এক ক্লিকে ইনস্টলেশনে সার্বোস স্থাপন করুন।
কোড হিসাবে প্রসঙ্গ-সচেতন প্রবেশাধিকার নিয়ন্ত্রণ নীতি লেখার জন্য একটি উন্মুক্ত-উৎস, ভাষা-নিরপেক্ষ অনুমোদন পরিষেবা।
Cerbos-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
Cerbos দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
Cerbos হল একটি স্ব-হোস্টেড নীতি সিদ্ধান্ত বিন্দু যা আপনার অ্যাপ্লিকেশন কোড থেকে অনুমোদন যুক্তিকে বিচ্ছিন্ন করে। পরিষেবা জুড়ে অনুমতি পরীক্ষা ছড়িয়ে দেওয়ার পরিবর্তে, আপনি সংস্করণ-নিয়ন্ত্রিত YAML ফাইল হিসাবে সংস্থান এবং প্রধান নীতিগুলি সংজ্ঞায়িত করেন এবং Cerbos একটি REST এবং gRPC API-এর মাধ্যমে সাব-মিলিসেকেন্ড প্রতিক্রিয়া সময়ে অনুমোদনের প্রশ্নের উত্তর দেয়।
আপনার নিজস্ব VPS-এ Cerbos স্ব-হোস্ট করা প্রতিটি অনুমোদন সিদ্ধান্ত এবং অডিট লগ সম্পূর্ণরূপে আপনার পরিকাঠামোর মধ্যে রাখে — কোনো তৃতীয় পক্ষের পরিষেবা দেখতে পায় না কোন ব্যবহারকারীরা কোন সংস্থানগুলি অ্যাক্সেস করছে। নীতিগুলি আপনার কোডের পাশাপাশি থাকে, জেনারেট করা SDK ক্লায়েন্টদের মাধ্যমে যেকোনো ভাষার সাথে একত্রিত হয় এবং আপনার পরিষেবাগুলি পুনরায় চালু না করেই রানটাইমে পুনরায় লোড করা যেতে পারে।
Cerbos-এর মূল ফিচারগুলো
কোড হিসাবে নীতি
আপনার অ্যাপের ভিতরে লুকানো ডেটাবেস টেবিলের পরিবর্তে সম্পূর্ণ Git ইতিহাস, কোড পর্যালোচনা এবং CI/CD বৈধতা সহ সংস্করণ-নিয়ন্ত্রিত YAML ফাইলগুলিতে অ্যাক্সেস নিয়ম সংজ্ঞায়িত করুন।
ভাষা নিরপেক্ষ
Go, Java, Node.js, Python, .NET, PHP, Ruby, এবং Rust-এর জন্য অফিসিয়াল SDK ক্লায়েন্ট ব্যবহার করে যেকোনো ভাষা থেকে REST বা gRPC-এর মাধ্যমে Cerbos-কে কল করুন।
প্রসঙ্গ-সচেতন সিদ্ধান্ত
ব্যবহারকারী, সংস্থান এবং পরিবেশের বৈশিষ্ট্যগুলির — JWT দাবি সহ — বিরুদ্ধে অনুমতিগুলি মূল্যায়ন করুন, যাতে স্ট্যাটিক ভূমিকা অ্যাসাইনমেন্টের বাইরে সূক্ষ্ম-দানাযুক্ত নিয়ম প্রকাশ করা যায়।
উপ-মিলি-সেকেন্ড বিলম্ব
নীতিগুলি একটি ইন-মেমরি ডিসিশন ইঞ্জিনে সংকলিত হয়, যাতে চেকগুলি এক মিলিসেকেন্ডের অনেক কম সময়ে ফিরে আসে এবং কোনো ডেটাবেস হপ ছাড়াই অনুভূমিকভাবে স্কেল করে।
বিল্ট-ইন অডিট লগ
প্রতিটি অনুমোদন সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণ অনুরোধ এবং প্রতিক্রিয়া প্রসঙ্গ সহ সম্মতি প্রতিবেদনের জন্য এবং ঘটনা-পরবর্তী নীতি ডিবাগিংয়ের জন্য রেকর্ড করা যেতে পারে।
কেন Hostinger-এ Cerbos রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।