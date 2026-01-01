এক ক্লিকে Ackee ইনস্টলেশন।
স্ব-হোস্টেড, গোপনীয়তা-কেন্দ্রিক ওয়েবসাইট অ্যানালিটিক্স যা দর্শকদের ব্যক্তিগত ডেটার সাথে আপস না করে তাদের ট্র্যাক করে।
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প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
Ackee দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
Ackee হলো একটি ওপেন-সোর্স, Node.js-ভিত্তিক অ্যানালিটিক্স প্ল্যাটফর্ম যা সম্পূর্ণরূপে আপনার নিজস্ব সার্ভারে চলে। এটি একটি মাল্টি-স্টেপ অ্যানোনিমাইজেশন প্রসেস ব্যবহার করে ভিজিটর ডেটা থেকে ব্যক্তিগতভাবে শনাক্তযোগ্য তথ্য বাদ দিতে, এবং একই সাথে পেজ ভিউ, রেফারার, সেশন ডিউরেশন এবং ডিভাইসের ধরন সম্পর্কে অর্থপূর্ণ ইনসাইট প্রদান করে।
প্রথাগত অ্যানালিটিক্স সার্ভিসগুলোর বিপরীতে, যা আপনার ভিজিটরদের ডেটা থার্ড-পার্টি ইনফ্রাস্ট্রাকচারে সংরক্ষণ করে, Ackee আপনাকে আপনার ট্র্যাফিক ডেটার সম্পূর্ণ মালিকানা দেয়। এর মিনিমালিস্ট ইন্টারফেস এবং সেন্ট্রালাইজড GraphQL API একাধিক ওয়েবসাইট মনিটর করা এবং অ্যানালিটিক্স ডেটা কাস্টম ড্যাশবোর্ড বা রিপোর্টিং পাইপলাইনে ইন্টিগ্রেট করা সহজ করে তোলে—কুকি ব্যানার বা GDPR-এর ঝামেলা ছাড়াই।
Ackee-এর মূল ফিচারগুলো
নকশাগত গোপনীয়তা
বহু-স্তরীয় বেনামীকরণ সংরক্ষণের আগে ব্যক্তিগতভাবে শনাক্তকরণযোগ্য তথ্য সরিয়ে দেয়, যাতে আপনি দরকারী অন্তর্দৃষ্টি সংগ্রহ করতে পারেন—যা এখতিয়ার এবং কনফিগারেশনের উপর নির্ভর করে কুকি ব্যানারের প্রয়োজনীয়তা কমাতে বা সম্মতি সহজ করতে সাহায্য করতে পারে।
আনলিমিটেড ডোমেইন
একটি একক ড্যাশবোর্ড থেকে আপনার প্রয়োজন অনুযায়ী যত খুশি ওয়েবসাইট এবং অ্যাপ্লিকেশন নিরীক্ষণ করুন, কোনো প্রতি-সাইট মূল্য স্তর বা ট্র্যাফিক-ভিত্তিক সীমা ছাড়াই।
GraphQL API
একটি কেন্দ্রীভূত গ্রাফকিউএল এপিআই আপনাকে প্রোগ্রাম্যাটিকভাবে অ্যানালিটিক্স ডেটা কাস্টম ড্যাশবোর্ড, রিপোর্ট বা তৃতীয় পক্ষের সরঞ্জামগুলিতে টানতে দেয়, বিল্ট-ইন ইউআই-এর সাথে আবদ্ধ না হয়ে।
হালকা ট্র্যাকিং স্ক্রিপ্ট
ট্র্যাকিং স্নিপেটের আপনার পৃষ্ঠাগুলিতে ন্যূনতম কার্যকারিতা প্রভাব রয়েছে, যা ভারী বাণিজ্যিক অ্যানালিটিক্স লাইব্রেরিগুলির সাথে যুক্ত পৃষ্ঠা-গতির জরিমানা এড়িয়ে চলে।
কাস্টম ইভেন্ট ট্র্যাকিং
পেজ ভিউয়ের বাইরে নির্দিষ্ট ব্যবহারকারীর কার্যকলাপ ট্র্যাক করুন, যা আপনাকে আপনার সাইটগুলিতে রূপান্তর, বোতাম ক্লিক এবং অন্যান্য অর্থপূর্ণ কার্যকলাপ সম্পর্কে ধারণা দেবে।
কেন Hostinger-এ Ackee রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।