এক ক্লিকে ইনস্টলেশনের মাধ্যমে AirTrail মোতায়েন করুন।
একটি ইন্টারেক্টিভ বিশ্ব মানচিত্রে আপনার বিমান চালনার যাত্রা লগ করতে, দেখতে এবং বিশ্লেষণ করতে একটি ওপেন-সোর্স ব্যক্তিগত ফ্লাইট জার্নাল।
AirTrail-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
AirTrail দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
এয়ারট্রেল হল একটি ওপেন-সোর্স ব্যক্তিগত ফ্লাইট ট্র্যাকিং ওয়েব অ্যাপ যা আপনাকে প্রতিটি ফ্লাইট রেকর্ড করতে, একটি ইন্টারেক্টিভ বিশ্ব মানচিত্রে আপনার রুটগুলি দেখতে এবং আপনার ভ্রমণের ইতিহাস সম্পর্কে পরিসংখ্যান অন্বেষণ করতে দেয়। এটি MyFlightRadar24, Flighty, App in the Air, TripIt, এবং JetLog-এর মতো জনপ্রিয় পরিষেবাগুলি থেকে ফ্লাইট ডেটা আমদানি সমর্থন করে, যা প্রথম দিন থেকেই একটি সম্পূর্ণ লগ তৈরি করা সহজ করে তোলে। মাল্টি-ইউজার সমর্থন প্রতিটি পরিবারের সদস্যকে একই ইনস্ট্যান্সে একটি পৃথক ব্যক্তিগত ফ্লাইট জার্নাল বজায় রাখতে দেয়।
আপনার নিজের VPS-এ এয়ারট্রেল স্ব-হোস্ট করা আপনার ভ্রমণের ইতিহাসকে ব্যক্তিগত এবং সম্পূর্ণরূপে আপনার নিয়ন্ত্রণে রাখে, কোনো সাবস্ক্রিপশন ফি ছাড়াই এবং কোনো তৃতীয় পক্ষের পরিষেবা আপনার ডেটা ধরে রাখে না। প্রথম যে ব্যবহারকারী নিবন্ধন করবেন তিনি স্বয়ংক্রিয়ভাবে মালিক-স্তরের অ্যাক্সেস পাবেন।
AirTrail-এর মূল ফিচারগুলো
ইন্টারেক্টিভ বিশ্ব ম্যাপ
আপনি যে প্রতিটি উৎস এবং গন্তব্য পরিদর্শন করেছেন, সেগুলিকে সংযোগকারী রুট লাইন সহ একটি বিশ্ব মানচিত্রে প্রতিটি ফ্লাইট চিহ্নিত করা দেখুন।
ফ্লাইট ইতিহাসের আমদানি
MyFlightRadar24, Flighty, App in the Air, TripIt, JetLog, এবং byAir থেকে বিদ্যমান লগগুলি আমদানি করে আপনার ইতিহাস অবিলম্বে পূরণ করুন।
ভ্রমণ পরিসংখ্যান
উড়ে যাওয়া দূরত্ব, পরিদর্শন করা দেশ, ব্যবহৃত বিমানবন্দর, বিমান সংস্থা এবং আকাশে কাটানো সময়ের মোট হিসাব এবং বিস্তারিত তথ্য দেখুন।
বহু ব্যবহারকারী সাপোর্ট
পরিবার বা ভ্রমণ সঙ্গীদের সাথে একটি এয়ারট্রেল ইনস্ট্যান্স শেয়ার করুন — প্রতিটি ব্যবহারকারী তাদের নিজস্ব ব্যক্তিগত ফ্লাইট লগ এবং পরিসংখ্যান বজায় রাখে।
সর্বজনীন ফ্লাইট শেয়ারিং
একটি শেয়ারযোগ্য লিঙ্ক তৈরি করুন যাতে অন্যরা অ্যাকাউন্ট ছাড়াই আপনার ইন্টারেক্টিভ ফ্লাইট ম্যাপ ব্রাউজ করতে পারে।
কেন Hostinger-এ AirTrail রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।