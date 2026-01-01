এক ক্লিকে ইনস্টলেশনে ডিপেন্ডেন্সি-ট্র্যাক স্থাপন করুন।
ওপেন-সোর্স কম্পোনেন্ট বিশ্লেষণ প্ল্যাটফর্ম যা দুর্বলতা, অপ্রচলিত উপাদান এবং লাইসেন্স ঝুঁকির জন্য সফটওয়্যার বিল অফ মেটেরিয়ালস ক্রমাগত নিরীক্ষণ করে।
Dependency-Track-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
Dependency-Track দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
ডিপেন্ডেন্সি-ট্র্যাক হল একটি OWASP ফ্ল্যাগশিপ প্রকল্প যা নিরাপত্তা এবং প্রকৌশল দলগুলিকে সফটওয়্যার সাপ্লাই চেইন ঝুঁকির উপর অবিচ্ছিন্ন দৃশ্যমানতা প্রদান করে। এটি CycloneDX ফরম্যাটে সফটওয়্যার বিল অফ মেটেরিয়ালস (SBOM) ডকুমেন্ট গ্রহণ করে এবং ন্যাশনাল ভালনারেবিলিটি ডেটাবেস, গিটহাব অ্যাডভাইজরি, ওএসএস ইনডেক্স এবং ভালনডিবি সহ নির্ভরযোগ্য দুর্বলতা উৎসগুলির বিরুদ্ধে প্রতিটি উপাদান বিশ্লেষণ করে — যাতে একটি একক CVE প্রকাশনা প্রভাবিত লাইব্রেরি ব্যবহারকারী প্রতিটি প্রকল্পে অবিলম্বে প্রকাশিত হয়।
সেলফ-হোস্টিং ডিপেন্ডেন্সি-ট্র্যাক আপনার মালিকানাধীন অ্যাপ্লিকেশনগুলির SBOM এবং দুর্বলতার ফলাফল সম্পূর্ণরূপে আপনার অবকাঠামোর মধ্যে রাখে, যা নিয়ন্ত্রক বা চুক্তিভিত্তিক সীমাবদ্ধতার অধীনে থাকা সংস্থাগুলির জন্য গুরুত্বপূর্ণ, যেখানে সাপ্লাই-চেইন টেলিমেট্রি থাকতে পারে। PostgreSQL-সমর্থিত স্থাপন প্রতিটি রিলিজ জুড়ে উপাদান ইনভেন্টরি এবং নীতিগত সিদ্ধান্তের একটি সম্পূর্ণ অডিট ট্রেইল বজায় রাখে।
Dependency-Track-এর মূল ফিচারগুলো
SBOM গ্রহণ
CycloneDX বিল অফ মেটেরিয়ালস সরাসরি CI/CD পাইপলাইন, বিল্ড টুলস এবং SCA স্ক্যানার থেকে গ্রহণ করে — অ্যাপ্লিকেশন হোস্টগুলিতে কোনো এজেন্ট ইনস্টল করার প্রয়োজন নেই।
বহু-উৎস দুর্বলতা তথ্য
প্রতিটি উপাদানকে NVD, GitHub Advisories, OSS Index, এবং VulnDB-এর সাথে সম্পর্কযুক্ত করে, যাতে নতুন প্রকাশিত CVEs অবিলম্বে সমস্ত প্রভাবিত প্রকল্পে দৃশ্যমান হয়।
নীতি ইঞ্জিন
দুর্বলতার তীব্রতা, লাইসেন্স পরিবার এবং উপাদানের বয়সের উপর নীতিগুলি সংজ্ঞায়িত করুন এবং প্রয়োগ করুন, এবং যখন প্রকল্পগুলি সাংগঠনিক মান লঙ্ঘন করে তখন CI বিল্ডগুলি ব্যর্থ করুন।
লাইসেন্স সম্মতি
নির্ভরতা গ্রাফ জুড়ে প্রতিটি লাইসেন্স শনাক্ত করে এবং একটি রিলিজে পাঠানোর আগে বেমানান বা সীমাবদ্ধ লাইসেন্সগুলিকে চিহ্নিত করে।
EPSS এবং এক্সপ্লয়েট প্রসঙ্গ
এক্সপ্লয়েট প্রেডিকশন স্কোরিং সিস্টেম এবং পরিচিত-শোষিত সূচকগুলি ব্যবহার করে দুর্বলতাগুলিকে অগ্রাধিকার দেয়, আক্রমণের সর্বাধিক সম্ভাবনাময় দুর্বলতাগুলির উপর প্রতিকারের প্রচেষ্টাকে কেন্দ্রীভূত করে।
রেস্ট এপিআই এবং ওয়েবহুকস
সম্পূর্ণ REST API এবং Slack, Microsoft Teams, Jira, ও ওয়েবহুক-এ আউটবাউন্ড নোটিফিকেশন আপনাকে বিদ্যমান টিকিট এবং অ্যালার্টিং ওয়ার্কফ্লোতে ফলাফলগুলিকে সংযুক্ত করতে দেয়।
কেন Hostinger-এ Dependency-Track রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।