
Apache Superset দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
Apache Superset হলো একটি এন্টারপ্রাইজ-রেডি বিজনেস ইন্টেলিজেন্স প্ল্যাটফর্ম যা প্রতিটি টেকনিক্যাল লেভেলের ইউজারদের জন্য ডেটা এক্সপ্লোরেশনকে সহজলভ্য করে তোলে। অ্যানালিস্টরা চার্ট এবং ড্যাশবোর্ড তৈরির জন্য একটি নো-কোড ড্র্যাগ-অ্যান্ড-ড্রপ ইন্টারফেস পান, অন্যদিকে ইঞ্জিনিয়াররা পান SQL Lab — কোয়েরি হিস্টরি, সেভ করা কোয়েরি এবং রেজাল্ট এক্সপোর্ট সহ একটি ফুল-ফিচারড SQL IDE। Superset SQLAlchemy-এর মাধ্যমে 40টিরও বেশি SQL ডেটাবেস এবং ডেটা ওয়্যারহাউসের সাথে কানেক্ট হয়, যা আপনার সম্পূর্ণ ডেটা স্ট্যাক জুড়ে একটি ইউনিফাইড অ্যানালিটিক্স লেয়ার প্রদান করে।
আপনার VPS-এ Superset সেল্ফ-হোস্ট করার অর্থ হলো আনলিমিটেড ইউজার, আনলিমিটেড ডেটা সোর্স এবং কোনো পার-সিট লাইসেন্সিং নেই। ব্যবসায়িক ডেটা আপনার ইনফ্রাস্ট্রাকচারের মধ্যেই থাকে, যা কমপ্লায়েন্সের প্রয়োজনীয়তা পূরণ করে যখন PostgreSQL এবং Redis — এই টেমপ্লেটে অন্তর্ভুক্ত — প্রোডাকশন-রেডি পারফরম্যান্সের জন্য মেটাডেটা স্টোরেজ এবং কোয়েরি ক্যাশিং পরিচালনা করে।
Apache Superset-এর মূল ফিচারগুলো
সমৃদ্ধ ভিজ্যুয়ালাইজেশন লাইব্রেরি
ডজনখানেক চার্ট প্রকার থেকে বেছে নিন — বার চার্ট, লাইন গ্রাফ, স্ক্যাটার প্লট, জিওস্পেশিয়াল ম্যাপ এবং আরও অনেক কিছু — আপনার ডেটা স্পষ্টভাবে উপস্থাপন করতে।
SQL Lab IDE
সিনট্যাক্স হাইলাইটিং, ক্যোয়ারী হিস্টরি এবং ফলাফল এক্সপোর্ট সহ SQL ক্যোয়ারী লিখুন ও এক্সিকিউট করুন — যা নো-কোড ড্যাশবোর্ড এবং অ্যাডভান্সড ডেটা কাজের মধ্যে সেতুবন্ধন তৈরি করে।
৪০+ ডাটাবেস কানেক্টর
একটি সমন্বিত SQLAlchemy-ভিত্তিক সংযোগকারী স্তরের মাধ্যমে PostgreSQL, MySQL, Snowflake, BigQuery, Redshift, এবং আরও অনেক কিছুর সাথে সংযোগ করুন।
ইন্টারেক্টিভ ড্যাশবোর্ড
ক্রস-ফিল্টার, ড্রিল-ডাউন নেভিগেশন এবং নির্ধারিত ইমেল রিপোর্ট সহ ড্যাশবোর্ড তৈরি করুন, যাতে স্টেকহোল্ডাররা সর্বদা বর্তমান অন্তর্দৃষ্টি পান।
ভূমিকা-ভিত্তিক অ্যাক্সেস নিয়ন্ত্রণ
ডেটাসেট, ড্যাশবোর্ড এবং ডেটা সোর্সগুলিতে সুনির্দিষ্ট অনুমতি বরাদ্দ করুন যাতে প্রতিটি দল কেবল তাদের অনুমোদিত বিষয়গুলিই দেখতে পায়।
কেন Hostinger-এ Apache Superset রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।