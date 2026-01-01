এক ক্লিকে BentoPDF ইনস্টল করুন।
গোপনীয়তা-প্রথম ব্রাউজার-ভিত্তিক পিডিএফ টুলকিট যা কোথাও ফাইল আপলোড না করেই পিডিএফ মার্জ, স্প্লিট, কনভার্ট এবং সুরক্ষিত করার জন্য।
BentoPDF-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
BentoPDF দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
BentoPDF হল একটি গোপনীয়তা-কেন্দ্রিক পিডিএফ টুলকিট যা ব্যবহারকারীর ব্রাউজারে সম্পূর্ণভাবে নথি প্রক্রিয়া করে — ফাইলগুলি কখনোই ক্লায়েন্ট মেশিন ছেড়ে যায় না বা কোনো বাহ্যিক সার্ভারে পৌঁছায় না। এটি একাধিক অনলাইন পিডিএফ পরিষেবা প্রতিস্থাপন করে একটি একক স্ব-হোস্টেড ইন্টারফেসের মাধ্যমে যা মার্জিং, স্প্লিটিং, পৃষ্ঠা পুনর্বিন্যাস, ঘূর্ণন, চিত্র রূপান্তর, OCR, কম্প্রেশন, পাসওয়ার্ড সুরক্ষা, ওয়াটারমার্ক, হেডার ও ফুটার এবং মেটাডেটা সম্পাদনা কভার করে।
যে দল এবং সংস্থাগুলি সংবেদনশীল নথি — চুক্তি, আর্থিক বিবরণী, আইনি কাগজপত্র — পরিচালনা করে, তাদের জন্য BentoPDF স্ব-হোস্টিং বাণিজ্যিক পিডিএফ পরিষেবাগুলিতে গোপনীয় ফাইল আপলোড করার গোপনীয়তার ঝুঁকি দূর করে, যা কপি ধরে রাখতে পারে বা ব্যবহার লগ করতে পারে। যেহেতু সমস্ত প্রক্রিয়াকরণ ক্লায়েন্ট-সাইডে ঘটে, তাই VPS শুধুমাত্র ওয়েব ইন্টারফেস পরিবেশন করে, সার্ভার রিসোর্স প্রয়োজনীয়তা ন্যূনতম রাখে এবং নথিগুলি সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত থাকে তা নিশ্চিত করে।
BentoPDF-এর মূল ফিচারগুলো
ক্লায়েন্ট-সাইড প্রসেসিং
সমস্ত পিডিএফ ম্যানিপুলেশন ব্যবহারকারীর ব্রাউজারের ভিতরে ঘটে — ডকুমেন্টগুলি কখনও সার্ভারে আপলোড করা হয় না, তাই হোস্ট মেশিনও ফাইলের বিষয়বস্তু দেখতে পায় না।
একত্রিত করুন, বিভক্ত করুন, এবং পুনর্বিন্যাস করুন
একাধিক পিডিএফ একত্রিত করুন, সেগুলিকে পৃথক পৃষ্ঠা বা বিভাগে বিভক্ত করুন এবং কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে আপনার প্রয়োজন অনুযায়ী সঠিক ক্রমে পৃষ্ঠাগুলি টেনে আনুন ও রাখুন।
সমন্বিত OCR
স্ক্যান করা ছবি-ভিত্তিক পিডিএফগুলিকে কোনো তৃতীয় পক্ষের রিকগনিশন সার্ভিসে ফাইল না পাঠিয়ে সম্পূর্ণ অনুসন্ধানযোগ্য, নির্বাচনযোগ্য টেক্সট ডকুমেন্টে রূপান্তর করুন।
নথির নিরাপত্তা
বিতরণের আগে সংবেদনশীল পিডিএফগুলিতে পাসওয়ার্ড সুরক্ষা, এনক্রিপশন এবং ওয়াটারমার্ক যোগ করুন, অথবা আপনার মালিকানাধীন পিডিএফগুলি থেকে সীমাবদ্ধতা সরিয়ে সম্পাদনার অ্যাক্সেস ফিরে পান।
ফরম্যাট রূপান্তর
ছবিগুলিকে PDF-এ রূপান্তর করুন, পৃষ্ঠাগুলিকে ছবি হিসাবে এক্সপোর্ট করুন এবং মারমেইড ডায়াগ্রাম সহ মার্কডাউনকে ফরম্যাট করা PDF-এ রূপান্তর করুন — সবই একই ইন্টারফেস থেকে।
কেন Hostinger-এ BentoPDF রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।