এক ক্লিকে ইনস্টলেশনের মাধ্যমে বার অ্যাসিস্ট্যান্ট স্থাপন করুন।
সেলফ-হোস্টেড ককটেল রেসিপি ম্যানেজার যা আপনার বারের ইনভেন্টরি ট্র্যাক করে এবং আপনাকে ঠিক বলে দেয় এই মুহূর্তে আপনি কোন পানীয়গুলি তৈরি করতে পারবেন।
Bar Assistant-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
Bar Assistant দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
Bar Assistant হলো ককটেল উৎসাহী এবং হোম বারটেন্ডারদের জন্য একটি সেলফ-হোস্টেড ওয়েব অ্যাপ্লিকেশন, যারা তাদের ইনগ্রিডিয়েন্ট শেল্ফ ম্যানেজ করতে এবং তাদের কাছে যা আছে তার উপর ভিত্তি করে রেসিপি আবিষ্কার করতে চান। এটি ইনগ্রিডিয়েন্ট সাবস্টিটিউট, ঐচ্ছিক উপাদান এবং প্যারেন্ট-চাইল্ড ইনগ্রিডিয়েন্ট সম্পর্ককে বুদ্ধিমত্তার সাথে বিবেচনা করে একটি সাধারণ রেসিপি বইয়ের চেয়েও বেশি কিছু — দোকানে না গিয়ে আপনার বর্তমান ইনভেন্টরি থেকে আপনি যত বেশি ককটেল তৈরি করতে পারবেন তা সর্বাধিক করে তোলে।
এই টেমপ্লেটে সল্ট রিম ওয়েব ইন্টারফেস, বার অ্যাসিস্ট্যান্ট এপিআই সার্ভার, আপনার রেসিপি সংগ্রহ জুড়ে তাৎক্ষণিক ফুল-টেক্সট সার্চের জন্য Meilisearch এবং ক্যাশিংয়ের জন্য Redis অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। সেলফ-হোস্টিং মানে হলো আপনার ব্যক্তিগত রেসিপি নোট, কাস্টম ককটেল তৈরি এবং ইনগ্রিডিয়েন্ট ইনভেন্টরি তৃতীয় পক্ষের অ্যাপের মধ্যে আটকে থাকার পরিবর্তে আপনার নিজের সার্ভারে থাকে।
Bar Assistant-এর মূল ফিচারগুলো
উপাদানের শেল্ফ ম্যাচিং
আপনার ক্যাবিনেটে কী আছে তা বার অ্যাসিস্ট্যান্টকে বলুন এবং এটি তাৎক্ষণিকভাবে দেখাবে আপনি কোন ককটেল তৈরি করতে পারবেন, এমনকি উপাদান প্রতিস্থাপন ব্যবহার করে স্মার্ট ম্যাচ সহ।
দ্রুত সম্পূর্ণ-পাঠ্য অনুসন্ধান
Meilisearch রেসিপি জুড়ে তাৎক্ষণিক অনুসন্ধান ক্ষমতা প্রদান করে, প্রস্তুতি পদ্ধতি, ABV, গ্লাসের ধরন, ট্যাগ এবং আরও অনেক কিছু দ্বারা ফিল্টার করে যাতে আপনি অবিলম্বে সঠিক পানীয়টি খুঁজে পান।
রেসিপি আমদানি
ককটেল ওয়েবসাইট থেকে সরাসরি রেসিপি সংগ্রহ করুন অথবা আপনার নিজের তৈরি করুন, তারপর সেগুলিকে বিভিন্ন অনুষ্ঠান বা ঋতুর জন্য থিমযুক্ত সংগ্রহে সাজান।
একাধিক ব্যবহারকারীর অনুমতি
অ্যাডমিন, মডারেটর, সাধারণ এবং অতিথি ভূমিকা আপনাকে বন্ধু বা একটি দলের জন্য একটি শেয়ার করা বার চালাতে দেয়, প্রত্যেককে একই স্তরের অ্যাক্সেস না দিয়ে।
নমনীয় এক্সপোর্ট ফরম্যাট
রেসিপিগুলি JSON, YAML, XML, Markdown, অথবা প্রিন্ট-রেডি পেজ হিসাবে এক্সপোর্ট করুন যাতে আপনার সংগ্রহ কখনও একটি একক ফরম্যাট বা প্ল্যাটফর্মে আবদ্ধ না থাকে।
কেন Hostinger-এ Bar Assistant রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।