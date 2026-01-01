এক ক্লিকে বেবি বাডি স্থাপন করুন।
একটি ব্যাপক শিশু ট্র্যাকিং অ্যাপ যা বাবা-মা এবং যত্নশীলদের খাওয়ানো, ঘুম, ডায়াপার এবং বৃদ্ধি ব্যক্তিগতভাবে নিরীক্ষণ করতে সাহায্য করে।
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প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
Baby Buddy দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
বেবি বাডি একটি গোপনীয়তা-কেন্দ্রিক শিশু ট্র্যাকিং অ্যাপ্লিকেশন যা পিতামাতা এবং যত্নশীলদের শিশুদের দৈনন্দিন কার্যকলাপ, বৃদ্ধির পরিমাপ এবং স্বাস্থ্য তথ্য রেকর্ড করতে সহায়তা করে। খাওয়ানোর সময়সূচী, ডায়াপার পরিবর্তন, ঘুমের ধরণ, ওজন এবং উচ্চতার পরিমাপ, এবং ওষুধের রেকর্ডগুলি একটি স্বজ্ঞাত ওয়েব ইন্টারফেসের মাধ্যমে ধারণ করা হয় যা ব্যস্ত অভিভাবকত্বের মুহূর্তে দ্রুত এন্ট্রির জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। ভিজ্যুয়াল চার্ট এবং রিপোর্টগুলি প্যাটার্ন সনাক্ত করা এবং শিশু বিশেষজ্ঞদের সাথে ডেটা শেয়ার করা সহজ করে তোলে।
বেবি বাডি স্ব-হোস্টিং করার অর্থ হল আপনার সন্তানের বিকাশ এবং স্বাস্থ্য সম্পর্কে ব্যক্তিগত বিবরণ তৃতীয় পক্ষের সার্ভার বা বিজ্ঞাপন প্ল্যাটফর্মে পৌঁছায় না। একাধিক যত্নশীল — পিতামাতা, দাদা-দাদি, বেবিসিটার — যেকোনো ডিভাইস থেকে কার্যকলাপ লগ করতে পারেন, একটি বাণিজ্যিক অ্যাপের উপর নির্ভর না করে পরিবারকে সিঙ্ক্রোনাইজড রাখতে পারেন যা পরিষেবা বন্ধ করে দিতে পারে বা তার গোপনীয়তা নীতি পরিবর্তন করতে পারে।
Baby Buddy-এর মূল ফিচারগুলো
একাধিক পরিচর্যাকারীর অ্যাক্সেস
বাবা-মা, দাদা-দাদি/নানা-নানি এবং বেবিসিটাররা সবাই যেকোনো ডিভাইস থেকে একই সাথে কার্যকলাপ রেকর্ড করতে পারেন, যার ফলে শিশুর বর্তমান রুটিন এবং চাহিদা সম্পর্কে সবাই অবগত ও সমন্বিত থাকে।
বিস্তৃত কার্যকলাপ ট্র্যাকিং
খাওয়ানোর সেশন, ডায়াপার পরিবর্তন, ঘুমের সময়কাল, টামি টাইম, স্নান এবং আরও অনেক কিছু বিল্ট-ইন টাইমার সহ রেকর্ড করুন যাতে ব্যস্ত মুহূর্তগুলিতেও লগিং করতে কয়েক সেকেন্ড সময় লাগে।
বৃদ্ধি এবং স্বাস্থ্য রেকর্ড
সময় ধরে ওজন, উচ্চতা এবং মাথার পরিধি ট্র্যাক করুন ভিজ্যুয়াল চার্টের মাধ্যমে, যা আপনি শিশুরোগ সংক্রান্ত অ্যাপয়েন্টমেন্টে সরাসরি স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারীদের সাথে শেয়ার করতে পারবেন।
প্যাটার্ন রিপোর্ট
দৃশ্যমান প্রতিবেদনগুলি খাওয়ানোর ঘনত্বের প্রবণতা, ঘুমের সময়কালের ধরণ এবং ডায়াপারের সংখ্যা তুলে ধরে, যা পিতামাতাদের রুটিন শনাক্ত করতে এবং অসঙ্গতিগুলি তাড়াতাড়ি চিহ্নিত করতে সাহায্য করে।
সম্পূর্ণ ডেটা গোপনীয়তা
সমস্ত রেকর্ড আপনার নিজস্ব সার্ভারে থাকে — কোনো তৃতীয় পক্ষের ডেটা শেয়ারিং নেই, কোনো বিজ্ঞাপনের প্রোফাইল নেই, এবং কোনো বাণিজ্যিক পরিষেবা বন্ধ হয়ে গেলে অ্যাক্সেস হারানোর কোনো ঝুঁকি থাকে না।
কেন Hostinger-এ Baby Buddy রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।