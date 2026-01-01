এক ক্লিকে BeaverHabits ইনস্টল করুন।
ন্যূনতম স্ব-হোস্টেড অভ্যাস ট্র্যাকার যা দৈনিক চেক-ইন এবং ধারাবাহিকতার উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে, কোনো লক্ষ্য বা জটিলতা ছাড়াই।
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প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
BeaverHabits দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
BeaverHabits হল একটি মিনিমালিস্ট স্ব-হোস্টেড অভ্যাস ট্র্যাকিং অ্যাপ যা "ডোন্ট ব্রেক দ্য চেইন" পদ্ধতি দ্বারা অনুপ্রাণিত। লক্ষ্য-ভিত্তিক অভ্যাস অ্যাপগুলির থেকে ভিন্ন, BeaverHabits সম্পূর্ণরূপে দৈনিক চেক-ইন রীতির উপর মনোযোগ দেয় — অভ্যাসগুলি সম্পূর্ণ হিসাবে চিহ্নিত করা, স্ট্রিক বজায় রাখা এবং লক্ষ্য, মাইলফলক বা স্কোরের জ্ঞানীয় বোঝা ছাড়াই সময়ের সাথে ধারাবাহিকতা কল্পনা করা।
আপনার VPS-এ BeaverHabits স্ব-হোস্ট করা আপনার ব্যক্তিগত রুটিন ডেটা ব্যক্তিগত রাখে, কোনো সাবস্ক্রিপশন ফি এবং কোনো তৃতীয় পক্ষের সিঙ্ক পরিষেবা ছাড়াই। অ্যাপটি একটি স্থানীয় SQLite ডেটাবেসে সমস্ত ডেটা সংরক্ষণ করে এবং বহু-ব্যবহারকারী অ্যাকাউন্ট, iOS PWA ইনস্টলেশন, ট্যাগ ফিল্টারিং, দৈনিক নোট, একটি REST API, এবং Home Assistant, Apple Shortcuts, এবং Stream Deck-এর সাথে ইন্টিগ্রেশন সমর্থন করে।
BeaverHabits-এর মূল ফিচারগুলো
দৈনিক চেক-ইন গ্রিড
প্রতিটি অভ্যাসের জন্য একটি ক্যালেন্ডার গ্রিড এক নজরে ধারাবাহিকতা এবং ফাঁক দেখায়, যা প্রতিদিনের ধারাবাহিকতা ট্র্যাক করা সহজ করে তোলে এবং বজায় রাখতে অনুপ্রাণিত করে।
ট্যাগ ফিল্টারিং
ফোকাসড ভিউয়ের জন্য ট্যাগ দ্বারা অভ্যাসগুলিকে গ্রুপ করুন এবং ফিল্টার করুন — শুধুমাত্র সকালের রুটিন, স্বাস্থ্য অভ্যাস, অথবা যেকোনো কাস্টম বিভাগ দেখুন।
দৈনিক নোটস
প্রতিদিন প্রতিটি অভ্যাসের জন্য 1024 অক্ষর পর্যন্ত নোট যোগ করুন, প্রসঙ্গ, পর্যবেক্ষণ বা বাদ দেওয়ার কারণ রেকর্ড করার জন্য।
REST API অ্যাক্সেস
প্রোগ্রাম্যাটিকভাবে অভ্যাসের ডেটা জিজ্ঞাসা ও আপডেট করুন, যা হ্যাবিটডেক-এর মাধ্যমে অ্যাপল শর্টকাটস, হোম অ্যাসিস্ট্যান্ট এবং স্ট্রিম ডেক ব্যবহার করে অটোমেশন সক্ষম করে।
iOS PWA সমর্থন
App Store থেকে ডাউনলোড না করেই একটি নেটিভ-অনুভূতি সম্পন্ন চেক-ইন অভিজ্ঞতার জন্য iPhone এবং iPad-এ BeaverHabits-কে একটি হোম স্ক্রিন অ্যাপ হিসেবে ইনস্টল করুন।
কেন Hostinger-এ BeaverHabits রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।