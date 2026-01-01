এক ক্লিকে ইনস্টলেশনে AdventureLog স্থাপন করুন।
ইন্টারেক্টিভ মানচিত্র, ভ্রমণসূচী এবং সম্পূর্ণ ডেটা মালিকানা সহ স্ব-হোস্টেড ভ্রমণ ট্র্যাকার এবং ট্রিপ প্ল্যানার।
AdventureLog-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
AdventureLog দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
অ্যাডভেঞ্চারলগ হল একটি ওপেন-সোর্স ভ্রমণ ব্যবস্থাপনা প্ল্যাটফর্ম যা অতীতের অ্যাডভেঞ্চারগুলি নথিভুক্ত করতে এবং ভবিষ্যতের ভ্রমণের পরিকল্পনা করতে ব্যবহৃত হয়। SvelteKit এবং Django PostGIS সমর্থন সহ নির্মিত, এটি গন্তব্যস্থলগুলি কল্পনা করার জন্য একটি ইন্টারেক্টিভ বিশ্ব মানচিত্রকে বিস্তারিত ভ্রমণ পরিকল্পনা সরঞ্জামগুলির সাথে একত্রিত করে যা বহু-দিনের ভ্রমণসূচী, ফ্লাইট, বাসস্থান এবং কার্যকলাপের চেকলিস্ট কভার করে।
বাণিজ্যিক ভ্রমণ অ্যাপগুলির বিপরীতে যা আপনার ভ্রমণগুলি তৃতীয় পক্ষের সার্ভারে সংরক্ষণ করে, অ্যাডভেঞ্চারলগ সম্পূর্ণরূপে স্ব-হোস্টেড—আপনার ছবি, অবস্থানের ইতিহাস এবং ব্যক্তিগত ভ্রমণের নোটগুলি আপনার নিয়ন্ত্রিত পরিকাঠামোতে থাকে। সহযোগিতামূলক বৈশিষ্ট্যগুলি পরিবার এবং ভ্রমণ গোষ্ঠীগুলিকে পরিকল্পনা ভাগ করে নিতে এবং স্মৃতিগুলি একসাথে নথিভুক্ত করতে দেয়, যখন অ্যানালিটিক্স সময়ের সাথে সাথে পরিদর্শন করা দেশগুলি এবং আঞ্চলিক অনুসন্ধানের পরিসংখ্যান ট্র্যাক করে।
AdventureLog-এর মূল ফিচারগুলো
ইন্টারেক্টিভ বিশ্ব মানচিত্র
আপনার ভ্রমণ করা প্রতিটি গন্তব্য একটি বিশ্ব মানচিত্রে কল্পনা করুন, যা আপনাকে আপনার ভ্রমণ আপনাকে কতদূর নিয়ে গেছে তার একটি তাৎক্ষণিক এবং সন্তোষজনক চিত্র দেবে।
বহু দিনের ভ্রমণ পরিকল্পনা
ফ্লাইট, বাসস্থান এবং কার্যকলাপ সহ সম্পূর্ণ ভ্রমণসূচী তৈরি করুন যা দিন দিন সাজানো থাকে, যাতে আপনার ভ্রমণ পরিকল্পনা স্প্রেডশীট এবং নোট জুড়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে না থেকে এক জায়গায় থাকে।
সমৃদ্ধ অ্যাডভেঞ্চার লগিং
তারিখ, বিবরণ, ব্যক্তিগত রেটিং এবং ছবি আপলোড সহ প্রতিটি গন্তব্য নথিভুক্ত করুন, একটি বিস্তারিত ভ্রমণ ডায়েরি তৈরি করে যা প্রতিটি ভ্রমণের সাথে বৃদ্ধি পায়।
ভ্রমণ বিশ্লেষণ
পরিদর্শিত দেশসমূহ, অন্বেষিত অঞ্চলসমূহ এবং মোট ভ্রমণ করা দূরত্বের মতো পরিসংখ্যান ট্র্যাক করুন, আপনার ভ্রমণের ইতিহাসকে অর্থপূর্ণ ব্যক্তিগত মাইলফলকে পরিণত করুন।
যৌথ ভ্রমণ
পরিবার বা ভ্রমণ সঙ্গীদের সাথে অ্যাডভেঞ্চার শেয়ার করুন এবং ভ্রমণের সহ-পরিকল্পনা করুন, তৃতীয় পক্ষের গ্রুপ পরিকল্পনা সরঞ্জামগুলির উপর নির্ভর না করে সবাইকে ভ্রমণসূচী এবং স্মৃতিতে একত্রিত রাখুন।
কেন Hostinger-এ AdventureLog রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।