এক-ক্লিক ইনস্টলেশনে Inngest স্থাপন করুন।
নির্ভরযোগ্য ব্যাকগ্রাউন্ড ফাংশন, নির্ধারিত কাজ এবং এআই ওয়ার্কফ্লো চালানোর জন্য একটি ওয়ার্কফ্লো অর্কেস্ট্রেশন প্ল্যাটফর্ম।
Inngest-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
Inngest দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
Inngest হল একটি ওপেন-সোর্স ওয়ার্কফ্লো অর্কেস্ট্রেশন ইঞ্জিন যা আপনাকে আপনার অ্যাপ্লিকেশন কোডে সরাসরি নির্ভরযোগ্য ব্যাকগ্রাউন্ড ফাংশন, ইভেন্ট-চালিত ওয়ার্কফ্লো এবং নির্ধারিত কাজ লিখতে দেয়। এটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে রিট্রাই, কনকারেন্সি, থ্রটলিং এবং স্টেপ-ফাংশন লজিক পরিচালনা করে, আপনার অ্যাপ্লিকেশন কোডকে অবকাঠামোগত উদ্বেগের পরিবর্তে ব্যবসায়িক যুক্তির উপর কেন্দ্রীভূত রাখে।
আপনার নিজের VPS-এ Inngest স্ব-হোস্ট করা আপনাকে এক্সিকিউশন, ডেটা এবং কনফিগারেশনের উপর সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ দেয়। এটি বিল্ট-ইন SQLite পার্সিস্টেন্স এবং একটি ইন-মেমরি কিউ সহ আসে, যাতে আপনি বাহ্যিক ডেটাবেস বা মেসেজ ব্রোকার পরিষেবার প্রয়োজন ছাড়াই সম্পূর্ণ প্ল্যাটফর্মটি চালাতে পারেন।
Inngest-এর মূল ফিচারগুলো
নির্ভরযোগ্য ব্যাকগ্রাউন্ড কাজ
স্বয়ংক্রিয় পুনঃচেষ্টা, এক্সপোনেনশিয়াল ব্যাকঅফ এবং ব্যর্থতা পরিচালনার ব্যবস্থা সহ ব্যাকগ্রাউন্ড টাস্ক চালান — কোনো অতিরিক্ত পরিকাঠামো প্রয়োজন নেই।
স্টেপ ফাংশন ওয়ার্কফ্লো
বহু-ধাপের ওয়ার্কফ্লো তৈরি করুন যেখানে প্রতিটি ধাপ স্বতন্ত্রভাবে পুনরায় চেষ্টা করা হয় এবং ক্যাশে করা হয়, যা জটিল অর্কেস্ট্রেশনকে ক্ষণস্থায়ী ব্যর্থতার প্রতি স্থিতিস্থাপক করে তোলে।
ইভেন্ট-চালিত এক্সিকিউশন
একটি সাধারণ ইভেন্ট কী ব্যবহার করে অ্যাপ্লিকেশন ইভেন্ট থেকে ফাংশন ট্রিগার করুন, যা পরিষেবা জুড়ে ডিকাপলড, রিঅ্যাক্টিভ আর্কিটেকচার সক্ষম করে।
এআই ওয়ার্কফ্লো সাপোর্ট
সমকালীনতার সীমা, রেট লিমিটিং এবং ধাপ-স্তরের চেকপয়েন্টিংয়ের জন্য অন্তর্নির্মিত সমর্থন সহ দীর্ঘস্থায়ী এআই পাইপলাইনগুলি পরিচালনা করুন।
বিল্ট-ইন ডেভ সার্ভার
একটি সম্পূর্ণ বৈশিষ্ট্যযুক্ত UI সহ স্থানীয়ভাবে ওয়ার্কফ্লো তৈরি এবং পরীক্ষা করুন, যা রিয়েল টাইমে ইভেন্টের ইতিহাস, ফাংশন রান এবং স্টেপ ট্রেস দেখায়।
কেন Hostinger-এ Inngest রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।