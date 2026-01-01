এক ক্লিকে EdgeDB স্থাপন করুন।
PostgreSQL-এর ওপর তৈরি নেক্সট-জেনারেশন গ্রাফ-রিলেশনাল ডেটাবেস, একটি আধুনিক কোয়েরি ভাষা এবং স্বজ্ঞাত ডেটা মডেল সহ।
EdgeDB-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
EdgeDB দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
EdgeDB হলো একটি ওপেন-সোর্স ডেটাবেস যা রিলেশনাল প্যারাডাইমকে নতুনভাবে কল্পনা করে। PostgreSQL-এর প্রমাণিত ইঞ্জিনের উপর নির্মিত, এটি একটি সমৃদ্ধ অবজেক্ট-রিলেশনাল ডেটা মডেল, স্কিমা ইনহেরিটেন্স এবং EdgeQL — একটি কোয়েরি ল্যাঙ্গুয়েজ যা SQL-এর চেয়ে বেশি এক্সপ্রেসিভ এবং নিরাপদ হওয়ার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে — প্রবর্তন করে। ডেভেলপাররা কম্পিউটেড প্রপার্টি, লিংক প্রপার্টি এবং বিল্ট-ইন মাইগ্রেশন টুলিং থেকে উপকৃত হন যা ম্যানুয়াল স্কিমা ম্যানেজমেন্টকে দূর করে।
আপনার নিজের VPS-এ EdgeDB সেলফ-হোস্ট করা আপনাকে ডেটাবেস কনফিগারেশন, রিসোর্স অ্যালোকেশন এবং ডেটা রেসিডেন্সির উপর সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ দেয়। আপনি আপনার ওয়ার্কলোডের সাথে মানানসই করতে PostgreSQL সেটিংস টিউন করতে পারেন, কাস্টম ব্যাকআপ কৌশল প্রয়োগ করতে পারেন এবং ম্যানেজড ডেটাবেস পরিষেবাগুলির সীমাবদ্ধতা ছাড়াই আপনার অবকাঠামোর সাথে ইন্টিগ্রেট করতে পারেন।
EdgeDB-এর মূল ফিচারগুলো
EdgeQL কোয়েরি ভাষা
SQL-এর একটি আধুনিক বিকল্প, যা স্বজ্ঞাত সিনট্যাক্স, কম্পোজেবল এক্সপ্রেশন এবং শক্তিশালী অবজেক্ট গ্রাফ ট্র্যাভার্সাল সহ জটিল মাল্টি-জয়েন কোয়েরিগুলিকে দূর করে।
অবজেক্ট-রিলেশনাল মডেল
ইনহেরিটেন্স এবং কম্পিউটেড প্রপার্টি সহ অবজেক্ট টাইপ ব্যবহার করে স্কিমা সংজ্ঞায়িত করুন, অ্যাপ্লিকেশন কোড এবং ডেটাবেস স্তরের মধ্যে ইম্পিডেন্স মিসম্যাচ হ্রাস করে।
স্বয়ংক্রিয় মাইগ্রেশন
আপনার স্কিমা সংজ্ঞা থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে স্কিমা মাইগ্রেশন তৈরি এবং প্রয়োগ করুন, হাতে লেখা ALTER TABLE স্ক্রিপ্ট এবং মাইগ্রেশন ড্রিফট দূর করে।
ওয়েব অ্যাডমিন ইউআই
অতিরিক্ত টুল ইনস্টল না করেই স্কিমা অন্বেষণ, ইন্টারেক্টিভ ক্যোয়ারী এবং ডেটা ভিজ্যুয়ালাইজেশনের জন্য একটি বিল্ট-ইন ব্রাউজার-ভিত্তিক ইন্টারফেস।
টাইপ-সেফ ক্লায়েন্ট লাইব্রেরি
টাইপস্ক্রিপ্ট, পাইথন এবং গো-এর জন্য অফিসিয়াল কোয়েরি বিল্ডারগুলি আপনার এজডিবি স্কিমা থেকে সরাসরি সম্পূর্ণ টাইপ-সেফ ডেটাবেস অ্যাক্সেস কোড তৈরি করে।
কেন Hostinger-এ EdgeDB রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।