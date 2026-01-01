এক ক্লিকে ইনস্টলেশনের মাধ্যমে হোমপেজ স্থাপন করুন।
আধুনিক, সম্পূর্ণ স্ট্যাটিক অ্যাপ্লিকেশন ড্যাশবোর্ড স্বয়ংক্রিয় ডকার কন্টেইনার ডিসকভারি এবং ১০০+ সার্ভিস ইন্টিগ্রেশন সহ।
Homepage-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
Homepage দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
Homepage হলো একটি দ্রুত, সুরক্ষিত এবং অত্যন্ত কাস্টমাইজযোগ্য অ্যাপ্লিকেশন ড্যাশবোর্ড যা আপনার সমস্ত সেল্ফ-হোস্টেড সার্ভিসগুলোর জন্য একটি কেন্দ্রীয় হাব হিসেবে কাজ করে। YAML ফাইলের মাধ্যমে সম্পূর্ণরূপে কনফিগার করা এটি চলমান কন্টেইনারগুলোকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে শনাক্ত করতে Docker-এর সাথে ইন্টিগ্রেট করে, লাইভ সিস্টেম মেট্রিক্স এবং সার্ভিস হেলথ প্রদর্শন করে, এবং রিয়েল-টাইম ডেটা উইজেটের জন্য ১০০টিরও বেশি থার্ড-পার্টি ইন্টিগ্রেশন সাপোর্ট করে। এর সম্পূর্ণ স্ট্যাটিক আর্কিটেকচার মানে হলো এটি তাৎক্ষণিকভাবে লোড হয় এবং ন্যূনতম সার্ভার রিসোর্সের প্রয়োজন হয়।
সরাসরি Docker সকেট অ্যাক্সেস সহ আপনার VPS-এ Homepage ডেপ্লয় করা একটি ডায়নামিক, সেল্ফ-আপডেটিং ড্যাশবোর্ড তৈরি করে যা আপনার লাইভ ইনফ্রাস্ট্রাকচারকে প্রতিফলিত করে — নতুন কন্টেইনারগুলো স্বয়ংক্রিয়ভাবে প্রদর্শিত হয়, ম্যানুয়াল রিকনফিগারেশন ছাড়াই আপনার স্ট্যাক বাড়ার সাথে সাথে আপনার ড্যাশবোর্ডকে নির্ভুল রাখে।
Homepage-এর মূল ফিচারগুলো
Docker স্বয়ংক্রিয় আবিষ্কার
স্বয়ংক্রিয়ভাবে ডকার সকেটের মাধ্যমে চলমান কন্টেইনার সনাক্ত করে এবং ম্যানুয়াল এন্ট্রি ছাড়াই সেগুলিকে আপনার ড্যাশবোর্ডে যোগ করে।
১০০+ সার্ভিস ইন্টিগ্রেশন
Sonarr, Radarr, Plex, Proxmox, এবং আরও কয়েক ডজন জনপ্রিয় স্ব-হোস্টেড পরিষেবাগুলি থেকে সরাসরি ড্যাশবোর্ড উইজেটগুলিতে লাইভ ডেটা প্রদর্শন করুন।
YAML-ভিত্তিক কনফিগ
আপনার সম্পূর্ণ ড্যাশবোর্ড কনফিগারেশন YAML ফাইলগুলিতে সংস্করণ-নিয়ন্ত্রণ করুন, যা পরিবেশ জুড়ে প্রতিলিপি বা স্থানান্তরিত করাকে অত্যন্ত সহজ করে তোলে।
সিস্টেম রিসোর্স উইজেট
বিল্ট-ইন উইজেটগুলি রিয়েল-টাইম CPU, মেমরি এবং ডিস্ক ব্যবহার দেখায় যাতে আপনি আপনার স্টার্ট পেজ থেকে সার্ভারের স্বাস্থ্য নিরীক্ষণ করতে পারেন।
নিজস্ব CSS এবং JS
বিল্ট-ইন থিমিং বিকল্পগুলির বাইরে ড্যাশবোর্ডের চেহারা আপনার পছন্দমতো সাজাতে কাস্টম সিএসএস এবং জাভাস্ক্রিপ্ট ইনজেক্ট করুন।
কেন Hostinger-এ Homepage রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।