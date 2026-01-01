এক ক্লিকে AppFlowy ইনস্টলেশন।
গোপনীয়তা-কেন্দ্রিক উন্মুক্ত-উৎস কর্মক্ষেত্র যা নোট, উইকি, ডেটাবেস এবং প্রকল্প ব্যবস্থাপনার সমন্বয় করে, নোশনের একটি বিকল্প হিসেবে।
AppFlowy-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
AppFlowy দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
AppFlowy হলো একটি ওপেন-সোর্স প্রোডাক্টিভিটি প্ল্যাটফর্ম যা Notion-এর একটি প্রাইভেসি-সচেতন বিকল্প হিসেবে তৈরি করা হয়েছে, এটি একটি ফ্লেক্সিবল ব্লক-বেসড এডিটর, ডেটাবেস ভিউ এবং AI-চালিত রাইটিং অ্যাসিস্ট্যান্সকে একটি একক কোলাবোরেটিভ ওয়ার্কস্পেসে একত্রিত করে। Flutter এবং Rust দিয়ে তৈরি, এটি ডেস্কটপ, মোবাইল এবং ওয়েবে নেটিভ পারফরম্যান্স প্রদান করে, একই সাথে আপনার সমস্ত ডেটা আপনার নিয়ন্ত্রণে রাখে।
AppFlowy সেলফ-হোস্ট করার মাধ্যমে প্রতি-ব্যবহারকারী সাবস্ক্রিপশন ফি বাদ পড়ে, সংবেদনশীল ডকুমেন্টগুলিতে তৃতীয় পক্ষের অ্যাক্সেস দূর হয় এবং একটি নির্দিষ্ট অবকাঠামো খরচে সীমাহীন ওয়ার্কস্পেস ও ব্যবহারকারী সরবরাহ করে। এই টেমপ্লেটটি সম্পূর্ণ AppFlowy ক্লাউড স্ট্যাক — ওয়েব ক্লায়েন্ট, API ব্যাকএন্ড, অথেন্টিকেশন, অবজেক্ট স্টোরেজ এবং ডেটাবেস — ডিপ্লয় করে, যা AppFlowy-এর নেটিভ ডেস্কটপ এবং মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন থেকে সংযোগের জন্য প্রস্তুত।
AppFlowy-এর মূল ফিচারগুলো
ব্লক-ভিত্তিক এডিটর
একটি স্বজ্ঞাত ব্লক এডিটর ব্যবহার করে টেক্সট, ছবি, এমবেড এবং মিডিয়া সহ সমৃদ্ধ ডকুমেন্ট তৈরি করুন, যা ডেস্কটপ, মোবাইল এবং ওয়েবে প্ল্যাটফর্মগুলির মধ্যে কোনো বৈশিষ্ট্যের পার্থক্য ছাড়াই ধারাবাহিকভাবে কাজ করে।
নমনীয় ডেটাবেস ভিউ
একই ডেটা একটি টেবিল, কানবান বোর্ড, ক্যালেন্ডার বা গ্যালারি হিসাবে দেখুন এবং পরিচালনা করুন, বিভিন্ন দলের সদস্যদের তাদের কর্মপ্রবাহের সাথে মানানসই বিন্যাস প্রদান করে, তথ্য নকল না করে।
এআই রাইটিং অ্যাসিস্ট্যান্স
বিল্ট-ইন এআই বৈশিষ্ট্য ব্যবহার করে সরাসরি ডকুমেন্টের মধ্যে বিষয়বস্তু তৈরি করুন, সারসংক্ষেপ করুন এবং পরিমার্জন করুন যা একটি বাহ্যিক প্রদানকারীর (যেমন OpenAI বা Azure OpenAI) সাথে API কী-এর মাধ্যমে সংযুক্ত থাকে — ডেটা সেই প্রদানকারী দ্বারা প্রক্রিয়া করা হয়।
রিয়েল-টাইম সহযোগিতা
দ্বন্দ্ব-মুক্ত সিঙ্ক্রোনাইজেশন ব্যবহার করে সতীর্থদের সাথে একই সাথে কাজ করুন, যাতে একাধিক ব্যক্তি একে অপরের পরিবর্তনগুলি ওভাররাইট না করে একই নথি সম্পাদনা করতে পারে।
সম্পূর্ণ ডেটা মালিকানা
সমস্ত নথি, ডেটাবেস এবং ফাইল সংযুক্তিগুলি আপনার নিজস্ব পরিকাঠামোতে সংরক্ষণ করা হয়, কোনো বিক্রেতা লক-ইন ছাড়াই, যা ডেটা প্রবিধানের সাথে সম্মতি এবং ডেটা ধরে রাখার উপর সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ নিশ্চিত করে।
কেন Hostinger-এ AppFlowy রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।