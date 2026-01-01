এক ক্লিকে Grocy স্থাপন করুন।
ফুড ইনভেন্টরি, মেয়াদ উত্তীর্ণের তারিখ এবং কেনাকাটার তালিকা ট্র্যাক করার জন্য সেলফ-হোস্টেড গ্রোসারি এবং হাউসহোল্ড ম্যানেজমেন্ট অ্যাপ।
Grocy-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
Grocy দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
Grocy হল একটি ওয়েব-ভিত্তিক গৃহস্থালি ব্যবস্থাপনা সিস্টেম যা খাদ্য সামগ্রীর ইনভেন্টরিকে কেন্দ্র করে তৈরি। এটি আপনার কাছে কী আছে, কখন সেগুলির মেয়াদ শেষ হবে, এবং আপনি কতটা ব্যবহার করেন তা ট্র্যাক করে, তারপর সেই ডেটা ব্যবহার করে সঠিক কেনাকাটার তালিকা তৈরি করে, অপচয় রোধ করে, এবং আপনার প্যান্ট্রিতে থাকা উপাদানগুলি থেকে রেসিপি পরিকল্পনা করতে সহায়তা করে।
আপনার VPS-এ স্ব-হোস্টিং করার অর্থ হল আপনার গৃহস্থালির ইনভেন্টরি ডেটা ব্যক্তিগত থাকে, বাড়িতে বা দোকানে থাকা প্রতিটি পারিবারিক ডিভাইস থেকে অ্যাক্সেসযোগ্য, এবং কখনও কোনো সাবস্ক্রিপশনের সাথে আবদ্ধ থাকে না বা কোনো বিক্রেতা দ্বারা বন্ধ করা হয় না। হালকা ওজনের PHP এবং SQLite স্ট্যাক এমনকি একটি সাধারণ VPS-এও অন্যান্য পরিষেবার পাশাপাশি স্বাচ্ছন্দ্যে চলে।
Grocy-এর মূল ফিচারগুলো
মেয়াদ উত্তীর্ণের তারিখ ট্র্যাকিং
প্রতিটি পণ্যের জন্য ক্রয় এবং মেয়াদ উত্তীর্ণের তারিখগুলি লগ করুন যাতে গ্রোসি জিনিসপত্র নষ্ট হওয়ার আগে আপনাকে সতর্ক করতে পারে, এর ফলে পুরো পরিবার জুড়ে খাদ্যের অপচয় কমে যাবে।
স্মার্ট কেনাকাটার তালিকা
কেনাকাটার তালিকা রেসিপির প্রয়োজনীয়তা এবং ন্যূনতম স্টকের সীমা থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে তৈরি হয়, যাতে আপনি কেবল আপনার যা সত্যিই প্রয়োজন তা কেনেন।
বারকোড স্ক্যানিং
যেকোনো মোবাইল ব্রাউজার থেকে পণ্যের বারকোড স্ক্যান করে পণ্যের নাম বা পরিমাণ ম্যানুয়ালি টাইপ না করেই দ্রুত আইটেমগুলি খুঁজে বের করুন এবং লগ করুন।
রেসিপি ব্যবস্থাপনা
উপাদান পরিমাণ সহ রেসিপি সংরক্ষণ করুন এবং Grocy-কে আপনার বর্তমান স্টক পরীক্ষা করতে দিন, কেনাকাটার তালিকায় ঠিক যা অনুপস্থিত তা যোগ করার আগে।
হোম অটোমেশন একীকরণ
একটি সম্পূর্ণ REST API হোম অ্যাসিস্ট্যান্ট, বারকোড স্ক্যানার অ্যাপস এবং অন্যান্য স্ব-হোস্টেড টুলস-এর সাথে ইন্টিগ্রেশন সক্ষম করে একটি সম্পূর্ণ স্বয়ংক্রিয় গৃহস্থালী কর্মপ্রবাহের জন্য।
কেন Hostinger-এ Grocy রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।