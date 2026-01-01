এক ক্লিকে iTop স্থাপন করুন।
আইটি সার্ভিসেস, ইনফ্রাস্ট্রাকচার এবং সাপোর্ট ওয়ার্কফ্লো ম্যানেজ করার জন্য ওপেন-সোর্স আইটিএসএম প্ল্যাটফর্ম এবং সিএমডিবি।
iTop-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
iTop দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
iTop (IT অপারেশনস পোর্টাল) হল একটি সম্পূর্ণ ওপেন-সোর্স, ওয়েব-ভিত্তিক আইটি সার্ভিস ম্যানেজমেন্ট প্ল্যাটফর্ম যা ITIL সেরা অনুশীলনগুলির উপর ভিত্তি করে তৈরি। এটি একটি শক্তিশালী কনফিগারেশন ম্যানেজমেন্ট ডেটাবেসকে হেল্পডেস্ক, ইনসিডেন্ট, সমস্যা, পরিবর্তন এবং পরিষেবা ম্যানেজমেন্ট মডিউলগুলির সাথে একত্রিত করে — সবই একটি স্ব-হোস্টেড অ্যাপ্লিকেশনে।
SaaS ITSM টুলগুলির মতো নয় যা প্রতি এজেন্টের জন্য চার্জ করে, আপনার নিজের VPS-এ iTop স্ব-হোস্ট করা আপনার আইটি দলকে আপনার ডেটা, কাস্টমাইজেশন এবং ইন্টিগ্রেশনগুলির উপর সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ দেয়। আপনি iTop হাব থেকে অ্যাড-অনগুলির মাধ্যমে iTop প্রসারিত করতে পারেন যাতে এটি আপনার নির্দিষ্ট অপারেশনাল ওয়ার্কফ্লো অনুসারে তৈরি হয়।
iTop-এর মূল ফিচারগুলো
সমন্বিত CMDB
গ্রাফিক্যাল ইমপ্যাক্ট অ্যানালাইসিস সহ একটি সম্পূর্ণ কাস্টমাইজযোগ্য ডেটাবেসে সমস্ত আইটি সম্পদ এবং তাদের সম্পর্ক ট্র্যাক করুন।
ঘটনা ও হেল্পডেস্ক
SLA ট্র্যাকিং, ব্যবহারকারীর বিজ্ঞপ্তি এবং প্রতিটি গৃহীত পদক্ষেপের সম্পূর্ণ অডিট ট্রেইল সহ সাপোর্ট টিকিট পরিচালনা করুন।
পরিবর্তন ব্যবস্থাপনা
কাঠামোগত ওয়ার্কফ্লো ব্যবহার করে পরিবর্তনগুলি পরিকল্পনা করুন এবং অনুমোদন করুন যা আপনার আইটি পরিবেশকে স্থিতিশীল এবং ট্র্যাকযোগ্য রাখে।
সেবা ক্যাটালগ
আপনার সম্পূর্ণ আইটি সংস্থা জুড়ে পরিষেবা অফার, চুক্তি এবং SLA লক্ষ্যগুলি সংজ্ঞায়িত করুন এবং পরিচালনা করুন।
অ্যাড-অন-এর মাধ্যমে বর্ধনযোগ্য
মূল কোড পরিবর্তন না করে iTop হাব থেকে কমিউনিটি এবং বাণিজ্যিক এক্সটেনশন ব্যবহার করে iTop প্রসারিত করুন।
কেন Hostinger-এ iTop রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।