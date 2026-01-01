এক ক্লিকে ইনস্টলেশনে AFFiNE স্থাপন করুন।
এআই-চালিত সহায়তাসহ নথি, হোয়াইটবোর্ড এবং ডেটাবেসকে একত্রিত করে একটি সর্বাত্মক উন্মুক্ত উৎস কর্মক্ষেত্র।
AFFiNE-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
AFFiNE দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
AFFiNE হলো একটি ওপেন-সোর্স "KnowledgeOS" যা ডকুমেন্টেশন, ভিজ্যুয়াল কোলাবোরেশন এবং ডেটা অর্গানাইজেশনের মধ্যেকার বাধা দূর করে। ইউজাররা স্ট্রাকচার্ড ডকুমেন্ট লিখতে, অসীম হোয়াইটবোর্ডে স্কেচ করতে এবং অর্গানাইজড ডেটাবেস বজায় রাখতে পারে—সবকিছু একই ওয়ার্কস্পেসের মধ্যে—প্রতিটি কাজের জন্য আলাদা টুলের মধ্যে স্যুইচ না করেই।
লোকাল-ফার্স্ট, প্রাইভেসি-কেন্দ্রিক আর্কিটেকচার দিয়ে তৈরি AFFiNE আপনার জ্ঞানকে আপনার নিয়ন্ত্রিত অবকাঠামোতে রাখে। এআই সহায়তা সর্বত্র ইন্টিগ্রেটেড, যা প্রতিটি কন্টেন্ট টাইপে লেখা, আঁকা এবং পরিকল্পনায় সহায়তা করে। এই ডেপ্লয়মেন্টে অ্যাডভান্সড সার্চের জন্য pgvector এক্সটেনশনসহ PostgreSQL, রিয়েল-টাইম ফিচারগুলোর জন্য Redis এবং নির্ভরযোগ্য আপডেটের জন্য স্বয়ংক্রিয় ডেটাবেস মাইগ্রেশন অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।
AFFiNE-এর মূল ফিচারগুলো
একীভূত কর্মক্ষেত্র
ডক্স, হোয়াইটবোর্ড এবং ডেটাবেস একটি প্ল্যাটফর্মে একত্রিত করে যাতে আপনি আলাদা অ্যাপগুলির মধ্যে প্রসঙ্গ পরিবর্তন না করে লেখা, স্কেচিং এবং ডেটা সংগঠিত করার মধ্যে চলাচল করতে পারেন।
অসীম ক্যানভাস হোয়াইটবোর্ড
অঙ্কন, ডায়াগ্রামিং এবং স্টিকি নোট সরঞ্জাম সহ ফ্রিফর্ম হোয়াইটবোর্ডগুলি দলগুলিকে কাঠামোগত নথিপত্রের পাশাপাশি ব্রেনস্টর্মিং এবং ডিজাইন কাজের জন্য একটি ভিজ্যুয়াল স্থান দেয়।
AI-পাওয়ার্ড সহায়তা
উচ্চ-মানের জ্ঞানসম্পন্ন বিষয়বস্তু তৈরির অতিরিক্ত কাজ কমাতে, লেখা, সারসংক্ষেপ এবং বিষয়বস্তু তৈরিতে সহায়তা করার জন্য AI সমস্ত বিষয়বস্তুর প্রকার জুড়ে একত্রিত করা হয়েছে।
কাঠামোবদ্ধ ডেটাবেস
ফিল্টারিং এবং কোয়েরি করার ক্ষমতা সহ কাস্টমাইজযোগ্য ডেটাবেস ভিউতে তথ্য সংগঠিত করুন, একই ওয়ার্কস্পেসের মধ্যে আলাদা স্প্রেডশীট টুলের প্রয়োজনীয়তা প্রতিস্থাপন করে।
রিয়েল-টাইম সহযোগিতা
সংঘাত-মুক্ত সিঙ্ক্রোনাইজেশন একাধিক দলের সদস্যদের একই সাথে ডকুমেন্ট এবং হোয়াইটবোর্ড সম্পাদনা করার সুযোগ দেয়, যেখানে সমস্ত সংযুক্ত ডিভাইসে পরিবর্তনগুলি তাৎক্ষণিকভাবে প্রতিফলিত হয়।
কেন Hostinger-এ AFFiNE রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।