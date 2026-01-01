এক ক্লিকে Mylar3 স্থাপন করুন।
স্ব-হোস্টেড কমিক বই ডাউনলোডার এবং লাইব্রেরি ম্যানেজার যা NZB এবং টরেন্ট উৎস জুড়ে নতুন সংখ্যা ট্র্যাকিং স্বয়ংক্রিয় করে।
Mylar3-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
Mylar3 দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
Mylar3 হলো Mylar-এর সক্রিয়ভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করা Python 3 ফর্ক — একটি স্বয়ংক্রিয় কমিক বই ডাউনলোডার এবং লাইব্রেরি ম্যানেজার যা সিরিজ পর্যবেক্ষণ করে, নতুন ইস্যু প্রকাশিত হওয়ার সাথে সাথে সেগুলোকে সারিবদ্ধ করে, আপনার বিদ্যমান ক্লায়েন্টের কাছে ডাউনলোডগুলো হস্তান্তর করে এবং ফলস্বরূপ CBR/CBZ ফাইলগুলোকে একটি পরিপাটি লাইব্রেরিতে পোস্ট-প্রসেস করে। এটি SABnzbd, NZBGet এবং qBittorrent, Transmission, Deluge, rTorrent সহ বিভিন্ন টরেন্ট ক্লায়েন্টের সাথে কাজ করে।
আপনার নিজের VPS-এ Mylar3 সেলফ-হোস্ট করা আপনার রিডিং লিস্ট, ওয়াচ কিউ এবং ডাউনলোড ক্লায়েন্ট ক্রিডেনশিয়ালগুলোকে একটি SaaS সার্ভিসের পরিবর্তে আপনার নিজস্ব ইনফ্রাস্ট্রাকচারের মধ্যে রাখে। Komga বা Kavita-এর মতো একটি কমিক রিডারের সাথে একত্রিত হয়ে, এই ডেপ্লয়মেন্টটি কমিকসের জন্য একটি ব্যক্তিগত প্লেক্স-স্টাইলের স্ট্যাক হয়ে ওঠে — যা মোবাইল এবং ডেস্কটপ রিডাররা যেকোনো জায়গা থেকে ব্যবহার করতে পারে এমন একটি লাইব্রেরিতে নতুন ইস্যু স্বয়ংক্রিয়ভাবে ফেচ করে।
Mylar3-এর মূল ফিচারগুলো
সিরিজ দেখার তালিকা
চলমান সিরিজ, একক সংখ্যা, গল্পের আর্ক এবং ওয়ান-শট ট্র্যাক করুন যাতে নতুন রিলিজগুলি উপলব্ধ হওয়ার সাথে সাথেই স্বয়ংক্রিয়ভাবে সারিবদ্ধ হয়।
NZB এবং টরেন্ট ক্লায়েন্টস
SABnzbd, NZBGet, qBittorrent, Transmission, Deluge, rTorrent, এবং অন্যান্য ক্লায়েন্টদের কাছে তাদের স্ট্যান্ডার্ড API-এর মাধ্যমে ডাউনলোডগুলি হস্তান্তর করুন।
ইনডেক্সার ইন্টিগ্রেশন
প্রতিটি ট্র্যাক করা সমস্যা খুঁজে পেতে Newznab/Torznab ইনডেক্সার, পাবলিক DDL প্রদানকারী এবং কনফিগারযোগ্য RSS ফিড জুড়ে অনুসন্ধান করুন।
লাইব্রেরি পোস্ট-প্রসেসিং
ডাউনলোড করা ফাইলগুলির নাম পরিবর্তন করে, সরিয়ে নেয় এবং ট্যাগ করে একটি পরিচ্ছন্ন ফোল্ডার কাঠামোতে (CBR/CBZ) যা Komga, Kavita, ComicRack এবং অন্যান্যদের জন্য উপযুক্ত।
ComicVine মেটাডেটা
ComicVine থেকে কভার আর্ট, ইস্যু নম্বর এবং প্রকাশকের মেটাডেটা সংগ্রহ করে যাতে লাইব্রেরি সুসংগত এবং ভালোভাবে ট্যাগ করা থাকে।
ব্যাকগ্রাউন্ড শিডিউলার
নতুন সমস্যা, অনুপস্থিত ব্যাক-ফিল এবং কাজের নাম পরিবর্তনের জন্য অবিচ্ছিন্ন নির্ধারিত পরীক্ষা চালায়, যাতে লাইব্রেরি ম্যানুয়াল হস্তক্ষেপ ছাড়াই আপডেট হয়।
কেন Hostinger-এ Mylar3 রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।